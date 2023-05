El paro de mayores de 45 años se enquista en Málaga pese a la fuerte creación de empleo

El mercado de trabajo malagueño está mejorando ya de forma clara los niveles de actividad previos a la pandemia, aunque hay colectivos específicos donde, a pesar del gran aumento de afiliación de los últimos meses, las cifras de paro siguen enquistadas. Es el caso de los mayores de 45 años que, pese a registrar el mejor dato de cotizantes a la Seguridad Social que se recuerda, son de momento el único grupo de edad en la provincia que todavía no ha logrado rebajar la cifra de desempleados en relación a 2019, antes del estallido del Covid.

Así lo refleja el último informe del Observatorio Argos de la Junta de Andalucía sobre este segmento de población, publicado estos días y con datos de cierre de 2022, donde se comprueba que Málaga cuenta, de promedio mensual, con más de 76.000 parados que superan esa edad. El volumen de paro se ha reducido sensiblemente respecto al alcanzado en los peores momentos de la pandemia (donde la cifra se fue bastante por encima de los 90.000), pero todavía no ha vuelto a los 74.000 que había antes de la pandemia.

Las razones que explican esta situación son complejas, dado que el empleo sí ha progresado a un ritmo mucho más positivo. El número de afiliados mayores de 45 años ha aumentado, de hecho, en más de 50.000 personas en el mismo periodo de tiempo en Málaga, y se mueve actualmente en un nivel récord de 328.000 cotizantes. Este significativo crecimiento del 15% en las cifras de afiliación, sin embargo, no ha sido suficiente para reducir en la misma proporción las listas del paro.

Los empresarios suelen advertir de que la tremenda capacidad de Málaga para atraer a trabajadores de fuera (ya sea de otras provincias como del extranjero) es una de las razones por las que la provincia, pese a crear tanto empleo, no consigue atenuar en el mismo grado su tasa de empleo. No obstante, en el caso referido de los parados mayores de 45 años, los sindicatos CCOO y UGT alertan sobre todo del riesgo de «cronificación» del paro que sufren las personas que pierden su empleo en esa franja de edad.

«Hay muchos parados de esas edades, sobre todo a partir de los 50 años, que van a tener muy difícil volver a trabajar tal y como está hoy día el mercado. No es que no quieran, es que no van a poder, porque las empresas no optan por esos perfiles», lamenta el secretario general de CCOO en Málaga, Fernando Cubillo.

Más de un año en el paro

Los datos de Argos confirman la percepción de son esas personas de más edad las que sufren el riesgo de que su desempleo se vuelva crónico: del total de parados malagueños que superan esa edad, más de 41.500 personas (o sea, el 54% del total) llevan en el paro más de doce meses. El perfil, en estos casos, es predominantemente femenino y con tendencia a las cualificaciones más elementales, aunque también se dan muchos casos de personas con formación superior que tampoco encuentra acomodo laboral una vez entran en la rueda del desempleo a partir de esas edades.

«Son un colectivo de población muy importante y no se les puede abandonar a un futuro de muy probable paro crónico. En Europa, los trabajadores senior son muy valorados por su experiencia y se les contrata con más facilidad pero aquí en España eso no sucede. Necesitamos también que las administraciones, a todos los niveles, apuesten por formaciones muy específicas para esos colectivos que les permitan una salida laboral», señala Cubillo.

A su juicio, los ámbitos de Servicios Sociales, Empleo y Educación tienen que funcionar de forma muy coordinada para impulsar acciones en este campo, ya sea a nivel de ayuntamientos, Junta de Andalucía e incluso Gobierno.

La secretaria general de UGT Málaga, Soledad Ruiz, ya reclamó hace unas semanas, con motivos de la festividad del Primero de Mato, medidas encaminadas a solucionar el problema de los parados de larga duración, recordando que en Málaga hay además alrededor de 55.200 hogares que tienen a todos sus miembros en paro, lo que supone un 12% respecto al total de los hogares.

«Por ello pedimos una mejor Ley de Empleo que permita una mejor reinserción de las personas que se encuentran en esta situación», demandó.

Ocupaciones más contratadas

En cuanto a la contratación registrada el pasado año, el informe de Argos detalla también que las ocupaciones de personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares (18.691), peón agrícola (18.577), albañil (12.634), camareros asalariados (11.891), peones de obras públicas (9.609), ayudantes de cocina (6.638), cocineros asalariados (5.812), vendedores en tiendas y almacenes (5.249), conductores asalariados de automóviles, taxis y furgonetas (4.210) y peones agrícolas en huertas, invernaderos, viveros y jardines (4.137) conformaron el grupo de diez profesiones más contratadas en 2022.

Entre todas ellas concentraron algo más de la mitad de todos los contratos que los mayores de 45 años firmaron en Málaga el pasado año (en concreto, unos 97.718 del total de casi 195.000 que suscribió este colectivo ).