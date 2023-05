La viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Begoña Medina, ha criticado "la creciente plaga de cucarachas y ratas en la ciudad" y propone medidas "como aumentar los recursos para combatir la proliferación de estos animales", algo que, ha recordado, "se ha solicitado en reiteradas ocasiones a través de iniciativas aprobadas unánimemente por todos los grupos políticos pero que no se llega a ejecutar por un equipo de gobierno indolente con la calidad de vida de los malagueños y malagueñas".

"La situación sigue igual, por eso es necesario incrementar la plantilla de trabajadores del servicio de desratización y desinsectación en la ciudad, un servicio externalizado que a día de hoy sólo aporta cuatro operarios para desinsectar y desratizar en Málaga, pese a que oficialmente el equipo de gobierno afirma que hay seis, algo totalmente insuficiente", ha señalado.

Al respecto, ha agregado que "son muchos años los que llevamos presentando iniciativas sin que el equipo de gobierno haga algo al respecto en esta materia. De hecho tras varios videos en redes sociales denunciando una oleada de plagas de cucarachas y roedores en diferentes distritos de la ciudad volvemos a ver de suma importancia la puesta en marcha de un plan de refuerzo de cara al verano, que permita un mayor control de roedores, cucarachas y mosquitos en la ciudad de Málaga".

Además, ha continuado, "es necesario llevar a cabo actuaciones eficaces de prevención en los canales de aguas pluviales y arroyos de la ciudad de Málaga, que permita evitar la concentración de insectos, mosquitos y roedores".

"El problema con las ratas y con las cucarachas está extendido a todos los barrios de Málaga. Siempre que visitamos alguno de los barrios de Málaga nos señalan que es un problema frecuente y presente, debido en parte a la falta de limpieza que presentan muchas zonas de Málaga o el poco cuidado de sus zonas verdes o arbolado, lugar donde encuentran su refugio perfecto", ha apostillado.

En este sentido, ha aludido a "casos como en Girón Las Delicias, donde los roedores se cuelan en las viviendas de los vecinos, o el de la plaza César Álvarez donde se pasean por su parque infantil ante las miradas asustadas de niños y madres, el día a día de miles de malagueños y malagueñas que están acostumbrados a la presencia de estas plagas urbanas y peligrosas".

La viceportavoz socialista ha recordado, asimismo, que "llevamos desde 2013 planteando mociones e iniciativas al equipo de gobierno con propuestas para la mejora del servicio de desratización y desinsectación y frenar la proliferación estudiando el ciclo vital de estas especies, algo que debería estar en la agenda".

"Este plan de refuerzo no sólo contempla el aumento de personal sino también de recursos económicos para el Servicio de Vigilancia Sanitaria Ambiental, ampliando los 17 servicios programados mensuales y los servicios de urgencia que se prestan tras las llamadas ciudadanas a la línea 900", ha dicho.

De igual modo, ha incidido en que "nuestra Málaga no puede esperar más tiempo, queremos que dentro de este plan se lleve a cabo un seguimiento más exhaustivo en las inspecciones del control de roedores en los parques y jardines, parques infantiles y las diferentes zonas de la ciudad para actuar en su desratización con más eficacia, además de destinar los recursos necesarios para que se reduzca la presencia de ratas en los parques infantiles, parques y jardines, paseos marítimos y calles de la ciudad de Málaga".

Además, ha asegurado, "es importante que se intensifiquen los controles de los solares tanto municipales como privados convertidos en escombreras que son focos de presencia de ratas e insectos, y que haya una mayor coordinación entre el Servicio de Parques y Jardines y Vigilancia Sanitaria Ambiental para evitar que las ratas puedan acceder a las viviendas, como se ha dado en numerosos casos, a través de las ramas de los árboles".

"Si el equipo de gobierno no lo ha hecho en todos estos años, no lo va a realizar ahora, por eso ya lo haremos nosotros cuando gobernemos después de las elecciones del próximo 28 de mayo, ya que este problema no puede seguir más tiempo desluciendo nuestra ciudad", ha concluido.