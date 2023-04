¿Cuáles son los retos más urgentes que debe afrontar el colectivo de logopedas?

El más urgente es el aumento del número de plazas de profesionales logopedas en todos los hospitales públicos y privados de Andalucía; pero también trabajamos en pos de nuestra inclusión en centros de mayores y residencias; y como personal básico en los equipos de valoración de Atención Temprana, ya que en las recientemente creadas unidades de seguimiento los equipos principales están conformados por pediatras y psicólogos, pero no logopedas.

¿Cree que la sociedad en general conoce en qué consiste, cuál es la labor del logopeda?

Cada vez más, pero aún queda bastante camino que recorrer. La logopedia es una profesión joven, y eso puede ser lo que, quizás, impide que la sociedad la conozca en profundidad. Ese es uno de los motivos -entre otros muchos- por los que existen los colegios profesionales de logopedas: dar a conocer una profesión sanitaria que tiene una importancia bastante mayor de lo que en principio se pueda considerar, ya que hablamos de salud. Los servicios de un o una logopeda pueden requerirse en cualquier etapa de la vida, desde el neonato hasta la tercera edad y, lo que hacemos es: detectar, prevenir, evaluar, diagnosticar y tratar un amplio espectro de trastornos y patologías que afectan, no sólo a la comunicación, sino también a la audición, a la deglución y a las funciones orales no verbales.

El SAS anunció en 2022 que incluiría en su bolsa de trabajo a los logopedas, una de sus principales reivindicaciones en los últimos tiempos, ¿satisfechos?

La creación de la bolsa única del SAS para la categoría de diplomado/graduado en logopedia es un paso imprescindible para permitir que los logopedas que cumplan con los requisitos establecidos, puedan cubrir puestos en el SAS. La principal ventaja de contar con esta bolsa de empleo temporal para el colectivo es tener la posibilidad de acceder al SAS con retribuciones y condiciones muy similares a las del personal estatuario, ademas de conseguir méritos de cara a presentarse a la convocatoria de un concurso-oposición.

¿Deben estar los logopedas incluidos en la atención primaria de la sanidad pública?

Sin duda. El logopeda es el profesional más especializado y capacitado en detectar y valorar los trastornos y/o posibles dificultades del habla, lenguaje, comunicación, audición y deglución, por tanto el hecho de que sea otro profesional quien determine o no la necesidad tratamiento logopédico, puede provocar que no se identifiquen dificultades o que no se haga a tiempo, lo cual puede repercutir de forma negativa en la salud y/o en la calidad de vida del paciente.

¿Y cómo está la situación en el ámbito educativo?

En Andalucía no ejercemos en educación pública pero algunos centros educativos concertados y privados cuentan con esta figura en sus equipos. La inclusión del logopeda en el sistema educativo es una cuestión abordada desde nuestro Colegio, y a ese efecto llevamos tiempo manteniendo reuniones con las delegaciones y consejerías de Educación. Hasta que se contemple esta posibilidad, al menos deberíamos poder participar como profesionales sanitarios no docentes en los Centros Específicos de Educación Especial, en los Equipos de Orientación y en las Aulas de Integración de los Centros Ordinarios.