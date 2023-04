Untaught es una asociación estudiantil sin ánimo de lucro que nace de la mano de Alba Correal, estudiante de tercer año de Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica de la Universidad de Málaga (UMA), junto a Mario Merino, vicepresidente de la comunidad y compañero de clase.

Un club de estudiantes de la Escuela de Ingenierías Industriales cuyo objetivo es crear un espacio en el que dar cabida a todo aquello que no se da en las aulas durante las horas lectivas debido a la falta de flexibilidad y las pautas que las universidades se ven obligadas a cumplir. De esta forma, Untaught supone un suplemento.

Además, quieren visibilizar el potencial tecnológico y empresarial de Málaga, compartir conocimiento y crear una comunidad de «personas inquietas que adoran aprender en su tiempo libre», como indican en su perfil de LinkedIn.

Su origen hay que buscarlo en dos acontecimientos vividos por su fundadora. «Un día en verano estaba leyendo un libro de economía y me daba rabia pensar que no tenía con quién compartir y debatir lo que estaba descubriendo», afirma Alba Correal. Con esto en mente decidió ponerse en contacto con Mario, con el que había intercambiado intereses más de una vez, y le planteó la posibilidad de crear un club en el que aquellos y aquellas con iniciativa y diligencia serían bien recibidos, independientemente de su edad o nivel educativo.

Con esa idea, ambos jóvenes acudieron a una Hackathon de Link by UMA, un certamen organizado por el Vicerrectorado de Innovación Social y Emprendimiento de la UMA que alienta a crear y hacer realidad una idea de negocio. Aunque no ganaron, Alba Correal fue reconocida como perfil destacado y le concedieron una de las cinco becas disponibles con destino a Berkeley (California). En concreto, un Bootcamp tecnológico de una semana de duración.

Esta oportunidad le brindó buenas y malas sensaciones, confiesa. «Las buenas es que todo el mundo era realmente proactivo, nadie paraba ni un segundo», reconoce. «Allí daban charlas con gran potencial, entre ellas un hombre con una compañía valorada en 2 millones de euros y un instructor de comunicaciones de Apple, con una oratoria dirigida a jóvenes de 20 años. Yo me lamentaba preguntándome por qué eso mismo no se llevaba a cabo en España. Fue entonces cuando me decidí a que lo hiciéramos nosotros», relata.

Tras su regreso de Estados Unidos, se reunió con el cofundador de Untaught y comenzaron a bosquejar el funcionamiento de esta comunidad. «Una de nuestras misiones era traer gente de fuera, pero lo esencial era crear un ecosistema en Málaga, lo cual me parece mucho más importante», reconoce la presidenta de Untaught.

Las sugerencias que trajo de California no distaban de las ideas de negocio que existen en la provincia de Málaga. La gran diferencia recae en la inversión de capital. «Aquí lo que faltaba era dinero», lamenta esta alumna de la UMA.

Este es el motivo, dice, por el que muchos estudiantes de Ingeniería deciden marchar al extranjero, sumándole el pretexto de que en Málaga no encuentren planteamientos que les resulten atractivos ni empresas que capten su atención.

Correal explica que no había algo que le diera «tanta rabia como saber que múltiples empresas como las de Málaga TechPark, al igual que las del Polo Digital, que hacen cosas increíbles, no fuesen reconocidas». Fue entonces cuando supo que serían ella y su grupo quienes iniciarían ese cambio y fomentarían la visibilización del emprendimiento empresarial y el potencial malagueño.

«La desmotivación generalizada del alumnado de cara a las clases fue un impulso más para hacer esto, puesto que a pesar del capital intelectual residente en la ciudad, tanto dentro como fuera de la facultad, las horas destinadas al aula cuentan con una programación que deja fuera cosas interesantísimas y eso hay que movilizarlo de alguna manera», añade la joven.

Los eventos son una parte elemental de este colectivo, ya que en los mismos no solo se plantean investigaciones y proyectos, sino que también es un círculo en el que conocer gente que comparta los mismos intereses y disponga de una curiosidad que les lleve a querer conocer cómo materializar las ideas que tienen, para desarrollarlas y obtener una rentabilidad.

Muchos contactan con Untaught a través de las redes sociales y de plataformas como LinkedIn. No hay barreras para aquel que quiera unirse y aportar su grano de arena. Los creadores buscan la transversalidad e inquietud.

Actualmente, siguen en busca de nuevos miembros para continuar creciendo y formando esa pequeña empresa que no genera capital económico, pero sí intelectual y humano.

Al mismo tiempo, a pesar de contar con un eje tecnológico y empresarial, buscan conformar una mesa redonda heterogénea, con miembros procedentes de las áreas de Física, Medicina o Bellas Artes, entre otras. «Mezclando conceptos que a priori no parecen tener sentido juntos», añade Correal.

Daniel Cobos, especialista en Comunicación de Untaught y actualmente en segundo curso del doble grado de Economía y ADE, se encarga de preparar los discursos que se reflejarán en charlas y conferencias, es decir, la forma de llegar hasta el público.

«No es necesario ser experto en Comunicación para encargarte de ello. Es una habilidad que todos debemos adquirir, pues siempre se nos presenta una situación en la que debemos hacer una exposición en clase o defender un Trabajo Fin de Grado, y esta es una forma de potenciar esas destrezas», observa Cobos.

Teresa Cano, con labor en la investigación de mercados y el análisis de datos, junto con Alberto Aranda, encargado de las redes sociales de la asociación, coinciden en la necesidad de mirar más allá de obtener los 5 créditos requeridos para superar una asignatura.

Son tres los eventos a la vista de Untaught, uno a principios de mayo sobre marketing digital; otro a mitad de mes con la participación del instructor de comunicación de Apple cuya intención es reflejar la importancia de la anticipación, hacer llegar que las ideas no se venden solas; y el tercero, una charla de la empresa creadora de la primera chaqueta háptica, OWO Game.

Con más de 70 miembros y con la consigna de que «también debes venderte a ti misma. Tú eres tu mejor producto», como apunta Alba Correal, ambicionan llegar tan lejos como sea posible, creciendo en número y sobre todo en competencia.