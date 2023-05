La ansiedad ante los exámenes, un problema que se puede y debe tratar

Estamos en el tercer trimestre del curso y la época de los exámenes finales se aproxima. Los nervios y el estrés se acentúan entre el alumnado, una situación que en determinados casos va más allá siendo un problema de ansiedad. De hecho, es uno de los motivos de consulta más frecuentes en el Servicio de Atención Psicológica de la Universidad de Málaga (SAP). Pero, ¿sabemos realmente qué es la ansiedad por exámenes, cómo detectarla y tratarla?

La psicóloga de la UMA Josefina Cano subraya la importancia de reconocer los síntomas de este tipo de ansiedad, no restarle importancia y buscar ayuda profesional cuando sea necesario. Así lo transmitió Cano hace unos días a los estudiantes que asistieron a la charla ‘Aprende a gestionar la ansiedad ante los exámenes’.

Estos episodios de ansiedad pueden ser comunes y más aún si el alumno tiene un «factor predisponente», es decir, que sufre ansiedad independientemente de tener exámenes o no.

«Enfrentarse a un examen siempre genera cierto grado de desasosiego, de nerviosismo. El problema es cuando el estudiante tiene una ansiedad que no le permite concentrarse haciendo el examen y por tanto no tiene el rendimiento deseado aunque haya estudiado», explica la psicóloga.

Por ello, es importante conocer ciertas herramientas como las técnicas de respiración diafragmática, aprender a manejar los pensamientos irracionales y, por supuesto, tener unos buenos hábitos de estudio. «Pero hay quien intenta ponerlo en práctica uno o dos días antes del examen y es muy importante hacerlo dos o tres semanas antes», advierte Josefina Cano.

Además, hay que estar atentos para detectar las señales de alarma que nos indican que podemos estar ante un caso de ansiedad grave que requiera la intervención de un profesional.

Si el estudiante no duerme o no descansa las horas que debería, si no come o come muchísimo, si está irritable o muy apático debemos hablar con él e intentar averiguar qué le pasa.

«Si es un periodo corto, la mayoría lo superan, pero si es largo, empiezan a tener problemas de estómago, otros problemas colaterales asociados a esa alta demanda, a la presión tan extrema y muchos empiezan a bajar las notas. Si además el alumno es muy autoexigente, no se siente bien y entra en un bucle», detalla la especialista de la Universidad de Málaga.

Sin embargo, no conviene precipitarse porque esos cambios, sobre todo en los adolescentes, también pueden deberse a otros factores personales como las relaciones sociales o sentimentales: «A lo mejor esos síntomas no son sólo producto del ámbito académico, puede haber otras cuestiones que se desconocen y pueden estar afectándoles».

Lo que sí está claro es que si los síntomas se prolongan en el tiempo hay que acudir a un profesional porque, aunque Josefina Cano subraya que no se puede generalizar, la ansiedad por exámenes puede derivar en otro problema psicólogo más grave si no se trata. «Si el paciente vive con ansiedad, le duele el pecho, empieza a tener temblores o a dolerle mucho el estómago, tiene malas digestiones o gastritis... son somatizaciones de la ansiedad muy habituales y hay que ir a un profesional», indica.

Y, por supuesto, nunca se debe restar importancia al problema con frases como «eso son tonterías, «te preocupas demasiado», o «ya se te pasará».

No existe un perfil de estudiante que sufre este tipo de ansiedad ante los exámenes, pero sí hay ciertos rasgos comunes como preocuparse en exceso o ser muy perfeccionista. «Estos son alumnos que viven las situaciones de alta presión de una manera distinta», explica Josefina Cano.

Esta profesional también apunta que puede haber nuevos factores que estén haciendo que la ansiedad por exámenes se dé con más frecuencia a edades más tempranas. Por ejemplo, el mal uso de la tecnología. «Puede haber muchas causas para la ansiedad, no hay un solo factor, es pluricausal, pero esta es una que antes no existía», afirma.

Igualmente, reconoce que el propio sistema educativo genera ahora mucha competitividad y hay mucha demanda del entorno, lo que puede ser otro factor que sume en la ansiedad por los exámenes.

El Servicio de Atención Psicológica de la UMA trata este problema a través de terapias tanto individuales como en grupo o alternando ambas, dependiendo del caso.

En cuanto al tiempo del tratamiento, la psicóloga explica que a nivel individual no hay un límite de sesiones mientras que los grupos sí están organizados en un número determinado. Pedir y buscar ayuda es el primer paso.