La séptima edición del foro tecnológico Digital Enterprise Show (DES), que se celebrará en Málaga del 13 al 15 de junio, se plantea como objetivo definir la hoja de ruta de la aceleración exponencial que está viviendo la Inteligencia Artificial Generativa y el alcance que tendrá en la definición de nuevos modelos de negocio. El evento internacional reunirá a líderes mundiales en innovación y más de 16.000 profesionales de todo el mundo que posicionarán de nuevo a ciudad como hub digital de referencia en el sur de Europa y ayudarán a las compañías a estar preparadas para las disrupciones futuras.

A su vez, más de 400 firmas expositoras presentarán sus últimas innovaciones en Inteligencia Artificial, Hyperautomatización, Web 3.0, Metaverso, Ciberseguridad, Data Intelligence, Multicloud, Blockchain, IoT, 5G o clean techs para todos los segmentos de la industria.

La aplicación de la IA se ha convertido en una palanca para la transformación de los modelos de negocio, así como para el impulso de nuevas oportunidades empresariales. Estudios de distintos sectores revelan que el 98% de los líderes de compañías considera que la IA desempeñará un papel transformador en las estrategias de su organización en los próximos tres años. De hecho, algunos expertos, como los Analistas de Bank of America, afirman que la IA es una revolución comparable a la electricidad.

"Esta visión cobra aún más relevancia tras la irrupción de la Inteligencia Artificial Generativa, donde se enmarca el popular ChatGPT, que ha supuesto la democratización de la IA y que está suponiendo ya un impacto sin precedentes en todos los segmentos de la industria, desde la generación de contenidos, como vídeos, imágenes, textos, presentaciones o audios, la hiperpersonalización y automatización de servicios, o en la agilidad en los procesos", ha señalado este miércoles la organización del DES.

Según estimaciones del mercado, para 2025, el 10% de todos los datos producidos y el 30% de todos los mensajes de marketing saliente de las grandes marcas procederán de IA Generativa. El futuro ya está aquí y es precisamente el mensaje que trasladará DES2023 bajo su eslogan "Next is now".

Expertos que acudirá al DES

En el marco del evento, que al año pasado contó con la presencia del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, se desarrollará el Digital Business World Congress, el mayor encuentro internacional sobre transformación digital. El foro contará con la presencia de Nina Schick, una de las primeras expertas en Inteligencia Artificial Generativa, que abordará los usos, oportunidades y amenazas que contempla esta innovación.

Fundadora de Tamang Ventures, Schick asesora a empresas internacionales tecnológicas y de IA, ha trabajado en crisis geopolíticas como el Brexit, la guerra entre Rusia y Ucrania y ha asesorado, entre otros, a Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, y Anders Fogh Rasmussen, antiguo secretario general de la OTAN. Su primer libro, Deepfakes, se ha traducido a cinco idiomas.

También ha confirmado su participación en DES2023 Shelly Palmer, referente mundial en el ámbito de la tecnología. El profesor residente de la Universidad de Siracusa, nombrado "Top Voice in Technology" de LinkedIn, pronosticará hacia dónde van las nuevas soluciones digitales, entre ellas la IA.

Divulgador habitual en CNN y CNBC, Palmer también es consejero delegado de The Palmer Group, una consultora que ayuda a empresas del Fortune 500 con estrategias y soluciones tecnológicas, y cofundador de Metacademy, una plataforma gratuita que enseña aplicaciones de Blockchain, criptomonedas, NFT, Web3 y Metaverso.

A estos dos prestigiosos divulgadores se unirá Ben Hammersley, periodista, tecnólogo e impulsor de prospectivas estratégicas. Es autor de diversos libros en materia de tecnología, y ha sido la persona que ha creado el término “podcast”. Hammersley compartirá su punto de vista sobre a dónde se dirige la tecnología y cuáles son los siguientes pasos que se verán en los próximos meses.

Esta reflexión también será compartida por David Wood, uno de los pioneros de la industria de los teléfonos inteligentes creador del primer sistema operativo para smartphones del mundo, que han incorporado Nokia, Motorola, Sony Ericsson, o Samsung.

Además de estos referentes mundiales, otra de las empresas que aportará su conocimiento y experiencia en el desarrollo de la IA será IBM, que durante años ha liderado esta tecnología con su proyecto Watson. La compañía abordará el alcance y la velocidad con los que la IA está calando de lleno en los nuevos modelos de negocio y aspira a cambiar el rumbo de la humanidad.

Una revolución que impulsa la innovación constante

El encuentro internacional explorará los retos a los que se enfrentan las corporaciones, pymes, Administraciones Públicas y emprendedores para operar en un entorno de innovación continua, en el que la unión del Talento Digital, el negocio y la tecnología en todas las áreas de la organización impulsará la creación de nuevos modelos competitivos.

Los dos pabellones del Palacio de Ferias de Málaga acogerán las soluciones de empresas como Banco Santander, Clear Channel, Convertix, Easyvista, Fhios, Globant, Grupo Aire, Havas Media Group, IBM, Inetum, KPMG, Personio, RedK, Stratio, Tealium, Telefónica Tech, T-Systems, WeHumans, VMware, entre muchas otras.