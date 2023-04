Herculano, reivindicada por un historiador malagueño

Toda la fama se la llevó Pompeya, la ciudad romana por excelencia, preservada del paso de los siglos por la erupción del Vesubio, que la sepultó bajo un manto de cenizas y rocas el lejanísimo año 79 de nuestra era.

Y sin embargo, en 1738, diez años antes de que descubriera las ruinas de Pompeya, el ingeniero zaragozano Roque María de Alcubierre, a las órdenes del rey de Nápoles -el futuro rey Carlos III de España- dio con los restos de la ciudad romana de Herculano cuando levantaba un palacio para el Borbón.

Para reivindicar las riquezas e historias de Herculano, empequeñecida de forma exagerada por los restos de Pompeya -las dos ciudades están separadas unos 14 kilómetros- el joven historiador malagueño Daniel García Varo, de 24 años, acaba de publicar en la editorial andaluza Almuzara ‘Herculano. La ciudad del Vesubio’, casi 250 páginas en las que desentraña la historia de esta antigua villa marinera.

«Desde chico me apasionaba la Historia, fui leyendo, viajando, viendo museos y antigüedades... Se trató de una vocación», explica a este diario el autor del libro, licenciado en Historia por la UMA y vecino de Huelin.

Como detalla, a raíz de un viaje a Pompeya y Herculano con la familia antes de la pandemia decidió que la ‘hermana pequeña’ de Pompeya sería el tema para su trabajo de fin de grado. A partir de ahí, este especialista en Historia Antigua y Edad Media se animó además a proponer un libro sobre Herculano a Almuzara, de la que había leído muchas obras sobre el pasado.

«La idea les pareció interesante», explica. El resultado es el primer libro divulgativo que se publica en España sobre este famoso yacimiento y, cree su autor, incluso el primer libro en español. «En español te puedes encontrar algún artículo o un manual de 600 páginas y unas 500 son para Pompeya y el resto para Herculano», aclara.

El panorama ha cambiado gracias al tesón de este joven historiador malagueño que cuenta que la ciudad, aunque solo tenga cerca de un tercio de extensión que Pompeya cuenta con atractivos muy potentes: «Es más chica pero está mejor conservada, no hay tantos edificios políticos y religiosos pero tiene un puerto con sus muelles y almacenes que, hoy por hoy, no tiene Pompeya». Por otro lado, resalta, «al no estar tan masificada como la primera se visita mejor y además hay muchísimos secretos», sonríe.

Algunos de esos «secretos» los desvela el autor en este libro, como un caso judicial recogido en unas tablillas de cera localizadas en una casa o también su convencimiento de que, algún día, las excavaciones darán con un anfiteatro de Herculano.

Como subraya, ha querido que esta obra, sustentada en un 50 por ciento en su trabajo de fin de grado y el resto en una ampliación y actualización de las fuentes, sea «cercana y divulgativa, para gente apasionada de la Historia que no ha tenido la oportunidad de estudiar la carrera».

¿Cuándo entró en erupción el Vesubio?

Por cierto que Daniel García Varo, que cuenta que prepara oposiciones a profesor de Secundaria, es de los convencidos de que la erupción del Vesubio no pudo producirse en agosto, como se creía hasta hace poco sino «entre el 23 y el 25 de octubre porque encontramos frutos otoñales y los cuerpos tienen ropa de abrigo y eso en el Mediterráneo, en agosto, es impensable». Los enigmas de Herculano, más cerca.