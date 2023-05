La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento, ha empezado esta tarde a enviar SMS a todos los jóvenes andaluces que en noviembre del año pasado se inscribieron para recibir el Bono Joven del Alquiler, una ayuda mensual de 250 euros para el pago de la renta.

A punto de cumplirse el plazo máximo de seis meses (18 de mayo) para resolver estas peticiones, la administración autonómica ha empezado a mandar dos tipos de mensaje a los solicitantes. El primero de ellos es el siguiente: "Bono Alquiler Joven Andalucia: su expediente tiene reserva inicial de credito y se encuentra en proceso de tramitacion" (sic). Fuentes de la Junta aclaran que en este caso aún no hay resolución sino que sigue en estudio y que cuenta con partida presupuestaria reservada para abonar la cuantía si esta se acaba autorizando.

Un signo de vida después de 6 meses, poco a poco con el bono joven de alquiler en Andalucia @FomentoAND @AndaluciaJunta pic.twitter.com/rPGG2Zhas7 — Nicolas Smith (@Lyn_Lyr30) 15 de mayo de 2023

Por ello, aunque se supere el plazo de resolución de la ayuda sin saber si se ha obtenido o no, esto no debe considerarse como silencio administrativo -no recibir respuesta y, por tanto, entenderse como rechazada- ya que Fomento tiene previsto seguir tramitando las peticiones durante los próximos días, de ahí el aviso por SMS.

El otro mensaje es: "Bono Alquiler Joven Andalucia: Su expediente ha sido evaluado y pasa a propuesta favorable" (sic). En este caso, las fuentes consultadas confirman que la ayuda ha sido aprobada de forma definitiva por lo que solo queda proceder al abono, para lo que no detallan un plazo concreto.

Bono joven del Alquiler

El bono joven del alquiler es una subvención estatal pero que canalizan las comunidades autónomas. Durante un período máximo de dos años, los beneficiarios de la ayuda reciben 250 euros mensuales para el pago del alquiler o habitación, para lo que deben estar empadronados.

Andalucía fue la última comunidad autónoma en poner en marcha los cauces para solicitar la subvención, que está en vigor desde el 1 de enero de 2022 y tiene efecto retroactivo, es decir, que se abonarán las mensualidades que los inquilinos hayan pagado desde esa fecha en adelante.

La convocatoria va dirigida a jóvenes menores o igual a 35 años que viven en alquiler y con ingresos menores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) y de cuatro veces éste si se trata de unidad familiar.

La Junta lanzó la convocatoria de estas ayudas el pasado noviembre a través de una plataforma electrónica que sufrió continuas caídas desde la apertura de la convocatoria para inscribirse. En la medianoche del 18 de noviembre cerró la convocatoria tras haber recibido las primeras 14.000 solicitudes.