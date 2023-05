Recordar Málaga con dos árboles

Un año fui de viaje a Cataluña con mi mujer e hijos para pasar las vacaciones de verano en la Ciudad Sindical de Tarragona, una institución que no sé qué será de ella, una obra espléndida, con una organización ejemplar y un personal competente. Antes de instalarnos en el lugar elegido estuvimos tres días en Barcelona para visitar entre otros monumentos la Sagrada Familia, que diez años antes habíamos visitado mi mujer y yo de recién casados.

Estando en Barcelona aproveché una noche para ir a la sede de La Vanguardia, periódico del que era corresponsal en Málaga, y conocer personalmente al redactor-jefe de la sección de provincias, Antonio Álvarez Solís, con quien dialogaba telefónicamente con frecuencia porque me instaba a seguir enviando crónicas de Málaga. Le gustaban, y yo tenía conocimiento de que los malagueños que residían y trabajaban en Barcelona eran lectores de mis crónicas porque era el único periódico de la región que publicaba noticias de Málaga.

Si fui a verle casi de noche es porque en los periódicos de aquellos años muchos redactores seguían en el tajo hasta la madrugada. Me recibió afectuosamente, me presentó a varios compañeros, él no conocía Málaga… y cuando me iba a despedir, porque no quería alterar su ritmo de trabajo, me dijo que esperara un momento. Y me dejó solo unos minutos. Volvió en seguida y me comunicó que el director me iba a recibir. Yo no esperaba tal distinción porque era corresponsal de una provincia española; si lo hubiera sido del extranjero (Bonn, Londres, Nueva York…) la entrevista era lógica porque eran las fuentes de noticias más importantes del mundo.

Don Javier Echarri, que era el máximo responsable del periódico con la mayor tirada de España, me recibió con amabilidad y, tras unas palabras sobre Málaga, me dijo algo que me dejó desconcertado.

De Málaga, me confesó, tengo una imagen que no he olvidado y que retengo en la memoria. Me aclaró que relacionaba Málaga con un árbol que admiró en su visita a la ciudad. El árbol que le impactó, y me preguntó si se conservaba, era el que tiene sus raíces en la antigua casita del Jardinero Mayor del Parque, junto al antiguo edificio de Correos (actualmente Rectorado de la Universidad de Málaga). Se deshizo en adjetivos para recordarlo.

El árbol

Al rememorar aquel encuentro y la admiración que le causó al director de La Vanguardia el árbol, que sigue afortunadamente vivo, me he interesado, muchos años después, por su estado y he encontrado la mejor descripción en el libro Jardines de Málaga, de José Antonio del Cañizo, ejemplar que en la Navidad de 1990 me regaló y dedicó.

El nombre científico del árbol de referencia, perteneciente a la familia de las Malváceas y que está frondoso invadiendo parte de la antigua casita del Jardinero Mayor del Parque es Chorisia speciosa (actualmente su nombre científico es Ceiba speciosa) o palo borracho rosado samohú, denominado también ‘árbol de los pájaros’. Florece hacia el mes de noviembre, sus flores son rosadas y, según Del Cañizo, es el único ejemplar de este tamaño que hay en la Península Ibérica.

En Málaga (en el mismo Parque, en el Colegio del Limonar y en otros jardines) hay ejemplares de Chorisia, pero más pequeños. Claro que el texto que comento data de 1990.

La poetisa malagueña María Victoria Atencia dedicó a este árbol el siguiente poema, titulado: Samohu:

«Reconozco este árbol y su mudar continuo/y conozco su voz desgarrada en las ramas/hasta sentir astillas de madera mi sangre./Fugaces como un súbito deseo reprimido/o el hueco que en el aire deja el paso de un pájaro,/soy ya vuestra querencia, palabras floreales/de una amarga balada para emprender el sueño». Para finiquitar: en el próximo mes de noviembre acérquense al Rectorado y contemplen la floración rosada del árbol que simbolizó Málaga al director de La Vanguardia.

Otro árbol y otro personaje

No recuerdo exactamente el año (sobre 1950, calculo) una hermana de mi madre, mi tía Amelia, me llamó para pedirme un extraño favor: que acompañara al que fuera director del Colegio Alemán en una visita a Málaga, ciudad a la que había vuelto después de abandonarla tras la derrota de su país en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Dirigió el colegio durante varios años, y ya en el ocaso de su existencia, regresó a Málaga donde había transcurrido parte de su vida. Le dije a mi tía que yo no había sido alumno del Colegio Alemán; dos de mis hermanos mayores, así como los menores, sí habían sido alumnos de esa institución.

Por razones que no vienen al caso yo no tuve la suerte de estudiar en el mítico centro. De haber sido así hablaría el idioma perfectamente. Del alemán sé cuatro palabras y media. Accedí a acompañarle. Lo recogí en el hotel en el que se hospedaba y, sin itinerario fijo, empezamos a deambular por el centro de la ciudad. Creo recordar que empezamos por la Alameda, Alameda de Colón… y me pidió que le llevara al Parque porque quería recrear la vista y evocar tiempos pasados y, de forma especial, contemplar el «árbol más bello» que había visto en su vida. Me ayudó indicándome que estaba a la derecha de la entrada al recinto por la Acera de la Marina. Aunque entonces yo no tenía mucho tiempo para fijarme en los árboles, sí localicé el que quería contemplar. Estaba, efectivamente, a la entrada del Parque, y a su sombra, estaba el café de la Marina, donde Yudi preparaba los mejores pinchitos morunos.

Nos acercamos al lugar de referencia y al contemplar desde lejos el famoso Ficus pandurata, se detuvo, y mirándolo con arrobo me comentó que era el mejor recuerdo de su vida en Málaga.

Se alegraba de poder gozar de su vista y me dio las gracias por el favor que le había hecho al llevarle al lugar que más le gustó de Málaga. Después de un par de horas recorriendo la ciudad, y como agradecimiento, me invitó a comer en La Alegría. Como buen extranjero desconocía que a las doce de la mañana nadie come en España a esa hora; a partir de las dos, vale. Llegamos a La Alegría… y todavía no habían abierto las cocinas. Pero comimos, claro. Si viviera no podría gozar del árbol que simbolizaba Málaga en su mente.

Aquí sí tengo la memoria fresca porque viví los esfuerzos del Ayuntamiento de Málaga a través de botánicos e ingenieros para evitar la pérdida del singular árbol. Los esfuerzos no se vieron recompensados con el éxito. El propio José Antonio del Cañizo subió hasta la copa en la escala de Bomberos tratando de evitar su muerte. Con gran dolor de muchos malagueños, el grandioso árbol fue abatido. El nombre científico del árbol es Ficus lyrata o pandurata.

La definición técnica y científica está en el citado libro del ingeniero valenciano, que arraigó en Málaga hasta su jubilación, y que dejó escritos numerosos libros y artículos sobre la flora malacitana. Así describía la muerte del singular árbol: ·«En aquel momento era aún el mejor ejemplar de esa especie en toda Europa; pero en los años siguientes empezó a languidecer, acosado por diversos males: el asfalto, los humos de los coches, los gusanos nematodos de las raíces y cientos de hongos en hojas y ramas. Sus últimas hojas cayeron en marzo de 1981, agigantándose como en un patético adiós a la vida».

En Málaga, según contaba el autor de las líneas anteriores, había algunos ejemplares de la especie citada, pero de tamaño más reducido, concretamente uno en Alcazabilla, otro cerca del estadio de La Rosaleda y otro en el jardín de un chalé de Rincón de la Victoria.

NOTA: Los textos en cursiva son del libro Jardines de Málaga, de José Antonio del Cañizo, publicado en 1990 por la editorial Arguval, patrocinado por la Caja de Ahorros Provincial de Málaga.