SOS Vencejos rechaza las casas nido como solución en la nave de La Térmica

La Asociación SOS Vencejos rechaza la instalación de casas nido como solución para la nave de La Térmica, en la calle Nereo, donde una veintena de parejas de esta especie protegida acuden a instalar sus nidos después de un largo viaje migratorio desde el continente africano.

Estas aves anidaban en un reducido hueco entre la chapa exterior y la pared de la nave, que se está reformando para acoger el proyecto Sohrlin, que impulsan el Teatro del Soho y la productora Merlín.

La asociación, que ha denunciado el caso ante la Delegación de Medioambiente, mantiene que aunque las casas nido son una buena medida compensatoria, por ejemplo, en caso de que una obra de rehabilitación suponga la retirada obligada de los nidos, por lo que se instalan estos espacios para facilitar la cría a las aves cuando regresen en la siguiente temporada, no es una medida óptima para esta situación concreta, ya que las parejas llevan semanas intentando entrar en su zona de cría.

«Las cajas nido hacen mucha falta pero no es una medida que solucione el problema actual. Primero porque los vencejos no van a dejar de intentar entrar en la rejilla, porque no sabemos dónde las van a colocar y por la tardanza, porque hay que construirlas y luego colocarlas en alto, que no se hace en un día», explica Del Puerto. De la misma forma se ha mostrado en contra SEO BirdLife, la Sociedad Española de Ornitología. «Habilitad espacios para que los vencejos del espacio Shorlin puedan acceder a sus nidos. La colocación de cajas en un lugar distinto no garantiza que la temporada de cría no se pierda en esta colonia. Es así de sencillo y rápido».

Agujeros en la reja

Por ello, SOS Vencejos, además de SEO BirdLife, insisten en que la solución más rápida y menos costosa es abrir orificios de pequeñas dimensiones que solo permitan el paso de los vencejos como incluso indicó la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en su cuenta de agentes de medioambiente de Twitter @AAMM_And:

«Como en otros casos recientes, los agentes de medioambiente intervienen ante actuaciones sobre enclaves que comprometen colonias urbanas de vencejos. Se levanta acta y se orienta a los responsables sobre las medidas a implantar (n° agujeros a abrir, dimensión, ubicación) para revertir afección», indican en un tweet.

Como en otros casos recientes, los @AAMM_And intervienen ante actuaciones sobre enclaves que comprometen colonias urbanas de vencejos.

Se levanta acta y se orienta a los responsables sobre las medidas a implantar (n° agujeros a abrir, dimensión, ubicación) para revertir afección. pic.twitter.com/7pAQXXd2Ju — Agentes Medio Ambiente de Andalucía (@AAMM_And) 4 de mayo de 2023

«No entendemos cómo al día siguiente de esta recomendación, la delegación emite una nota de prensa diciendo que se van a colocar cajas nidos en lugar de hacer agujeros», recalca Luna del Puerto, que recalca la «sorpresa» de la asociación cuando la Junta aseguró en un comunicado que se había «malentendido» la instalación de una «red contra roedores como barrera para el acceso de los vencejos a sus nidos».

«Creo que hemos mandado los suficientes vídeos que constatan que hay nidos, incluso de vencejos entrando dentro de la estructura metálica por una ranura muy pequeña. Nos choca bastante», critica la presidenta de la asociación. «Y nos ofende que digan que es la empresa la que ha pedido asesoramiento a la delegación, cuando ha habido una denuncia previa».

SOS Vencejos informa que ha vuelto a solicitar a Medioambiente otra inspección a las 20:30 horas, que es cuando las aves acuden a los nidos y advierten que si no hay cambios, denunciarán a la consejería ante la Fiscalía de Medioambiente.