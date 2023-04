Los vecinos del Palo elaboran su propio programa electoral

La veterana Asociación de Vecinos de El Palo se ha adelantado a los partidos políticos para presentar su propio programa para el barrio, un catálogo de reivindicaciones y proyectos resumidos en las 16 páginas de ‘Este es el barrio que queremos’, un documento que entregarán a los partidos políticos con el fin de que incluyan las propuestas en sus programas electorales.

El trabajo, realizado con las aportaciones de decenas de vecinos y dirigentes vecinales, describe un barrio muy castigado por el paro, densamente poblado y rodeado por «tres urbanizaciones de lujo», además de por el mar, con un planeamiento urbanístico en el que tradicionalmente han imperado «la especulación y el negocio», resalta.

Entre las principales reivindicaciones destaca la propuesta de que «más de un 50%» del proyecto de desarrollo de la finca del Tinto, al norte del barrio, se destine a VPO, así como poner en marcha un plan municipal para que los jóvenes del barrio «puedan adquirir terrenos o viviendas de autoconstrucción a precios asequibles».

Una veterana reclamación es la transformación de la antigua Facultad de Derecho, en la avenida de la Estación, en centro cívico del barrio y mientras se logra, solicitar a la UMA el uso compartido del inmueble.

También empieza a adquirir veteranía la propuesta vecinal de que en la parcela junto al polideportivo José Paterna se construya una piscina municipal.

En el terreno del Urbanismo los vecinos reclaman un plan especial para la zona central del Palo, incluido el ensanchamiento de la calle Mar, un plan especial para convertirla en un nuevo centro comercial abierto del barrio. Además, solicitan la finalización del PERI de las Cuevas y una remodelación acorde con su importancia para la histórica plaza de las Cuatro Esquinas.

La playas

Con respecto a la zona de las playas del barrio la asociación lamenta el que se haya permitido una construcción anárquica que ha supuesto la «pérdida total de identidad» y reclama que se ponga freno al «crecimiento desorbitado de casas turísticas», además de no permitir más establecimientos de hostelería en las calles Banda del Mar y Quitapenas. Para estas dos vías también pide que se peatonalicen dentro del proyecto del nuevo paseo marítimo y se aproveche para reservar una zona para carril bici.

Además, ante la subida del nivel del mar por el cambio climático -lo que puede provocar la inundación de las casas de la playa, como señala el Plan Alicia del OMAU, apunta- el colectivo propone la construcción de espigones sumergidos. La asociación quiere por otra parte que la desembocadura del Arroyo Gálica sea una playa para perros.

Los vecinos también se muestran críticos con la situación del Monte San Antón, del que denuncian su abandono y la construcción por encima de la cota 250 y proponen que se integre dentro del Parque Natural de los Montes de Málaga.

El documento también recoge la instalación en el barrio de una escuela de hostelería, un centro de día y un vivero de empresas así como «planificar el traslado a una zona no habitada de la Fábrica de Cemento» y en todo caso, que la fábrica de La Araña no pueda «seguir incinerando basura» para no perjudicar «la salud de todos los vecinos que vivimos en la zona».

En el mismo terreno de la fábrica, la asociación de vecinos reivindica la preservación de la nueva cueva de las estegamitas por su «excepcionalidad».

Otras reivindicaciones son la recuperación de la zona verde tras la Comisaría Nacional de Policía del Jaboneros; la apertura de calle Olivar con calle Uruguay «recogida en el Plan General»; un carril bici para la zona Este; no emplazar la EBAR del Jaboneros en el paseo marítimo y convertir en una calle con aceras y semáforos la Carretera de Almería desde la entrada al Candado hasta pasada la gasolinera.