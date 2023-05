Del táper y el portaviandas

No sé si tengo lectores jóvenes; bueno, pienso que al menos tendré dos o tres. Es posible que no hayan visto nunca un portaviandas y que ni siquiera hayan oído la palabra. Su significado es fácil; basta con separar la palabra en dos: porta y viandas, o sea, que transporta o lleva viandas, comida, en sumo.

El portaviandas tradicional ha sido sustituido hoy por los táper de plástico, donde se conservan o guardan guisos o alimentos preparados, con cierre hermético. Comparando un portaviandas con un táper, gana el primero porque el táper, si se quiere consumir el producto caliente, precisa de un microondas para ponerlo a punto.

Los alimentos en el portaviandas se conservan (o se conservaban porque ya no están en uso) porque la cacerola inferior se reserva para depositar unas brasas de carbón o leña que mantienen el calor de los guisos o fritos de las cacerolas superiores.

Cuando yo era niño y joven veía como las esposas de trabajadores de la construcción, de taxistas, de cocheros de caballos y de otros oficios, entre la una y media y las dos de la tarde, se acercaban a los lugares de trabajo para llevarle el portaviandas con la comida del día a su hombre. Desde el balcón de mi casa en la Alameda veía a diario cómo puntualmente se desarrollaba la escena. Con el tiempo, las costumbres cambiaron… a peor, porque las comidas de los portaviandas (garbanzos, lentejas, habichuelas blancas, guisos de carne, pescado frito…) eran más sanas que los bocadillos que hoy sustituyen a la dieta mediterránea de la que se habla y escribe sin mucho éxito.

Hace unos años, cuando ya no veía portaviandas en la calle, tuve el capricho de comprar uno, y me llevé la sorpresa de que en ninguna ferretería las vendían. Uno de los ferreteros me confesó que un día llegó un señor y compró todos los portaviandas que quedaban en el comercio. «Salí de la mercancía», fueron sus palabras, porque no se vendía ni uno. Imagino que el inesperado comprador los adquirió pensando que el cacharro de cocina había dejado de utilizarse.

La candela y la lumbre

Hace uso días me salió de forma espontánea una palabra que no había pronunciado ni escrito en muchos años: candela.

Estaba en la terraza leyendo o escribiendo y se acercó mi mujer para decirme algo. Había abandonado el hábitat en el que pasa muchas horas cada día – la cocina -, y antes de que hablara, le pregunté si había dejado algo en la candela. Candela y lumbre son sinónimos, pero modernamente no se utilizan porque en las cocinas lo que priva es la vitrocerámica, sin olvidar el gas natural y el butano. Lo de candela y lumbre se remonta a épocas pasadas, cuando en las cocinas se utilizaba preferentemente el carbón. En muchas casas del centro de la ciudad, las viviendas, en lugar de trastero, disponían de carbonera donde con periodicidad las carbonerías que había en varias calles de la capital llevaban a domicilio el producto. En las carbonerías se podían adquirir pequeñas cantidades o lo necesario para un mes. En estos casos, las carbonerías llevaban en carro el carbón. Eso, como diría la canzonetista María Jiménez … ¡se acabó!.

Poyetón

A la mujer soltera que no encontraba pareja para contraer matrimonio, despectivamente se la adjudicaba en el argot malagueño «que estaba pal poyetón», un lugar simbólico donde esperan sentadas las solteronas.

Lo de solteronas ha pasado a la historia. La mujer de hoy goza de plena libertad para casarse o no, vivir con una pareja sin necesidad de contraer matrimonio, no depender su futuro de su estado civil… , ni estar en el poyetón. El lugar simbólico ha desaparecido del mapa, pero no el poyete o pollete, porque se puede escribir de las dos maneras, ambas son correctas, como aparece en los concursos de la tele. Cualquier saliente donde uno puede sentarse es un poyete para descansar un ratillo.

Tarda menos que...

Termino la frase «... el tren de Campanillas», Antes se utilizaba la frase completa para dar a entender que la tardanza era mínima, que apenas había que esperar un par de unos minutos en algo que urgía. Lo del «tren de Campanillas» era una medida del tiempo. El trayecto Campanillas-Estación de Málaga en tren duraba casi nada, de eso «que tarde menos que el tren de Campanillas». Esa expresión ya no se usa en el lenguaje popular malagueño… aunque algún octogenario que me lea se acordará sin duda.

Ese no sabe ni torta

Para calificar a un ignorante o a una persona que habla de algo que no sabe o no domina, en Málaga se recurre a un extraño dicho: «Ese no sabe ni torta». Lo que nunca he sabido ni he encontrado es el origen de la frase y la inclusión de torta en el calificativo. Una torta no sabe nada; tampoco sabe nada un pepino o una almendra. Pero alguien eligió la torta para la ignorancia. Ni siquiera Juan Cepas en su famoso Vocabulario Popular Malagueño la recoge.

Caucando

Caucar sí está en algún diccionario de la lengua española. Su significado es chochear, envejecer… En Málaga se ha aplicado siempre, y todavía se utiliza por los castizos, pero en un sentido más concreto. Si una persona está en las últimas, a punto de fallecer, en lugar de decir se está muriendo, se recurre al gerundio del supuesto verbo caucar, o sea, que está caucando, expresión que se ha transformado en «le quedan dos o tres telediarios», entiéndase, dos o tres días de vida.

El caucando es puro malagueño, como «estar mordiendo» (observando), «eso tiene un majao» (una situación difícil de resolver por sus complicaciones) o «eso se arregla con un poco de porla» (porla es sinónimo de cemento Portland).

Lo de majao, por ejemplo, le viene pintiparao a la resolución del interminable destino de los Baños de Carmen. Leí en este periódico no hace mucho la tramitación que hay que seguir para la solución ¿final?. Los primeros pasos los dio Pedro Aparicio cuando fue elegido alcalde en 1979. Han pasado cuarenta y cuatro años.