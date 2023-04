En pleno periodo de presentación de nuestra Declaración de IRPF, la asesoría malagueña Asesoría Fiscal Eduardo Cortés SL señala las principales deducciones a incluir en la misma hasta el próximo 17 de junio para la domiciliación bancaria y el 30 para su presentación sin domiciliación.

Eduardo Cortes Díez lleva más de cuatro décadas de experiencia como asesor fiscal. Ha sido durante ocho años (2014 – 2022) Presidente de la APTTA (Asociación Profesional de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales de Andalucía) y desde 2017 es vicepresidente 1ª de la Federación Española de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales (FETTAF). Asimismo Cortés Díez forma parte del Comité de Expertos de los Esquemas de Certificación de Personas “Asesor Fiscal”, "Responsable de Buenas Prácticas Tributarias" y "Responsable de Control y Gestión del Riesgo Fiscal".

Estos son los aspectos más importantes en esta campaña:

Límites

-22.000 euros como límite para la opción de no declarar siempre y cuando provengan de un solo pagador; pero OJO, al tener más de un pagador si la suma del segundo y terceros supera los 1.500 euros ya sí que nos encontramos obligados a presentar la declaración aun no llegando a ese importe, siempre que no esté por debajo de los 14.000 euros.

-El límite respecto a los rendimientos del Capital Mobiliario y Ganancias Patrimoniales asciende a 1.600 euros.

-Las pensiones compensatorias y anualidades por alimentos, que se deberán de tener en cuenta para estos límites.

-En cuanto a las rentas inmobiliarias, el límite se fija en 1.000 euros.

-Si obtenemos pérdidas patrimoniales superiores a 500 euros estaremos obligados a declarar, con independencia del resto de parámetros.

-Además situaciones como el pago único de desempleo, los trabajos realizados en el extranjero, o las indemnizaciones por despido se deben analizar en cada contribuyente.

Novedades

-Estimación objetiva. Se aumenta la reducción del rendimiento neto de un 5% a un 15%, en el 35 % del precio de adquisición del gasóleo agrícola y en el 15 % del precio de adquisición de los fertilizantes. Los índices correctores quedan fijados en el 0,5 % para piensos adquiridos a terceros y en el 0,75 % para cultivos que utilicen energía eléctrica en tierras de regadío.

-Exenciones. Entre otros, quedan exentas del Impuesto las ayudas personales motivadas por los incendios en las distintas comunidades autonómicas, los complementos de ayuda para la infancia y las ayudas y subvenciones para la rehabilitación energética de edificios. No quedan exentas y tributarán como ganancias patrimoniales la ayuda de 200 euros a personas físicas de bajo nivel de ingresos y el bono cultural joven.

-Ganancias patrimoniales. Las ganancias patrimoniales puestas de manifiesto con ocasión de la suscripción de un contrato de opción de compra, en concreto en la percepción de la prima de opción, se integrarán en la base del ahorro y no en la base general como venía siendo habitual.

-Deducción por maternidad. Podrán aplicar la deducción por maternidad aquellas mujeres que estén en situación de desempleo o las que siendo trabajadoras por cuenta propia sean perceptoras de una prestación por cese de actividad.

-Aportaciones a sistemas de previsión social. con efectos desde el 01.01.2022 se minora a 1.500 euros

-Deducción por obras de eficiencia energética. Sigue aplicándose la deducción por obras de mejora de eficiencia energética consistentes en el 20% por obras de mejora que reduzcan la demanda de calefacción o refrigeración, un 40% por las que reduzcan el consumo de energía primaria y el 60% por obras de rehabilitación en edificios.

Deducciones

Existen dos tipos de deducciones a tener en cuenta: las estatales y las autonómicas, estas últimas algunas veces son olvidadas por los contribuyentes.

Deducciones estatales

-Donativos. De los primeros 150 euros podemos desgravar hasta un 80%, del importe que lo supere el 40% si se ha donado en los dos ejercicios anteriores.

-Maternidad. El importe máximo es de 1.200 euros anuales (100 euros por cada mes que reúna los requisitos) y 1.000 euros más por los gastos de guardería por meses completos, en caso contrario se calculará proporcionalmente.

-Familia numerosa y personas a cargo con discapacidad.1.200 euros para aquellas familias que tengan hasta 3 hijos a la fecha del devengo del impuesto con un incremento del 100% para aquellas familias numerosas de categoría especial, además, en los casos que excedan de tres, se podrá aplicar una deducción adicional de 600 euros anuales. Igualmente podrán deducir 1.200 euros anuales por cada ascendiente o cónyuge con discapacidad a cargo con los límites legales.

-Deducción por inversión de vivienda habitual y alquiler de vivienda (Régimen transitorio).Requisito de haber tenido que aplicar deducciones anteriores al 31.12.2013, el importe será el 15% de la inversión realizada en el año con un límite de base de 9.040 euros.

Alquiler en vivienda habitual para los contribuyentes que tuvieran un contrato formalizado con anterioridad al 1 de enero de 2015. La cuantía de la deducción será del 10,50%, siendo la base máxima de la deducción 9.040 euros anuales cuando la base imponible sea igual o inferior a 17.707,20 euros y un cálculo proporcional siempre que su base imponible sea superior a los 17.707,20 euros e inferior a 24.107,20 euros.

-Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación. El importe de la deducción será del 30% sobre las cantidades satisfechas en el ejercicio por la suscripción de acciones o participaciones de la empresa nueva o de reciente creación. La base máxima de la deducción será de 60.000 euros (100.000 euros para 2023).

-Otras deducciones a tener en cuenta. Entre otras, las deducciones de actividades económicas, deducciones por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (60% sobre la cuota íntegra estatal), por protección del Patrimonio Histórico Español y deducciones por doble Imposición Internacional.

Deducciones Andalucía

-Por inversión en vivienda habitual que tenga la consideración de protegida y por las personas jóvenes: se establece una deducción del 5% (sobre una base máxima de 9.040 euros), siempre que concurra alguna de las siguientes condiciones:

a) Que la vivienda tenga la calificación de protegida.

b) Que el adquirente sea menor de 35 años.

Para la aplicación de la deducción es requisito que la suma de las bases imponibles general y del ahorro no sea superior a 25.000 euros, en tributación individual, o a 30.000 euros, en caso de tributación conjunta.

-Por cantidades invertidas en el alquiler de vivienda habitual. Tendrán derecho a una deducción del 15% con un límite máximo de 600,euros anuales los contribuyentes que a la fecha de devengo del impuesto sean menores de 35 años o mayores de 65 años o que tengan la consideración de víctima de violencia doméstica, víctima del terrorismo o de personas afectadas, siempre que concurran los siguientes requisitos:

a) Que la suma de las bases imponibles general y del ahorro no sea superior a 25.000 euros en tributación individual o a 30.000 euros en caso de tributación conjunta.

b) Que el contribuyente identifique al arrendador o arrendadora de la vivienda haciendo constar su número de identificación fiscal (NIF) en la correspondiente autoliquidación.

-Por nacimiento, adopción de hijos o acogimiento familiar de menores. Entre otros requisitos:

1. Derecho a aplicar en la cuota íntegra autonómica del IRPF una deducción de 200 euros por cada hijo nacido, adoptado o por cada menor en régimen de acogimiento familiar simple, permanente o preadoptivo, administrativo o judicial, en el periodo impositivo en el que se produzca el nacimiento, la adopción o el acogimiento.

2. No obstante, el importe de la deducción será de 400 euros si el contribuyente reside en un municipio con problemas de despoblación.

3. Tendrán derecho a aplicar esta deducción aquellos contribuyentes cuando la suma de las bases imponibles general y del ahorro no sea superior a 25.000 euros en caso de tributación individual o a 30.000 euros en tributación conjunta.

-Adopción de hijos en el ámbito internacional

1. En los supuestos de adopción internacional, los contribuyentes tendrán derecho a aplicar en la cuota íntegra autonómica del IRPF una deducción de 600 euros por cada hijo adoptado.

2. Tendrán derecho a aplicar esta deducción aquellos contribuyentes cuando la suma de las bases imponibles general y del ahorro no sea superior a 80.000 euros, en caso de tributación individual, o a 100.000 euros, en caso de tributación conjunta.

-Para madre o padre de familia monoparental y, en su caso, con ascendientes mayores de 75 años

Tendrán derecho a aplicar en la cuota íntegra autonómica una deducción de 100 euros. Tendrán derecho a aplicar esta deducción aquellos contribuyentes cuando la suma de las bases imponibles general y del ahorro no sea superior a 80.000 euros en tributación individual o a 100.000 euros en caso de tributación conjunta.

-Deducción para familias numerosas

1. Los contribuyentes que sean ascendientes y formen parte de una familia numerosa tendrán derecho a aplicar en la cuota íntegra autonómica una deducción de 200 euros, en el caso de familias numerosas de categoría general, y de 400 euros para el caso de familias de categoría especial.

2. Será requisito para la práctica de esta deducción que la suma de las bases imponibles general y del ahorro no sea superior a 25.000 euros en tributación individual o a 30.000 euros en caso de tributación conjunta.

-Por gastos educativos

Deducción del 15% de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo por los gastos de enseñanza escolar o extraescolar de idiomas, de informática o de ambas, con un máximo de 150 euros anuales por cada descendiente (-18 años).

-Para contribuyentes con discapacidad

1. Los contribuyentes que tengan la consideración de personas con discapacidad tendrán derecho a aplicar en la cuota íntegra autonómica una deducción de 150 euros.

2. Tendrán derecho a aplicar esta deducción aquellos contribuyentes cuando la suma de las bases imponibles general y del ahorro no sea superior a 25.000 euros, en caso de tributación individual, o a 30.000 euros en caso de tributación conjunta.

-Por asistencia a personas con discapacidad .

Los contribuyentes que tengan derecho a la aplicación del mínimo por discapacidad de descendientes o ascendientes conforme a la normativa estatal del impuesto sobre la renta de las personas físicas podrán deducirse de la cuota íntegra autonómica la cantidad de 100 euros por persona con discapacidad.

-Por ayuda doméstica

La persona titular del hogar familiar podrá deducirse de la cuota íntegra autonómica la cantidad resultante de aplicar el 20% del importe satisfecho en el periodo impositivo por cuenta del empleador o empleadora a la SS correspondiente a la cotización de un empleado o empleada, con un límite máximo de 500 euros anuales, cuando concurra una serie de requisitos a tener en cuenta.

-Por inversión en la adquisición de acciones y participaciones sociales

1. 20% de las cantidades invertidas durante el ejercicio en la adquisición de acciones o participaciones sociales de entidades mercantiles.

2. Límite de deducción: 4.000 euros anuales.

-Gastos de defensa jurídica

200 euros para los contribuyentes que hayan satisfecho de gastos de defensa jurídica derivados de la relación laboral.

-Por donativos con finalidad ecológica

Deducción del 10% de las cantidades donadas durante el período impositivo a favor de cualquiera de las distintas instituciones dependientes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con un límite de 150 euros.

Para más información

Asesoría Fiscal Eduardo Cortés SL

Dirección: Calle Dr. Manuel Pérez Bryan, número 3, 4 planta, 29005 Málaga

Tfno: 952 22 29 42

RRSS: Linkedin

Ubicación: