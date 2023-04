Málaga está en boca de todos. El boom de la ciudad traspasa fronteras y copa portadas. Esta vez, 'The New York Times' rinde homenaje a la Málaga de Picasso, con motivo del 50 aniversario de su muerte.

No es la primera vez que 'The New York Times' se fija en Málaga. Hace unos meses la incluyó entre los destinos imprescindibles a visitar este año y lo hizo de nuevo para recomendar lugares que ver, dónde comer y dónde dormir.

Bajo el título de "Exploring Málaga's Picasso" el prestigioso medio estadounidense hace un recorrido por la vida del artista y el impacto que ha tenido en la cultura de la capital: "Si apareciera hoy en Málaga, Picasso se sorprendería al encontrar un museo que lleva su nombre: el Museo Picasso Málaga abrió sus puertas en 2003 y ahora atrae a casi 700.000 visitantes al año".

Aunque la publicación destaca que "dado su ego descomunal, tal vez no se sorprendería en absoluto por el museo, aunque probablemente estaría encantado de encontrar el hogar de su infancia o la plaza donde solía jugar"

Y recogen las declaraciones de su nieto, Bernard Picasso: "Cuando este museo empezó a gestarse, allá por los años 90, era inconcebible que la ciudad pudiera transformarse tanto, pero es fantástico lo que ha ocurrido con la cultura en Málaga en los últimos 20 años. Evidentemente, la gente no quiere limitarse a tumbarse en la playa".

El reportaje no solo se centra en la figura de Picasso sino que también hace un recorrido turístico e histórico por Málaga y publica fotografías del Teatro Romano, la Alcazaba o la Catedral.

Otros museos que destacan están el Museo de Málaga en la Aduana, la Casa Natal de Picasso, la iglesia de Santiago donde fue bautizado el pintor malagueño, el Museo Picasso, el CAC, el Pompidou o el Thyssen.