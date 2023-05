El brocal de un posible convento, en el Balneario del Carmen

Era vox populi desde hacía décadas la noticia de que algunas de los capiteles del Balneario del Carmen (y quizás alguna columna) procedían del desaparecido Convento de la Merced, cuyo último vestigio, la iglesia, en lugar de ser reconstruida tras la Guerra Civil fue demolida en una inexplicable operación de autodestrucción de la Diócesis de Málaga, en los años 60.

De lo que no muchos malagueños se han percatado es de la presencia del posible brocal de un pozo a pocos metros de la decapitada fuente histórica de los Baños del Carmen.

El brocal sirve desde hace años de jardinera de una yuca cuyas raíces han logrado hacer estallar esta pieza de mármol blanco hexagonal, en uno de cuyos lados se puede ver con claridad el relieve de un cordero, que no se ha librado de los vándalos del grafiti.

El pozo, el agua, el cordero... todo apunta a un símbolo religioso, al Cordero de Dios y a un posible origen conventual o al menos religioso, a falta de más datos que lo confirmen.

Se trata de una pieza, informa esta semana la arqueóloga Fanny de Carranza, hasta su jubilación hace año y medio jefa del Patrimonio Municipal, desconocida para este servicio cuya jefatura aún no ha sido renovada.

Por su parte el profesor de la UMA Francisco Rodríguez Marín, autor de la tesis doctoral ‘Málaga conventual’, informa a esta sección de que se trata de una pieza desconocida para él aunque es «muy posible», resalta, que perteneciera a un antiguo convento.

Ojalá que termine como el brocal de otro pozo, con el escudo de los carmelitas, que durante años sirvió también de jardinera junto a los jardines de Ben Gabirol, a la entrada de El Pimpi y del que el Ayuntamiento se hizo cargo y conservó durante años en unos almacenes de la desaparecida cooperativa Cofarán.

Como recuerda Fanny de Carranza, las monjas carmelitas quisieron conservarlo pero al no poder mostrarlo al público, porque querían conservarlo como recipiente para el agua bendita, al tratarse de patrimonio municipal el Ayuntamiento finalmente no lo cedió dado que los servicios jurídicos no lo tenían claro.

La ocasión de realzarlo llegó por fin con la rehabilitación del convento carmelita de San Andrés, en El Perchel. La pieza cedida se encuentra hoy en una esquina del claustro maravillosamente restaurado.

Ojalá que el brocal roto y pintarrajeado del Balneario encuentre algún día un sitio digno. ¿Y por qué no soñar con verlo algún día restaurado en el recuperado Convento de la Trinidad?