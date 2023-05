Inquilinos de Málaga, forzados a dejar sus alquileres por la presión de los caseros

A la alta demanda de vivienda en Málaga y la dificultad para acceder a ella, se suman las presiones de algunos caseros para que sus inquilinos abandonen el piso antes de que expire el contrato de alquiler.

En algunos casos, los propietarios buscan rescindir los contratos para aumentar el precio del alquiler o para dedicar la vivienda al alquiler vacacional, esto último, una tendencia generalizada tras el fin de la parálisis internacional provocada por la pandemia. De hecho, ya en julio de 2022, el portal inmobiliario Fotocasa reflejaba en un estudio que el 67% de las viviendas en alquiler habían vuelto al alquiler turístico.

Asimismo, desde Facua Málaga confirman que han aumentado las consultas relacionadas con el alquiler, 28 en lo que va de año.

Las dos estrategias principales para lograr que el inquilino se vaya antes de tiempo son, por un lado, alegar una falsa necesidad de la vivienda por parte del propietario o un familiar de primer grado como progenitores, hermanos o hijos, así como en caso de divorcio del cónyuge, separación o nulidad. Por otro, se niegan a arreglar las averías y desperfectos que se producen en la vivienda.

La abogada de Facua Málaga, Susana Ranea, explica que para que el casero pueda requerir la vivienda por esa cuestión de necesidad debe estar recogido en el contrato mediante una cláusula, tiene que haber transcurrido un año desde la firma del contrato e informar al inquilino con dos meses de antelación.

«Si en tres meses no se ocupa la vivienda, dispones de 30 días para pedir que te dejen volver a la vivienda por un nuevo periodo de cinco años, con las mismas condiciones que tenías en el contrato, o bien que se te indemnice con un mes de renta por cada año que te restara por cumplir el contrato», advierte la letrada.

Eso sí, el arrendatario debe estar alerta y realizar el seguimiento a la vivienda que acaba de abandonar para comprobar que efectivamente se haya ocupado el piso en el periodo requerido y por el propietario o su familia.

Ranea indica que este es el único pretexto legal por el que el arrendador puede pedir a su inquilino que deje la vivienda antes de tiempo.

La otra vía, la de no atender las obligaciones como propietario de mantener la vivienda en condiciones de habitabilidad, también puede reclamarse.

«Es objeto de muchas consultas y reclamaciones el problema de las reparaciones, no solo durante el arrendamiento sino las reparaciones que tiene que hacer el propietario, supuestas o reales, una vez que abandona el inquilino la vivienda y que se cobran a cuenta de la fianza o que exige cantidades adicionales por reparaciones que han tenido que hacer además de no haber devuelto la fianza», explica Susana Ranea, que subraya que la conservación del piso corre a cuenta del arrendador salvo en caso de pequeñas reparaciones por el uso ordinario que no supongan cantidades económicas muy significativas. «Sucede que cuando el inquilino está en la vivienda [el propietario] se niega a hacer reparaciones o bien cuando se marcha dice que ha tenido que acondicionar el piso para alquilarlo de nuevo, como pintar o sustituir un mueble. Habrá que ver si esa sustitución de mueble es imprescindible y si se debe a un mal uso, o es simplemente por el uso normal, que no se puede cargar a la fianza», añade la abogada, que señala que esta forma de presionar a los arrendatarios ocurría ya con las rentas antiguas.

«Desde luego, eso no está permitido por la ley y es perseguible. Sin embargo, la situación que tenemos ahora es que se niegan a hacer reparaciones de manera sistemática. El último caso que he visto es que mienten desesperadamente diciendo, por ejemplo, que si hacen una reparación le tienen que subir la renta 50 euros al mes».

Consejos

Por ello, Ranea anima a los inquilinos a reclamar estos comportamientos «abusivos» y a buscar asesoramiento. Como consejo, la abogada señala que siempre se debe pedir por escrito la reparación para que quede constancia y que incluso puede acometer la reforma como inquilino y después solicitar la cuantía económica judicialmente, aunque es lo menos «deseable», reconoce.

Además, antes de entrar en la vivienda, recomienda tomar fotografías del estado de la casa e incorporarlas al contrato, para poder comparar el estado del hogar antes y después del contrato de alquiler y evitar futuros conflictos.