Tras las celebraciones de marchamo norteamericano o anglo-sajón de Halloween el 31 de octubre de cada año y el Black Friday el 24 de noviembre, que festejamos en España casi con la misma pompa que Estados Unidos (y sin tradición alguna en nuestro país, ya que somos muy dados a apuntarnos a lo que hacen los demás con desprecio a nuestras fiestas y costumbres), se cierra en aquel país el ciclo de celebraciones propias con el Día de Acción de Gracias, que según la costumbre no tiene una fecha fija, pues el elegido es el cuarto jueves del mes de noviembre. Esta gran fiesta tiene como símbolo el pavo, porque la costumbre es comer pavo. Los pavos son las víctimas del Día de Acción de Gracias; en España, por tradición, el pavo es una comida navideña.

Aquí, cada vez con más publicidad y entusiasmo, celebramos (yo no) la fiesta de Halloween, con la gente disfrazada de zombis o muertos vivientes. En los colegios privados y en los públicos también, los niños gozan de un espectáculo para mí desagradable… porque soy antiguo, bastante antiguo.

Tampoco soy muy de nuestro Carnaval, pero al menos respeto la tradición. De niño creo recordar que viví uno o dos años la fiesta con sus disfraces y caretas. Pero después Franco dijo que de Carnaval, nada; accedió a que Cádiz y Tenerife lo celebraran de una manera más discreta. Cuando se reanudaron los carnavales en la Transición yo ya estaba muy mayor para participar. Pero me tocó informar de su celebración en Radio Nacional.

El último «viernes negro», que aquí respetamos lo de Black Friday no sé por qué, con sus ofertas de rebajas (quizás con algunas trampas o trampillas en las ofertas) me asaltó la preocupación de que en España importemos el Día de Acción de Gracias para cerrar el círculo. No me extrañaría que en el próximo noviembre a una mente privilegiada se le ocurra celebrarla y los pavos que teóricamente nos zampamos en Navidad los hagamos el último jueves de noviembre del presente año.

¡Ojo!

Si alguien barrunta la idea, y da la casualidad que me lee en La Opinión, le advierto que el Día de Acción de Gracias no es una iniciativa del poderoso país allende los mares; a riesgo de provocarle un infarto le informo que es un «invento» español. No es un cuento que yo me he inventado. Hace más de veinte años (el 29 de noviembre de 2002), el corresponsal de El Mundo, Carlos Fresneda, contó la historia del Día de Acción de Gracias. El atrayente titular de su interesante crónica era ‘El Día de Acción de Gracias, un ‘invento’ español’ y como subtítulo, ‘Un profesor de la Universidad de Florida asegura que los primeros que trincharon el pavo no fueron los colonos británicos’.

Con la autorización de Carlos Fresneda (gracias, compañero), autor de la crónica, la reproduzco:

«Nueva York.- Michael Gannon, profesor de la Universidad de Florida, le ha aguado el pavo a los americanos alegando que el primer banquete de Acción de Gracias lo celebraron los españoles, 56 años antes de que los colonos británicos trincharan el turkey en Plymouth, como reza en los libros de Historia.

Ocurrió tal que un 8 de septiembre del año de nuestro Señor 1565, en el poblado de San Agustín de Nuestra Señora de la Florida. Presidiendo la mesa y la misa, don Pedro Menéndez de Avilés, junto a otros 800 colonos hispanohablantes. Fueron invitados al ágape decenas de indios de la tribu local de los Selby.

Según Gannon, el primer menú de Acción de Gracias consistió básicamente en cocido y vino tinto. Aunque no se ha podido comprobar, los indios aportaron probablemente el pavo (salvaje), la carne de venado, la sopa de tortuga, el maíz, la calabaza y los frijoles.

Las revelaciones del profesor, anticipadas ya en 1965 en su libro ‘La Cruz de la Arena’, han ido mucho más allá en el artículo publicado en la revista St. Agustine Catholic con motivo de la única fiesta que de verdad celebran los americanos.

Cuando los primeros colonos levantaron sus tiendas en Plymouth, San Agustín estaba ya en plena renovación urbana, escribe Gannon. Lo que ocurre es que los británicos ganaron la partida a los españoles en el Norte de América y los vencedores, ya se sabe son los que escriben la Historia.

De acuerdo con Gannon, las ceremonias de los británicos eclipsaron con el tiempo a las de los españoles, de modo que el Día de Acción de Gracias claudicó en 1621 ante el empuje del Thanksgiving. El nacimiento oficial de la festividad se estableció en Plymouth y no se hable más.

El profesor de la Universidad de Florida ha tirado por tierra el mito y alega que no solo hubo una primera y documentada festividad religiosa del Día de Acción de Gracias en San Agustín, 1565, sino que hubo incluso numerosas celebraciones anteriores con motivo de la sucesiva llegada de los conquistadores a las costas del nuevo mundo.

En Texas, añade Gannon, también hay documentos que reclaman la paternidad del Día de Acción de Gracias para Juan de Oñate (a punto están de inaugurar su monumental estatua ecuestre), allá por 1598.

Puestos a tirar de la Historia, incluso los franceses ofrecieron sus plegarias de gratitud antes que los británicos cuando llegaron a lo que hoy es el río St. John, cerca de Jacksonville, Florida, en 1562.

Las revelaciones de Michael Gannon no han afectado sin embargo a la reputación de Plymouth, en Massachusetts, donde se supone se celebró el primer banquete de Acción de Gracias. Como advierten a la entrada de la histórica plantación, no hay constancia de que allí se celebrara realmente el primer Thanksgiving y mucho menos de que los colonos fueran conscientes de lo que se traían entre pecho y espalda.

Yo creo que la mejor forma de zanjar esta disputa es dando por hecho que los primeros en celebrar el Día de Acción de Gracias fueron los indios americanos, dijo la portavoz de la plantación, Kathleen Curtin.

El caso es que más de 80 millones de pavos han sido engullidos a lo largo de esta semana en los hogares norteamericanos. George W. Bush, que ofició la ceremonia de perdón del pavo y salvó a un precioso ejemplar de plumaje blanco, viajó hasta su rancho de Texas con todo un cargamento de viandas para día tan señalado. Y en el momento de la verdad trinchó el pavo y dijo: Doy gracias por las plegarias de nuestros ciudadanos por mi familia, por el privilegio de vivir en América y por las libertades de las que disfrutamos».

Un aviso

Si en su barriada o urbanización este año se celebra el Día de Acción de Gracias, que conste que su origen está en un español que se llamaba Pedro Menéndez de Avilés en 1565.