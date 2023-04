La Ley de Convivencia Universitaria, incluida en el Boletín Oficial del Estado el 24 de febrero de 2022, supone un avance en materia académica. El reglamento aplicado con anterioridad era la Normativa de Disciplina Académica aprobada en 1954 durante el régimen franquista, que no se adaptó una vez llegó la democracia a España.

Según el BOE, la anterior era una norma que entraba en colisión con la propia Constitución Española y los principios y valores democráticos al, por ejemplo, considerar una falta grave las «manifestaciones contra la Religión y moral católicas o contra los principios e instituciones del Estado».

La nueva normativa tiene la función de suplir el vacío que ha dejado la derogación de esta regulación anacrónica. Las universidades públicas han tenido un plazo de un año desde su aprobación para decidir de manera autónoma sus propias normas de convivencia.

En este contexto, el Consejo de Gobierno de la UMA celebrado el 8 de marzo dio luz verde al Reglamento sobre convivencia universitaria, que establece un conjunto de normas para prevenir, formar y solucionar los conflictos que se puedan generar entre la comunidad.

El régimen disciplinario, no obstante, está tipificado por la Ley de Convivencia Universitaria. Entre otras infracciones como el acoso sexual, la violencia o el plagio académico, las novatadas están consideradas como faltas muy graves, que pueden ser sancionadas con hasta tres años de expulsión de la institución. Cada universidad tiene la posibilidad de concretar las sanciones siempre y cuando mantengan el espíritu de la ley, aunque no tienen la capacidad de introducir nuevas graduaciones o infracciones.

El eje que articula este cambio de tercio en la Universidad de Málaga es la mediación. A partir de este año se va a intentar solucionar de manera pacífica cualquier tipo de conflicto en la comunidad universitaria siempre que sea ajeno a las faltas disciplinarias o los delitos al uso. Es, según el secretario general de la UMA, Miguel Porras, una perspectiva preventiva que pretende resolver conflictos antes de que se lleguen a «situaciones extremas».

«Existen muchos casos de conflictos latentes que, como resultado de que nadie intervenga, derivan en una agresión o en una situación de acoso porque no se han abordado con anterioridad», cuenta Porras, que considera que la mediación puede llegar a impedir que se escale a situaciones más graves.

Situaciones no definidas

Las situaciones en las que la universidad actuaría no están definidas en el Reglamento sobre normas de convivencia. Esto se debe a que, de acuerdo con Porras, «la riqueza de la realidad es tan variada que es preferible no establecer qué conductas son objeto de mediación».

El criterio para decidir qué merece mediación es excluyente, es decir, todo lo que no sea penal o disciplinario pero que manifieste un conflicto entre personas de la comunidad universitaria, se podrá resolver a través de un proceso mediador.

Por ejemplo, sería el caso de dos profesores que manifiestan antipatía y compiten por una plaza en un departamento y, sin incurrir en faltas de disciplina, generan conflicto. Aunque, es un proceso aplicable no solo entre estudiantes o entre profesores, sino también de manera vertical, si hay incidentes entre profesores y alumnos se llevaría a cabo con normalidad.

Este es un proceso consensuado entre las universidades: «En todos los foros de debates en los que hemos participado las universidades con el Gobierno se ha puesto de manifiesto que existen situaciones de conflicto en una comunidad tan grande como la Universitaria que se pueden y se deberían resolver a través de la mediación», asegura el secretario general de la UMA.

Así, surge la pregunta: ¿Quién determina si determinada situación es una que requiere de mediación o de vías disciplinarias o penales? Los interesados en denunciar no tienen por qué saberlo, tan solo presentar su caso a través de los canales de la UMA, que llegará a la Inspección de Servicio y valorará el carácter concreto y si merece un proceso de mediación, medidas disciplinares o el contacto con la Fiscalía en aquellas situaciones que incurran en delitos.

La mediación, sin embargo, es completamente voluntaria, si una de las dos partes involucradas en ella no tiene la voluntad de comenzar o continuar un proceso, no tendrá lugar. Lo que no significa que el conflicto se deje sin resolver, sino que se tomarán otras medidas como el establecimiento de criterios aclaratorios.

Las resoluciones de la mediación no están clasificadas de manera general porque son específicas para cada caso y dependen del contexto. Pueden ser compromisos explícitos de intentar convivir de manera pacífica o que, si hay conflictos entre alumnos, acordar un cambio de grupo para evitar compartir lugares comunes. «Si una vez se produce un proceso de mediación se decide que dos personas no pueden convivir en el mismo espacio, se puede llegar al acuerdo a que sean destinadas a espacios diferentes», explica el secretario general.

La UMA, una institución diversa y plural Los principios en los que se apoya el nuevo Reglamento de Convivencia de la UMA son la igualdad, la libertad, la la justicia, la solidaridad, la participación y el pluralismo. Con ellos presentes, la nueva normativa se erige en la defensa del respeto a la diversidad sexual y de género, el apoyo a las personas con necesidades especiales y la igualdad de género. Con este último propósito en mente, se creó en su día la Unidad de Igualdad de Género, que se encarga de informar y asesorar a los órganos de gobierno de la universidad en materia de políticas de igualdad de género. Además, promueve el conocimiento de esta problemática a través de actividades formativas orientadas mayormente hacia la prevención. En la misma línea actúa la Ley de Convivencia Universitaria, que tipifica como falta muy grave discriminar por razón de sexo, orientación sexual o expresión de género. Unas infracciones que pueden suponer expulsiones de hasta 3 años.



Comisión de Convivencia

Los estudiantes juegan un rol protagonista en la Comisión de Convivencia, el organismo independiente que determina a la persona mediadora en cada caso. Esta comisión está integrada por nueve miembros: tres de la comunidad docente (de los que dos son permanentes y uno que mantenga una relación temporal con la universidad), tres del personal de administración y servicios y tres del sector del estudiantado.

«La voz, el voto y las consideraciones de los estudiantes están en plano de igualdad con el resto de colectivos que forman la comunidad universitaria», explica Porras. Quien decide qué estudiantes están presentes en la Comisión de Convivencia es el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Málaga, que presentará a los representantes que serán partícipes del proceso de mediación.