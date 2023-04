Al grito de "Juanma, por favor, cambia el comedor", "Miguel Briones, para ti los macarrones", cientos de familias han salido a las calles de Málaga para denunciar la situación de los comedores escolares al que acuden sus hijos.

La protesta ha sido organizada por la plataforma ‘Comedores Dignos’, una organización que agrupa a más de 30 centros educativos, repartidos por toda la provincia, y a unos 2.500 niños afectados.

Una marcha que se inició desde calle Larios y que finalizó con la escenificación de un comedor escolar.

Los padres y madres del CEIP Pablo Ruiz Picasso, del CEIP Adelaida de la Calle, CEIP José Moreno Villa y la Escuela Infantil Martiricos, todos en Málaga, fueron los primeros centros educativos en denunciar las deficiencias en el menú que se sirve en los comedores escolares a los que acuden sus hijos.

Lo que comenzó con cuatro colegios y más de 800 niños afectados, se ha convertido en una red de más de 30 colegios repartidos por la provincia: "Nuestro catering es Hermanos & González. Al colegio llegan pocas raciones, si son 100 niños, llegan 80 raciones. La comida que está mala, aguada y fría", denuncia una madre del CEIP Lex Flavia.

"A mi hija la acabé sacando del comedor", relata otro padre.

La red de padres y madres afectados piden a la Junta de Andalucía, y a las competencias públicas pertinentes, un plan de emergencia en la transformación del plan EVACOLE, con el que se busca "valorar en términos cualitativos y no cuantitativos los menús": "Se nos explicó entre otras cosas que ese plan de evaluación determina los gramos de proteínas, grasas, verduras. Y que esto a su vez es lo que condiciona los menús y las raciones", cuenta una madre afectada.

"Mamá y papá tengo hambre. La línea fría es porquería"

Además, de cambiar las empresas licitadoras, mejorar la calidad de las comidas y la vuelta de la cocina in situ a los centros educacitvos:

Al final de la marcha, la plataforma escenificó un día en un comedor escolar. Un teatro que critica la calidad de la comida:WHemos imitado el salmón al limón, Hemos puesto comida de gato, que es igual que el salmón la limón que les ponen a los niños".

"El pescado es comida de gato. El salmón sabe a mojón", confiesan unos niños.

La cocina in situ, una asignatura pendiente

Una de las principales quejas y propuestas de la plataforma es cambiar el modelo de cocina y recuperar la elaboración propia, es decir la cocina in situ.

Algo que desde Educación se baraja, pero que los padres no creen: "No están apostando pro al cocina in situ. Nos han dicho que están trabajando en ello, pero no me lo creo. Básicamente el problema es que no hay presupuesto. Los caterings cocinan con un euro por niño, yo creo que si se podría cocinar algo mejor", recriminan unos padres.

Negociaciones con Educación

La reunión inicial tuvo lugar el pasado viernes 14 de abril, cuando el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, Miguel Briones, se reunió con la plataforma ‘Comedores Dignos’.

El pasado 19 de abril, Educación volvió a reunirse con estos padres para buscar soluciones a dicha problemática.

Un encuentro en el que también han estado presentes los representantes de las empresas de los catering Hermanos González, Mediterránea de Catering, Mendoza y Palomo, y El Cántaro S. L.

Tras esta reunión, la Junta se comprometió a reforzar los controles de calidad de los menús en los colegios de Málaga

Una nueva reunión tendrá lugar la próxima semana: "Nos han pedido que llevemos propuestas, donde se valore más lo cualitativo -nutricionalmente- que lo cuantitativo".