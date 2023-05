Los patinadores malagueños de velocidad, en el limbo

«Hola, soy Garikoitz Lerga, seleccionador nacional de Patinaje Velocidad y me gustaría ir a competir a Málaga». Junto al seleccionador, otros deportistas de la selección española, que la semana pasada competían en Francia en los campeonatos de Europa, mandaban por vídeo el mismo mensaje de solidaridad a los patinadores malagueños.

De momento sigue siendo un sueño imposible porque en Málaga no hay ningún patinódromo, por eso algunos deportistas que quieren mejorar se marchan a pueblos de 40.000 habitantes como Oleiros, en La Coruña, que cuenta con una de estas instalaciones. «Ese patinódromo costó 430.000 euros», recordaba la semana pasada Paco Núñez, presidente del Club Al Andalus y entrenador de patinaje de velocidad.

En 2010, Paco ya atendió a La Opinión para plantear la misma necesidad. En esa ocasión el entonces concejal de Deportes, Elías Bendodo, les contestó: «Creo que se puede conseguir».

Como explica Paco Núñez, se trata de unas instalaciones para un deporte nada minoritario: «En el club tenemos una escuela con 500 alumnos y por ella han pasado casi 5.000», cuenta al mismo periodista 13 años después.

En el patinódromo, precisa, podrían practicarse deportes como el hockey patines, el hockey en línea, el ‘free style slalom’ y el ‘roller derby’, detalla.

A su lado está su hermana Carmen Núñez, secretaria del club , que también habló con La Opinión en 2010 y que explica que desde que empezaron con las reclamaciones en 2008, «aquí hay chavales que tienen 15 años y toda esa generación no ha aprovechado nada, todo su desarrollo lo ha hecho aquí, en la calle».

Porque a falta de patinódromo, deben buscarse las habichuelas en los terrenos de ampliación de la UMA. Allí realizan sus entrenamientos, con cuidado porque en ocasiones pasan bicicletas pero también, cada vez más coches.

«Ahora mismo tenemos a niños desde los 8 años hasta adultos de más de 50», explica Paco Núñez.

Listo para patinar está Christian de la Cruz de 16 años que espera marcharse en verano a Galicia. «Es el único medio que tengo para entrenar», confiesa.

«Ellos viajan, hacen amigos en otras ciudades y explican: yo he entrenado esto o lo otro pero no he podido hacer las tres series completas porque me han mojado la rotonda... En España están informados de lo que pasa en Málaga», explica Carmen Núñez.

A Cristi Roldán, de 17 años, que practica desde los 11 años, la situación actual le aparece «de atraso», mientras que Claudia Pardo, de 16 confiesa: «Me encantaría, por mis compañeros, que estuvieran en buenas instalaciones».

La paradoja de esta situación, detalla Carmen Núñez, es que en el club comienzan a entrenar a los alumnos en las pistas de sus colegios y que, cuando destacan y dan ‘el salto’, se topan con que tienen que entrenar en las calzadas de Teatinos. En peores condiciones.

Proyecto y respuesta municipal

Presente en los programas electorales del Partido Popular desde 2015, el sitio para el patinódromo está reservado en una parcela junto a la Ciudad de la Justicia, «con un presupuesto de 2,7 millones de euros. El coste mayor va para los cimientos porque es una zona de relleno con mucha arcilla», precisa Paco Núñez, que calcula que si se pone en marcha tardaría unos cuatro años en hacerse realidad, por lo que pide un campo provisional.

La concejala de Deportes, Noelia Losada, de Ciudadanos, explicó que el proyecto del patinódromo se terminó «pero con la pandemia hubo que poner dinero a disposición de pymes, autónomos, familias... Pero a partir de ahora estamos en condiciones de actualizar el proyecto en los presupuestos del año que viene». Noelia Losada también informó de que se estudia mientras un terreno provisional en la avenida de Europa, «para que puedan tener seguridad vial», recalcó.