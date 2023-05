El candidato socialista a la alcaldía, Daniel Pérez, se ha dirigido hoy a los constructores y promotores de Málaga, a los que "quiere convencer" de que se pueden construir 10.000 VPO en la ciudad porque "hay voluntad" para ello.

Pérez ha asegurado que pondrá "todos los mecanismos necesarios" para solucionar el "colapso" de la Gerencia de Urbanismo y que va a "tender la mano" al presidente de la Junta, Juanma Moreno, para que "cumpla sus competencias y se construyan viviendas".

"Yo les voy a convencer y les voy a pedir el apoyo para que se puedan construir esas 10.000 VPO. Es un compromiso de este candidato, porque se puede hacer. Ya no se está diciendo que no hay suelo, porque cuando hicimos esta propuesta salió el candidato del Partido Popular diciendo que no había", ha manifestado Pérez, después de que la patronal de los promotores andaluces, Fadeco, asegurara que es "imposible" plantear la construcción dentro de un margen "razonable".

"Es lo que me está pidiendo la gente en la calle, ¿por qué me voy a venir abajo? Si es una realidad, hay suelo, solo hace falta voluntad política. Vamos a desbloquear los suelos en materia urbanística, vamos a intervenir en aquellos lugares donde haga falta hacer una actuación como en el río Campanillas", ha continuado.

En cuanto a los detalles de la iniciativa, así como el horizonte temporal en el que se mueve el candidato socialista para la construcción de las viviendas protegidas, tampoco ha entrado en detalles, asegurando que los comunicará en "los próximos días", por lo que será ya en campaña cuando lo haga público.