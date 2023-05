Los vecinos de la Vega de Metanza, la última vega de Málaga capital donde está previsto construir la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Málaga Norte, tienen previsto viajar a Sevilla el próximo 18 de mayo para visitar el Parlamento de Andalucía y trasladar su oposición al proyecto, que supondrá la tala de 8.500 árboles frutales. Por su parte el grupo parlamentario de Vox en Andalucía, ha registrado una proposición no de ley que insta al Consejo de Gobierno a estudiar «la posibilidad de encontrar un nuevo emplazamiento para la EDAR», así como a ejecutar, en el ámbito de sus competencias, «las obras de construcción y mejora de los equipamientos hídricos pendientes en la región». La proposición no de ley aún no se ha debatido, informó Mari Carmen Mestanza, portavoz de los vecinos.