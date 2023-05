«No me hicieron un seguro de vida por tener cáncer»

Imperativos sociales crecientes, soledad no deseada, problemas laborales y necesidades sanitarias específicas, hacen que la dimensión de los problemas de las personas a las que se les ha diagnosticado un cáncer sea aún más grande.

Sumado a todos esos obstáculos está la brecha sanitaria. A los pacientes que tengan o hayan tenido cáncer con frecuencia no se les conceden hipotecas o seguros de vida.

Por ello, España implantará el derecho al olvido oncológico a partir del mes de junio. Con esta decisión, el Gobierno busca poner fin a la discriminación que sufren las personas que han padecido un cáncer.

El olvido oncológico es el derecho a no declarar que se ha padecido cáncer cuando vayan a contratar un seguro vinculado a un préstamo hipotecario.

Una decisión que pacientes como Mar celebran. Esta malagueña fue paciente de cáncer hace años, pero su historial médico aún le persigue, a pesar de superar la enfermedad y estar totalmente recuperada.

En la empresa de Mar ofrecieron seguros de vida a todos sus compañeros, en cambio a ella no se lo hicieron: «A mi no me podían hacer un seguro de vida por mi enfermedad, solo podían ofrecerme uno de accidentes», recuerda.

Un seguro de vida cubre principalmente el fallecimiento del asegurado. Si se produce dicho fallecimiento el beneficiario cobraría el capital asegurado. En un seguro de vida se cubre tanto el fallecimiento producido tanto por una enfermedad como por el fallecimiento a causa de un accidente.

Cuando la persona tiene cáncer, la compañía rehúsa ese seguro de vida por dos motivos: el riesgo de que se reproduzca y porque el riesgo de fallecimiento es más alto

Diego López es el encargado de seguros Guadalsegur 2000, y lleva en el mundo de los seguros unos 23 años. Durante sus años de trabajo ha presenciado numerosos casos en los que se «ha rechazado» peticiones de seguros de vida a pacientes oncológicos.

«Cuando la persona tiene cáncer, la compañía rehúsa ese seguro de vida por dos motivos: el riesgo de que se reproduzca y porque el riesgo de fallecimiento es más alto», explica López.

La situación no cambia aunque el paciente se recupere: «Se vuelven a estudiar, pero en el 90% de los casos se rechaza», confiesa el responsable de la aseguradora.

Aunque existen excepciones tal y como afirma López: «Si se trata de un cáncer leve o poco invasivo, pero son casos aislados». La otra alternativa es la de hacer un seguro de accidente, una opción que para Mar es « injusta».

Una vez entre en vigor esta norma se prohibirá a las empresas de seguros tener en cuenta los antecedentes oncológicos del asegurado para imponer condiciones más gravosas en los contratos de seguros: «Cuando te piden tus antecedentes clínicos están violando la intimidad de una persona, porque tu historial médico es muy privado», denuncia la malagueña.

El Gobierno declarará nulas todas todas las cláusulas basadas en los antecedentes oncológicos que excluyan o que discriminen a la hora de contratar productos o servicios. Estos nuevos derechos beneficiarán a todas las personas que hayan finalizado un tratamiento oncológico cinco años antes de la fecha de suscripción del contrato, sin recaída posterior.

Por su parte, el responsable de Guadalsegur alaba esta decisión: «Me parece perfecto, porque son datos privados y de alta sensibilidad».

Desde la Asociación Española Contra el Cáncer califican esta medida « importante y necesaria» y valora «muy positivamente el anuncio del presidente del Gobierno de regular el derecho al olvido del paciente oncológico»..

España se suma así a otros países de Europa, como Francia, Bélgica, Países Bajos, Portugal, Italia y Rumanía que tienen esta medida ya implantada.