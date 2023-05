'Larga será la noche': una novela a caballo entre Málaga y Berlín

La larga noche de la última novela de la malagueña Presina Pereiro comienza con el ascenso del nazismo en Alemania y termina con la huida de miles de malagueños por la Carretera de Almería, pues está ambientada a caballo entre Málaga y Berlín, pero también en Tetuán y en unas codiciadas minas de wolframio en Badajoz.

‘Larga será la noche’, editada por Ediciones del Genal, será presentada este viernes 5 a las 18 horas en la caseta número 41 de la Feria del Libro y para su autora, se trata de una obra que no admite una sola etiqueta clasificatoria:«Es una novela más bien político social e histórica, también de aventuras para distraer un poco y está basada en hechos reales absolutamente comprobados», recalca.

No ha habido, cuenta la escritora, ningún chispazo creativo o imagen que pusiera en marcha la trama de esta novela porque «es un periodo, el de los años 30 que me apasiona y lo mismo el tema de los judíos; se trata de una época que me atrae como si la hubiera vivido», recalca.

Quizás por eso, la trama arranca con la llegada a esa Málaga republicana de un agregado comercial, casado con una mujer judía, que acude a trabajar al consulado alemán, en el Compás de la Victoria y que recibe el encargo de su gobierno de conseguir wolframio, dado que China ha cortado el grifo de este mineral a la Alemania de Hitler. «El wolframio se empleaba para blindar las balas y los carros de combate y los nazis lo necesitaban con urgencia», explica la escritora.

Para dar más veracidad a la trama, que recorre rincones de Málaga como El Limonar, el Círculo Mercantil, la plaza de toros de la Malagueta pero también una ciudad «oscura» y alejada de los círculos sociales, Presina Pereiro ha visitado los otros escenarios del libro como Tetuán, Berlín y las minas de wolframio en la provincia de Badajoz.

De Berlín, por ejemplo, detalla que quería recordar el olor tan especial de la famosa avenida Unter den Linden y hasta si seguía en pie cierta casa, para luego trasladar esos datos e impresiones a este libro, su quinta novela.

La escritora malagueña, que escribe a diario en la buhardilla de su casa de Málaga capital a partir de las 6 de la mañana, cuenta que es de las que tiene «el argumento en la cabeza», aunque prefiere no redactarlo «para ser libre al crear».

Dirigentes nazis, los militares africanistas que se levantaron contra la República, la Málaga de las Fiestas de Invierno, el mundo judío... Presina Pereiro da pinceladas del completo universo de esta novela de algo más de 400 páginas que, está segura, «gustará a quien ame la Historia, ame Málaga y tenga interés por el pasado». Este viernes, en la Feria de Libro de Málaga.