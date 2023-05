Pedregalejo, pendiente del nuevo paseo marítimo y de la reforma de calle Bolivia

En los últimos meses la Asociación de Vecinos de Pedregalejo ha ido desgranando en La Opinión sus principales reivindicaciones, ante la proximidad de las elecciones municipales.

Así, en febrero pidió la revisión del catálogo de edificios protegidos del PGOU ante el auge de demoliciones en el barrio. En este sentido llamó la atención sobre el antiguo cine Lope de Vega, luego discoteca Bobby Logan, un edificio desprotegido para el que proponían que fuese una escuela de cine o de teatro. Además, recordaban que hay otro equipamiento cultural pendiente: Villa Luisa en la calle Eugenio Sellés.

En marzo, la asociación se pronunciaba sobre el plan de reforma los Baños del Carmen y pedía pistas deportivas en esos terrenos al tiempo que abría la puerta a que pudiera instalarse Astilleros Nereo. Por último, volvían a reclamar el corredor verde previsto en el PGOU que comunicará el Balneario del Carmen con el Parque del Morlaco.

Ahora, a menos de un mes de las elecciones, los vecinos quieren detenerse en la reforma del paseo marítimo de Pedregalejo y de la calle Bolivia.

Paseo marítimo

Precisamente este año se cumplen 40 del paseo marítimo de Pedregalejo. En 1983, la asociación de vecinos llegó a un acuerdo con Costas para mantener un escalón que delimitara los cuatro metros de ancho de paseo libre, reservados para el tránsito peatonal -fue antes de la promulgación de la Ley de Costas del 88, cuando pasó a 6 metros-.

El dirigente vecinal Antonio Delgado recuerda, sin embargo, que a la hora de colocar mesas en las terrazas «nadie se queda encima del escalón y las mesas se han comido un metro».

Por todo ello, teme que si en el nuevo proyecto municipal ese escalón va fuera, «esto va a ser una invasión porque no hay señalización ninguna».

A este respecto el también dirigente vecinal Adolfo García remarca: «Si usted quiere remodelar el paseo marítimo hágalo, pero la Dirección General de Costas le ha dicho por escrito al Ayuntamiento que se tiene que respetar la servidumbre de tránsito, que son 6 metros de ancho».

Por contra, en la actualidad, la anchura real en algunos tramos «es de 2 metros o 1,5», critica Adolfo García, que sólo pide al Consistorio que cuando diseñe el paseo marítimo «respete la ley» al tiempo que recuerda que la asociación de vecinos no puede posicionarse en contra de ella.

Calle Bolivia

Los vecinos también quieren recordar que, englobado con la reforma del paseo marítimo y con el nombre genérico de Plan Especial de Mejora del Medio Urbano, en el PGOU de 2011 se contempla la reforma de calle Bolivia, unas obras que incluirían el «tratamiento de espacios libres, zonas verdes, juego de niños y plan de arbolado», reza el PGOU.

«Creemos que ya es necesario un proyecto así, porque la última vez que se arregló la calle fue hace 45 años», recuerda Adolfo García.

La asociación de vecinos reclama más árboles «donde se pueda» para evitar las islas de calor y que se mantengan las plazas de aparcamiento logradas en su día por este colectivo. Además, propone dos nuevos semáforos a la altura de los jardines de la Niña de la Puebla y otro a continuación, en línea con calle Pintor Rosales, ya en Juan Sebastián Elcano. Por otra parte, critica que el semáforo de calle Pez Plata dura sólo 6 segundos.

Con respecto a la posibilidad de un carril bici por calle Bolivia, la asociación aboga por que sigan por el carril 30 para no restar plazas de aparcamiento o bien como alternativa, detalla Adolfo García, desdoblar los carriles, «uno en sentido ascendente y otro descendente» por la avenida Juan Sebastián Elcano. «Si por la avenida hay más espacio y no hay aparcamientos, por qué no estudiarlo», apunta.

Respuesta del Ayuntamiento

El concejal de Urbanismo, Raúl López, contestó a los vecinos que para ejecutar la reforma de los paseos marítimos de Pedregalejo y El Palo «probablemente habrá que negociar con el Estado y buscar fondos europeos, pero se quedará todo el frente litoral de la zona Este renovado», si se suma el plan de los Baños del Carmen. Las tres actuaciones sumarán unos 30 millones de euros, informó.

Con respecto a la queja por el riesgo de expansión de las terrazas en el paseo marítimo, Raúl López explicó que «siempre hay un temor a que las cosas no se puedan controlar pero estamos obligados a mejorar el entorno sin condicionar el desarrollo urbanístico» y será el turno de las «medidas coercitivas» si se incumple lo acordado, indicó.

El concejal recalcó que los nuevos paseos marítimos de Pedregalejo y El Palo y la reforma de calle Bolivia «van de la mano», entendidos como un conjunto con dos líneas: el paseo marítimo, de los Baños del Carmen al merendero El Tintero y calle Bolivia y su continuación hasta El Tintero.

De calle Bolivia señaló que tiene un carácter «más funcional» y tendrán que identificarse sus necesidades, incluidas «las densidades de tráfico».