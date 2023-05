La inflación ha acelerado de nuevo su ritmo en el mes de abril pese a que el capítulo de la cesta de la compra, el que más aumentos venía acumulando en estos meses, sí ha atenuado su tasa anual de subida. El Índice de Precios al Consumo (IPC) en la provincia Málaga se ha situado en el 5% en la provincia Málaga en relación a hace doce meses, con lo que la evolución interanual del coste de la vida aumenta un punto con respecto al dato de marzo, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Hay que tener en cuenta, en todo caso, que estas variaciones anuales de precios se realizan en comparación ya con los meses en que se inició la guerra de Ucrania, que originó una escalada tremenda de los precios, sobre todo debido al encarecimiento de la energía.

El encarecimiento de los carburantes y una disminución menos intensa de los precios de la electricidad son algunos de los factores que explican el incremento de abril, según el Ministerio de Economía. A nivel nacional, el IPC a subido un 4,1% a nivel interanual y un 0,6% a nivel mensual. En términos mensuales, el IPC aumentó en Málaga este pasado mes de abril un 0,7% en relación a marzo.

Los datos del IPC de abril en Málaga revelan que los valores de la cesta de la compra (alimentos y bebidas no alcohólicas) han subido un 0,6% respecto al mes anterior, lo que deja la tasa interanual de subida en el 13,3%, por debajo de la de meses anteriores (en marzo fue del 16,8% y en febrero registró un récord histórico de encarecimiento del 18,7%).

En particular, y con el dato del IPC de abril, se comprueba que los alimentos se han encarecido en Málaga un 13,4% en el último año y las bebidas no alcohólicas un 12,3%. Los alimentos registraron un aumento mensual del 0,7% a lo largo del mes de abril mientras que las bebidas no alcohólicas bajaron un 0,2%. Con estos datos, el ritmo de incremento interanual se reduce ligeramente tanto en alimentos (fue del 17% en marzo) como en el de bebidas no alcohólicas (el dato era del 14,2% el mes anterior).

Datos nacionales

En España, el Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un 0,6% en abril en relación al mes anterior y elevó ocho décimas su tasa interanual, hasta el 4,1%, por el encarecimiento de los carburantes y una disminución menos intensa de los precios de la electricidad, según los datos del INE, que coinciden con los avanzados a finales del mes pasado.

El Ministerio de Asuntos Económicos ha atribuido el repunte del IPC al "efecto base" que supone comparar la inflación de abril de este año con los primeros meses del estallido de la guerra en Ucrania. Pese a la subida de ocho décimas, el Departamento que dirige Nadia Calviño ha subrayado que el dato de abril "es menos de la mitad" del registrado un año antes.

Por su parte, la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) bajó nueve décimas en abril, hasta el 6,6%, situándose 2,5 puntos por encima del IPC general.

El Ministerio de Asuntos Económicos ha achacado el descenso de la inflación subyacente a la "fuerte ralentización" del precio de los alimentos, que registraron "la mayor caída de la serie histórica" en un mes. En concreto, según el INE, los precios de los alimentos crecieron en abril un 12,9% en tasa interanual, más de 3,5 puntos por debajo de la tasa de marzo.

En este comportamiento influyó el abaratamiento de legumbres y hortalizas y el hecho de que los precios de la carne, el pan y cereales, los aceites y grasas, y leche, queso y huevos aumentaron menos en abril de este año que en el mismo mes de 2022.

Previsión bajista

El Departamento que dirige Nadia Calviño ha subrayado que España se mantiene entre los países con menor inflación de la Unión Europea y ha defendido que las medidas adoptadas el pasado mes de diciembre "seguirán contribuyendo a amortiguar la evolución de la inflación".

En términos mensuales (abril sobre marzo), el IPC registró un aumento del 0,6%, dos décimas más de lo que subió en marzo (+0,4%) y ocho décimas por encima del dato de abril de 2022, cuando los precios bajaron un 0,2%.

En este incremento mensual de los precios influyeron varios factores, entre ellos el encarecimiento del vestido y el calzado por la nueva temporada primavera-verano; la subida de los precios de los carburantes para vehículos personales, y el mayor coste de los paquetes turísticos y de los servicios de alojamiento y la restauración. Por contra, los precios del gas y la electricidad bajaron un 8,9% y un 3,3% en el mes respectivamente.