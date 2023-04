Con motivo del notable incremento de las muertes por accidentes laborales en la provincia, una cifra que ha repuntado en los últimos meses. La última víctima, la muerte de un empleado de la construcción en Estepona. Este lunes, los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) de Málaga se han concentrado en la esquina de la calle Alameda de Colón con Muelle Heredia para denunciar este repunte de los fallecimiento, lamentando la impasibilidad de los gobiernos autonómico y locales ante la preocupante subida de víctimas.

Con cinco fallecidos en la provincia, la concentración ha conocido durante el desarrollo de la misma un nuevo fallecimiento en el sector de la construcción.Esta vez por muerte cerebral tras precipitarse a varios metros del suelo durante su jornada laboral.

Juan Rueda, secretario general del sindicato de Comisiones Obreras de Málaga (CCOO), ha mostrado la exorbitante indignación por parte de los sindicatos con el incremento de las muertes en entornos laborales: "Estamos hartos, no existe adjetivo que pueda describir cómo nos sentimos". El secretario ha rezumado la posibilidad de impedir estas muertes, contando con la seguridad pertinente, pero que el Estado se niega a ofrecer, importándole más "las cifras económicas que las mortales". Asimismo, ha afirmado que desde Comisiones Obreras han propuesto al Gobierno Andaluz la activación de un protocolo que ponga fin a "estos accidentes que se pueden evitar". Sin embargo, ha apuntado que la administración pública no atiende a la seguridad, al igual que la privada. Juan Rueda ha denunciado a las promotoras responsables y a las constructoras que hay detrás, por no cumplir con los protocolos preventivos de riesgos laborales correspondientes. "En todas las empresas hay un plan de seguridad e higiene que no llevan a cabo", confirma.

Respecto al fallecimiento que provocó la convocatoria de esta concentración, el trabajador fallecido en Estepona, el secretario de CCOO ha recordado de la obligatoriedad de las empresas contratistas de dotar a sus trabajadores de seguridad a una altura superior a 2 metros. La víctima se precipitó superando los 3 metros de altitud, sin equipo de protección alguno que lo evitara.

Tras la comunicación inminente durante el acto de otra caída en altura, el secretario de Salud Laboral de la UGT, Vicente Sandoval, ha mostrado su indignación porque no se ha igualado la cifra por siniestro laboral respecto al año 2022, sino que se ha superado, ya que a estas alturas del pasado año eran cinco los fallecidos por accidente laboral. "Tendría que haber un poquito de vergüenza", acomete el Secretario. Así pues, los sindicatos vuelven a insistir en la seguridad, ya que gran parte de estas tragedias se podrían evitar si los trabajadores contaran con las herramientas estipuladas en la ley.