Los problemas de movilidad atravesaron las principales reivindicaciones deslizadas por el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, en su discurso del Día de la Provincia este miércoles. En este sentido, el máximo responsable provincial insistió en que "el colapso del tráfico puede estrangular el crecimiento" de la provincia y reclamó "inversiones urgentes" en trenes para que el Cercanías llegue hasta Antequera, el PTA o la Axarquía y se amplíe en la Costa del Sol. A su juicio, "el Cercanías debe llegar a todos los puntos del área metropolitana de Málaga".

"Necesitamos inversiones urgentes y no sólo ni principalmente en carreteras, sino en trenes. El Cercanías debe llegar a Alhaurín de la Torre, y al Parque Tecnológico, y a Cártama. Y desde luego a Antequera, ahora que está la infraestructrura. Y, por supuesto, ampliarse en la Costa. Es incomprensible e injusto que la Costa del Sol no disponga de conexión ferroviaria hasta Marbella y Estepona. Y resulta igual de absurdo que no se esté estudiando ya la llegada del tren a la Axarquía", agregó Salado.

En este punto, el presidente de la Diputación enfatizó que no se cansará "de repetir" tal reivindicación. "No podemos entender que se vaya a desaprovechar la oportunidad de los fondos europeos y no se invierta en infraestructuras de transporte público sostenible", indicó.

En su discurso, Salado abogó por alejar la gestión pública de la autocomplacencia: "Málaga ha avanzado muchísimo en los últimos años y como saben, ahora mismo nuestra provincia está de moda, es admirada en todo el mundo. Pero no podemos dormirnos en los laureles, conformarnos ni caer en un triunfalismo estéril que sólo conduce al fracaso", apuntó.

En esta línea, el presidente provincial insistió en que "queda mucho trabajo por delante, muchas cosas por hacer". "El crecimiento que va a experimentar Málaga en los próximos años, que nos hará ser la provincia más poblada de Andalucía, nos plantea retos y desafíos que debemos afrontar de inmediato. Y los más urgentes son la movilidad y la gestión del agua", recordó.

En relación a esta última problemática, Salado se pronunció en los siguientes términos: "Seguimos siendo demasiado vulnerables en los periodos de sequía y la solución no puede ser, bajo ningún concepto, no hacer nada. Esperar a que llueva. Ni hablar. Desde la Diputación nos hemos empeñado en luchar contra las fugas de agua que se producen en las redes municipales, y vamos a ser el mayor aliado de los ayuntamientos para ello".

Salado apostó por "hacer las grandes obras pendientes" como son "los trasvases entre cuentas deficitarias y cuencas excedentarias, la ampliación de pantanos, las mejoras de las canalizaciones, y aprovechar hasta la última gota de agua, como está haciendo la Junta llevando el agua depurada a los regantes de la Axarquía".

"No podemos tirar agua al mar ni tirar por por la borda, por falta de inversiones, todo lo que hemos avanzado en nuestro sector agroalimentario. Miles de familias y la mayoría de nuestros pueblos pequeños dependen de ello", puntualizó.

En otro pasaje de su intervención, Salado aseveró que "Málaga no sólo es turismo y tecnología" y sostuvo que la provincia también es "una potencia agroalimentaria, con los subtropicales, con el aceite, con la industria cárnica".

"Es un sector que genera mucho empleo y riqueza pero que está sufriendo mucho, muchísimo, con la sequía. Y hay que ayudarles, no atacarles como se hace desde algunas instancias. La Diputación rechaza frontalmente cualquier intento de criminalización y los ataques y bulos que se están produciendo contra quienes ponen comida en nuestra mesa, contra quienes llenan de productos de primera necesidad nuestros mercados", recalcó con ciertas concesiones al clima vigente de confrontación política.

Igualmente, Salado subrayó que "Málaga quiere seguir creciendo y tirando del carro del desarrollo económico, social y cultural de Andalucía y de España". "Queremos ser un referente en sostenibilidad, y por ello la candidatura de Málaga a la Expo Internacional de 2027 cuenta con todo nuestro apoyo", añadió.

En el marco de sus guiños a la localidad que acogía la celebración del Día de la Provincia, Salado señaló que "Alhaurín de la Torre y el Valle del Guadalhorce tienen mucho que decir de cara al futuro". "La comarca, como lo fue con el Caminito del Rey, será protagonista de uno de los grandes proyectos de la Diputación, el Corredor Verde del río Guadalhorce; vamos a crear, todos juntos, con los ayuntamientos, la Junta y espero que el Gobierno central, el mayor parque fluvial de España y posiblemente de Europa: estamos ya uniendo con senderos, caminos y parques los 54 kilómetros que separan la desembocadura del río hasta el Chorro", expuso el presidente provincial.