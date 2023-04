La neurociencia ayuda a entender qué sensaciones transmite la música y cuáles son sus efectos sobre el cerebro; “un fenómeno artístico capaz de provocar emociones e interferir en los estados de ánimo”, adelanta el doctor Jesús Romero Imbroda, jefe del Servicio de Neurología del Hospital Quirónsalud Málaga, con motivo de la celebración de la Masterclass de Música y Neurociencias organizada para jueves, 20 de abril.

El Museo Interactivo de la Música de Málaga (MIMMA) acoge a las 18:00 horas del jueves esta actividad formativa organizada por la Sociedad Andaluza de Neurología y el Hospital Quirónsalud Málaga. El curso está dirigido por los neurólogos Dr. Jesús Romero Imbroda, jefe de Neurología de Quironsalud Málaga, y la Dra. Natalia García-Casares, del Departamento de Medicina de la Universidad de Málaga. Entre los profesores estarán el cantautor Pedro Guerra, que revisará las claves de la composición musical como actividad cerebral.

La relación entre música y neurociencias ha sido objeto de estudio durante décadas y los resultados sugieren que existe una gran cantidad de sinergias y ventajas asociadas a esta conexión. Por un lado, “la música es capaz de influir en nuestra actividad cerebral, afectando a nuestras emociones, nuestro estado de ánimo y nuestra capacidad cognitiva”. Por otro lado, “la neurociencia nos ha permitido comprender mejor cómo funciona el cerebro y cómo podemos utilizar la música como herramienta para mejorar nuestra salud y bienestar”, explica Romero Imbroda

De la mano de los ponentes, se revisarán los conocimientos actuales que relacionan la música con las neurociencias, tanto en la percepción como en la composición musical. Asimismo, se explicará cómo la música puede servir para diagnosticar y tratar enfermedades neurológicas

El aforo del MIMMA será limitado, por lo que también estará disponible la opción de visualizar la Masterclass de forma online a través de esta plataforma. La actividad estará acreditada y la matrícula de asistencia tiene un coste de 20 euros. El registro a la actividad puede realizarse en la web https://musicayneurociencias.com

Pedro Guerra

Uno de los compositores y artistas más relevantes de la música española de los últimos 30 años. En 1995 publica su primer disco en solitario, Golosinas, uno de los álbumes más influyentes en la música en español de los 90. Un disco que alcanzó un disco de platino y supuso toda una revolución en la canción de autor y en el que se incluiría la canción Contamíname, galardonada con un Premio Ondas. A partir de ahí, se añade una larga lista de discos y éxitos en su dilatada carrera musical, donde ocupa un espacio de honor en la música.

Jesús Romero Imbroda

Neurólogo y Doctor en Medicina. Ha obtenido el Certificado USMLE (United States Medical Licesing Examination), es Fellow of the European Board of Neurology y Fundador y CEO de lMBRAIN. En la actualidad es jefe del Servicio de Neurología del Hospital Quirónsalud Málaga, Académico Correspondiente de la Real Academia de Medicina de Andalucía Oriental y presidente de la Sociedad Andaluza de Neurología.