El Pleno de la Diputación provincial de Málaga aprobó este martes una moción para reclamar al Gobierno central que «cumpla con su compromiso de financiación de las obras del tejado de la Catedral». Con la abstención de PSOE y Adelante Málaga, la moción prosperó tras un debate intenso que también tuvo lugar en otras asuntos como la mejora de las carreteras de Almogía o el desempleo juvenil, en las que hubo acusaciones cruzadas de electoralismo entre los grupos políticos.

Así, la referida moción del Partido Popular (PP) sobre el tejado de la Catedral alude en el argumentario a las declaraciones del ministro de Cultura al respecto, y el portavoz popular, Manuel López Mestanza, aseguró que era una «pena» que no se obtuviera el respaldo unánime de todos los partidos en el Día de los Monumentos y por lo que el templo significa como monumento, como bien patrimonial.

López Mestanza aseguró que recientemente se ha sabido que el ministerio no hará una aportación económica directa y que solo ha planteado a la diócesis «que se acoja a unos fondos europeos, unas convocatorias de subvenciones. Total, una cosa bastante vaga porque no ha habido un compromiso decidido para ello». También destacó las aportaciones de 3,2 millones de la Diputación, 5,3 de la Junta de Andalucía y 4,5 del Ayuntamiento, cuando se necesitan 17,5 millones en total.

Los grupos de Adelante Málaga y el PSOE se abstuvieron en la votación, si bien el diputado socialista Francisco Javier Jerez, dijo que «lo que presenta el PP sobre la reforma del tejado de la Catedral es una gran falacia y una gran mentira, otra gran mentira que traen a este pleno», y añadió que «es absolutamente falso que el Gobierno de España se haya negado a colaborar en la obra del tejado de la Catedral».

Infraestructuras viarias

En otro momento de la sesión se abordó, a petición del grupo socialista, la necesidad de mejorar las infraestructuras viarias en el municipio de Almogía. La propuesta que defendió la diputada Antonia Díaz tuvo su contrarréplica en el diputado del equipo de gobierno Francisco Javier Quero, quien la criticó como «puro acto electoralista», y a lo que Díaz le replicó diciendo que se trataba del mismo caso del tejado de la Catedral.

El PP se abstuvo y Quero dijo que desde que tomó posesión de su cargo en septiembre no ha recibido al alcalde Almogía quejándose de los aspectos que ayer presentaron en moción los socialistas. «Es lamentable el uso que se está haciendo, y lo digo sinceramente, muy, muy partidista de una carretera en la que jugamos con la integridad de todos los vecinos, y lo traigas aquí a 40 días de las elecciones municipales. Me parece a mí que este no es el camino y creo que te equivocas», le dijo Quero a Díaz.

Otra moción aprobada que generó un intenso debate entre PP y PSOE fue la presentada por los populares para instar desde la Diputación al Gobierno a que ponga en marcha un plan urgente de empleo juvenil. En este sentido, el PP exponía que en España se ronda el 30% de este tipo de paro, lo que situaría al país a la cabeza de Europa.

Desde Adelante Málaga, que votó en contra, María Isabel González comparó la situación actual de desempleo con la de 2008, criticando que en aquel entonces «Rajoy empujó a los jóvenes al exilio económico o a refugiarse en los estudios», y defendió que la tasa de paro juvenil ha pasado del 57% durante el gobierno del PP al 29,6%.