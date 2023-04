Por tercer miércoles consecutivo, el Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha vuelto a convocar una jornada de huelga de doce horas para los pediatras y médicos andaluces de Atención Primaria. Al paro se le ha sumado además una concentración en Málaga capital, frente a la Delegación Territorial de la Consejería de Salud y Consumo de Málaga, para exigirle a la Administración que cumpla con lo pactado y tome medidas urgentes para mejorar las condiciones laborales de estos profesionales.

Según el Servicio Andaluz de Salud (SAS) el seguimiento en Málaga de la huelga, en el turno de mañana, ha sido del 1,42% y 18 profesionales, aunque desde los sindicatos cifran el apoyo en un 5% de los facultativos que pueden ponerse en huelga, ya que para algunos no es viable debido a los servicios mínimos establecidos. Desde el Sindicato Médico de Málaga (SMM), aseguran que el 60% de los facultativos malagueños apoya y estaría dispuesto a secundar la huelga, según una encuesta reciente que han realizado.

El pasado enero, el SMA logró un pacto con la Consejería de Salud para limitar las agendas de los médicos de Atención Primaria a 35 pacientes y 25 para los pediatras. Sin embargo, «casi cuatro meses después aún no se ha cumplido», ha lamentado la vicepresidenta del SMA, Ana Duarte.

Una de las principales indignaciones del colectivo y los médicos presentes en la concentración ha sido que, no solo no se ha cumplido el acuerdo, sino que, durante la última semana, los responsable de la Sanidad andaluza han estado «animando» a los profesionales a firmar un documento que rechazase el pacto de la limitación de las agendas o que se adhirieran de manera voluntaria, intentando promover así la confusión y la división dentro de los propios centros de salud.

Inmaculada Romero, facultativa de Atención Primaria y secretaria general del Sindicato Médico de Córdoba, que ha venido hasta Málaga para apoyar a sus compañero en la concentración, ha asegurado que no es lógico pedir la voluntariedad del acuerdo, «porque el día que ese médico esté de vacaciones su cupo van a tener que cubrirlo los otros médicos».

No obstante, el martes 25, tuvo lugar un acercamiento de posturas tras una reunión entre representantes de ambas partes que dio «cierta esperanza» después de que la Consejería se comprometiese a cumplir con el pacto , según la secretaria general del Sindicato Médico de Córdoba. Aún así, Antonio Martín Noblejas, presidente Sindicato Médico de Málaga, ha resaltado que «de acuerdo con lo que les ha estado demostrando la Administración, no nos podemos fiar porque todavía no tenemos un documento sobre la mesa».

Ha insistido en que solo ha sido un primer contacto verbal en el que les expresaron sus demandas y líneas rojas. «Los médicos de primaria y pediatras cobran un 81% menos que las demás categorías. No entendemos que se haga esa discriminación tan disparatada y que no se corrija como en otra comunidades se ha hecho ya», ha subrayado. El próximo 2 de mayo volverán a reunirse en una mesa sectorial.

Falta de médicos

Actualmente, los pediatras y médicos de Atención Primaria pueden llegar a atender a una media de 50 pacientes al día, lo que repercute en una atención más limitada y en la que la previsión no es posible. Aunque el cupo legal está en una limitación de 1.500 pacientes por facultativo, en algunos centros de Málaga llega hasta los 2.000. Una médico del centro de salud colonia Santa Inés-Teatinos, que prefiere permanecer en el anonimato, ha asegurado que el origen de este malestar reside en la falta de médicos y pregunta qué va a pasar en los centros como el suyo, en el que hay dos profesionales de baja sin cubrir desde hace meses y donde los cupos se exceden ya más de 500 pacientes, cuando este verano los profesionales se vayan de vacaciones.

Cupos aprobados sin asignar

En 2022, la Consejería autorizó unos cupos para contratar más médicos y poder cumplir con la limitación de 1.500 pacientes por facultativo. Sin embargo, desde que se prometió, aún no se han presupuestado, ni pueden salir a contratación, por lo que esas plazas siguen sin cubrirse.

«Estamos desbordados y, aunque me encanta mi trabajo, cuando llego a mi casa tengo un agotamiento mental enorme» ha compartido Beatriz Castillo, una de las médico de familia del centro de salud de Tiro de Pichón presentes en la concentración. Señaló también su preocupación por la falta de expectativa de mejora de la situación, pues «al final para que se solucione esto tenemos que contratar a médicos, pero para eso hace falta ofrecer condiciones buenas para que quieran venir a la Atención Primaria».

Huida masiva en Primaria

Los facultativos y representante del sindicato alertan del déficit de médicos existente y de la huida masiva de los residentes que hacen familia por culpa de las condiciones laborales. «Entran con mucha ilusión, pero al ver cómo se está desarrollando prefieren hacer otra residencia o irse fuera directamente», ha explicado MªÁngeles Bernal Lara, vocal de Atención Primaria del sindicato médico de Málaga.