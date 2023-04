El Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga exige al Gobierno central que le ceda gratuitamente las viviendas de la Sareb para incorporarlas a su parque público como viviendas de alquiler asequible.

Los populares critican que el Ejecutivo quiere "hacer caja" vendiendo los inmuebles de la sociedad gestora de activos a ayuntamientos y autonomías, como plantea el plan de Pedro Sánchez de las 50.000 viviendas destinadas a alquileres sociales, de las que 21.000 se pretenden movilizar a través de acuerdos de venta a las comunidades autónomas y ayuntamientos.

"La operación es un 'win-win' para el señor Sánchez, porque por un lado intento sacar provecho, rentabilidad política en campaña electoral y, por otro lado, me deshago con cargo al bolsillo de los ayuntamientos de todas aquellas viviendas que no he conseguido vender y que tampoco he conseguido colocar a los fondos de inversión. Una operación muy rentable", ha afeado la portavoz popular en el consistorio malagueño, Elisa Pérez de Siles, durante la presentación de una moción para el próximo pleno de este mes.

Según los populares, en la capital malagueña la Sareb solo cuenta con 93 viviendas en propiedad -la gestora eleva la cifra en su página web hasta los 102 pisos-, de las que 44 tienen a personas empadronadas, por lo que solo 49 se podrían incorporar al parque público de vivienda.

Pérez de Siles ha informado que en 2016 el Ayuntamiento de Málaga volvió a solicitar a la Sareb la cesión de sus viviendas, una petición tras la que se incorporaron cinco inmuebles.

En cualquier caso, la portavoz popular ha exigido que las viviendas de la Sareb que "simbólicamente" se puedan incorporar al parque público de vivienda, lo hagan mediante una cesión gratuita y no "con cargo al esfuerzo una vez más de todos los ayuntamientos".

"Como el gobierno incluso en su nueva Ley de Vivienda no hay dinero para la construcción de VPO, no hay apoyo a los constructores ni a los ayuntamientos, la única solución que hay es vender el stock de la Sareb. Hacer caja con la necesidad de las personas más sencillas", ha añadido el edil de Vivienda, Francisco Pomares.

Del lado de la oposición, precisamente esta misma semana la confluencia "Con Málaga" -IU, Podemos, Verdes Equo, Más País, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz- coincidiendo con la aprobación de la Ley de Vivienda registraba un escrito en el consistorio instando al alcalde, Francisco de la Torre, a que "tramite ante la SAREB la recepción de las 102 viviendas y las 50 unidades de suelo con las que este organismo cuenta en Málaga y las ponga a disposición de la promoción de vivienda pública en alquiler social y asequible para la población malagueña". Una recepción que el PP aceptará mediante una cesión gratuita.

Por parte del PSOE, su portavoz socialista, Daniel Pérez, celebraba la medida anunciada por Pedro Sánchez, a la que sumaba su propia promesa de construir 10.000 VPO en la ciudad. Dos medidas que "repercutirán en los precios del mercado, bajando los alquileres al aumentar la oferta, bastante mermada en nuestra ciudad", esgrimía.

Repsol

Por último, Pérez de Siles ha pedido al Partido Socialista que "aclare" a qué se destinarán la parcela en los terrenos de Repsol en propiedad de la Sareb, después de que la gestora haya manifestado su "interés absoluto" en desarrollar la parcela como publicó este periódico.

"Tenemos dos anuncios que son incoherentes entre sí. El subdelegado del Gobierno anunciaba que ponía a disposición esta parcela a favor de los intereses de la plataforma Bosque Urbano. Pero en los últimos días hemos conocido que el Gobierno parece que quiere destinar esta parcela a la construcción de vivienda pública en los terrenos de Repsol", ha añadido.