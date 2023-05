«Las empresas no están logrando beneficios extraordinarios sino recuperando años de pérdidas»

El presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), Javier González de Lara, será reelegido este martes para un cuarto mandato al frente de esta patronal, cuyos destinos dirige desde 2011. La CEM integra a casi un centenar de organizaciones empresariales territoriales y sectoriales de la provincia con más de 40.000 pymes y autónomos. González de Lara, que se presenta a la reelección como candidato único de consenso, también ocupa desde 2014 la presidencia de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y es uno de los vicepresidentes de la CEOE de Antonio Garamendi. En esta entrevista, repasa estos últimos años, dominados por la pandemia y la inflación, y analiza el escenario actual, incluyendo temas como los salarios, la vivienda o las inminentes elecciones locales.

Este mandato que ahora acaba arrancó en 2109, antes de la pandemia ¿Ha sido el más complicado de todos hasta ahora?

Sin duda, ha sido difícil y duro, un reto muy complejo porque nos encontramos con una situación socioeconómica y laboral inédita, aparte de todo lo que supuso la pandemia de dolor y aislamiento. El 2020 y 2021 fueron años durísimos y el 2022 también fue complicado. Se esperaba una mayor recuperación y no fue así. Fue un ejercicio turbulento que puso en jaque la supervivencia de muchas pymes, ya no sólo por la pandemia, sino por la invasión rusa de Ucrania, la inestabilidad geopolítica y la escalada de la inflación. Los empresarios hemos sido, al igual que las familias, testigos directos de la subida de precios de las materias primas y de la energía. Esa inflación galopante ha afectado al consumo y ha llevado a las empresas a reducir sus márgenes de beneficios, asumiendo el alza de costes. En general, han sido cuatro años de muchas dificultades pero destaco, la unidad empresarial que ha mantenido la CEM. Somos una organización muy útil y ahí están para demostrarlo los ERTE, los préstamos ICO o los acuerdos con la Junta de Andalucía para apoyar a las empresas. Hemos estado a la altura de las exigencias.

¿Cómo valora el acuerdo de la CEOE con CCOO y UGT que recomienda una subida salarial de al menos el 10% entre 2023 y 2025? Lo que más preocupa hoy día a muchos trabajadores es llegar bien a fin de mes.

Lo que hemos buscado de forma unánime es contribuir a la paz social en España y ofrecer un espacio útil para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y de las familias. Pero siempre, salvaguardando la competitividad de las empresas. Creo que es un gran acuerdo, equilibrado, que deja un espacio muy relevante a la posterior negociación colectiva en cada ámbito de actividad. Es un éxito, porque la inflación ha generado muchos problemas en las economías domésticas y, de manera indirecta, ha inducido a las subidas de tipos de interés y a una restricción del crédito.

Los sueldos en España (y en Málaga) parecen estar siempre en un nivel bajo. Los sindicatos hablan incluso de «trabajadores pobres», en el sentido de que, incluso trabajando, no se cubren las necesidades básicas con el actual coste de la vida.

Siempre se va a decir que los salarios podrían ser más altos. Y es lo que nos gustaría a los empresarios, poder subir los sueldos. Pero recuerdo que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha subido de forma significativa (un 47% en cinco años, hasta los 1.080 euros al mes) y eso ha introducido un elemento de distorsión en muchas pymes. Ha habido mecanismos de recuperación del poder adquisitivo con decisiones unilaterales del Gobierno.

Siempre se pedirá que los sueldos sean más altos, pero hay que buscar un equilibrio con la productividad de las empresas

Ustedes le pusieron reparos a esas subidas del SMI, cuando parece que realmente se trataba de algo casi de justicia.

Nosotros pensamos que es mejor negociar las subidas salariales en el marco del diálogo social. Ya se ha visto con este reciente Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que es posible negociar bilateralmente entre empresarios y sindicatos. En todo caso, en el tema de los sueldos siempre hay que buscar un equilibrio con la productividad de las empresas, y también calibrar que el anhelo del trabajador y del empresario es tener mejor salario, pero siempre que haya unos beneficios que lo justifiquen. Y no se han producido. Las empresas han pasado tres años de enormes dificultades. El turismo, el comercio..., no fueron sectores de actividades esenciales durante la pandemia y estuvieron muchos meses cerrados. Por eso cuando se habla de que ahora se logran beneficios extraordinarios, yo digo ¿dónde están esos beneficios? Se están recuperando más bien años de pérdidas tremendas, donde hubo prórrogas de la moratoria concursal para que las empresas no tuvieran que declararse en quiebra. Y recuerdo que, al mismo tiempo, ha habido un desmedido incremento fiscal y de costes sociales para las empresas. No entiendo que con tantos fondos europeos no se ayude más a las empresas en esta difícil situación.

¿Sigue habiendo una imagen antipática del empresario?

Habrá quizá quien lo piense por su ángulo de visión o por pérdida de memoria, sin recordar de dónde venimos. La pandemia ya está casi archivada en la memoria, parece que ha pasado una eternidad, pero hace algunos meses todavía llevábamos mascarillas en algunos sitios. Y China tuvo un rebrote a finales de 2022. Hay otro dato lapidario, que supone una paradoja. En este pasado 2022, que fue tan duro, hubo una mayor recaudación por parte del Estado, alcanzando máximos históricos. La inflación supuso una recaudación extra de 30.000 millones de euros, ya sea por IVA, IRPF u otros impuestos. Creo que es contradictorio que ante tanta vulnerabilidad de las pequeñas y medianas empresas y de las familias haya cada vez más presión fiscal y carga social. Creo oportuno preguntar si el Estado no podría destinar parte de esos ingresos tributarios extraordinarios a ayudas efectivas al ciudadano y estímulos fiscales para las empresas. Se podría, por ejemplo, incentivar la creación de empleo recuperar la desgravación para la compra de vivienda.

Ha habido fricciones entre el Gobierno y la CEOE a lo largo de estos años, ¿piensa que el Ejecutivo ha interferido en el diálogo social más de la cuenta?

Hubo unos años de diálogo fluido en la pandemia (por ejemplo, con los ERTE) pero con el tiempo, y quizá con un cierto afán político o electoral, se ha ido diluyendo. Al final nos hemos quedado con episodios como la reforma de las pensiones, donde la CEOE se quedó fuera sin poder tener capacidad de negociación. La solución ha sido al final la de siempre: subir cotizaciones sociales a las empresas, con bases máximas, y pensar que así se pueden garantizar las pensiones. No es algo en lo que coincidamos. Pero siempre tendemos la mano para negociar con el Gobierno. En Andalucía, con la Junta y los sindicatos, hemos alcanzado un gran pacto social y económico.

Defiendo la competencia sana entre territorios. Málaga se ha posicionado como referente por ser más competitiva que otros

Defiende usted la competencia económica entre territorios, un discurso que algunos pueden percibir como contrario a la noción de solidaridad.

Hay quien se rasga las vestiduras porque no quiere ver que los territorios compiten entre sí, igual que lo hacen las empresas. El que no quiera entenderlo debe viajar: el mundo entero compite entre sí. Dentro de tus competencias, y con los principios básicos de solidaridad interterritorial, un territorio debe aprovechar sus elementos competitivos, ya sea a nivel de comunidad autónoma o de municipio. Un simple impuesto del IBI puede hacer que una persona o una inversión se vaya a una localidad a otra. ¿No es eso competir entre municipios, por ejemplo? Es importante la gestión. Málaga se ha posicionado como referente en muchos ámbitos, no sólo en el turístico-cultural sino como polo de atracción de inversiones, proyectos innovadores y tecnología. No ha sido casualidad. Nos hemos hecho más competitivos con respecto a otros territorios de cara a los inversores, fruto de una planificación estratégica y de una colaboración público-privada. Hablamos de competir sanamente. Se puede hablar de eso sin pudor, siempre con solidaridad y apoyo mutuo.

El domingo, las elecciones municipales, ¿qué pide la CEM a las administraciones locales?

Que haya credibilidad y solvencia en las propuestas y que se tenga en cuenta a las empresas como motor de desarrollo. Eso le hemos trasmitido a los responsables políticos y candidatos, a los que le deseamos la mejor de las suertes. Siempre decimos que los ayuntamientos pueden hacer mucho para lograr una administración más próxima al ciudadano y a la empresa. Y también pedimos infraestructuras, sobre todo ahora las que tienen que ver con el agua, porque afrontamos un déficit hídrico estructural. La política tiene que transmitir rigor y confianza. Que haya soluciones a los problemas. Las empresas, por ejemplo, serán más capaces de desarrollar su actividad y crear empleo si hay un espacio fiscal sostenible. Tenemos un tejido de micropymes de menos de diez trabajadores muy amplio y que tiene sus fragilidades. ¿Qué pedimos? Confianza para crecer.

Se está hablando mucho de vivienda. La escalada de precios tanto en venta como en alquiler dificulta enormemente el acceso a las familias y a los jóvenes.

Creo que todo esto es algo relativo, en el sentido de que el debate de la vivienda está ahora mismo forzado por las circunstancias electorales. Este tema se merece un debate imprescindible, profundo y sereno, igual que la justicia o la educación. Todas estas cuestiones deberían ser motivo de pactos de Estado donde los partidos debatan con rigor verdaderas soluciones. Da la impresión de que el debate de la vivienda ha sido utilizado por el Gobierno, con medidas para personas con dificultades económicas a las que parece que se les va a resolver fácilmente la situación. Y no es fácil creer estas promesas. Hay muchos planes que no se han cumplido. No se han hecho planes de VPO en muchos años. Precisamente han sido los ayuntamientos, que no tienen las mayores competencias, quienes han impulsado más VPO que algunas comunidades y que el Gobierno.

¿Cómo ve la Ley de Vivienda?

Es lo de siempre. Las leyes que se están aprobando penalizan al propietario, al arrendador y al empresario, y hablan de extraños intereses, de fondos buitres y de ser un gran tenedor por tener cinco propiedades. Eso es entrar en un terreno peligroso porque hay personas que, por herencia o por capacidad de ahorro, tienen varias viviendas. Han tributado mucho por ellas y ahora se ven penalizados. Luego están los problemas de la okupación. La ley de Vivienda no genera confianza y posiblemente provoque más encarecimiento de los alquileres de larga temporada por una razón muy sencilla: habrá propietarios que retiren sus viviendas del mercado por este intervencionismo estatal, lo que generará una carestía aún mayor de oferta.

Pero algo habrá que hacer ante la escalada de precios.

Para hacer más oferta de vivienda primero hay que liberar suelo, tener clara una estrategia y luego agilizar los trámites administrativos para los promotores. Deben ser medidas consensuadas de ayuntamientos, mancomunidades, ejecutivos regionales y Gobierno, porque el problema es grave. Hay determinados espacios urbanos en nuestras ciudades donde, a veces, se tarda de ocho a diez años en hacer el desarrollo urbanístico. También hay que subvencionar la VPO para que a los constructores les sea rentable hacerlas. No se puede improvisar con una Ley de Vivienda a modo de varita mágica. El problema es más profundo. Y hay que hacer políticas eficaces para los jóvenes. Los políticos sólo se acuerdan de la juventud cuando hay elecciones. Se les hace unas promesas que, honestamente, no se creen. Nos merecemos que se nos trate con más inteligencia, no con medidas de mitin. Fórmulas hay, como los avales que ha puesto en marcha estos días la Junta de Andalucía para la compra de vivienda.

Hay mucho recelo ciudadano sobre el riesgo de turistificación o la proliferación de terrazas de hostelería por las calles del Centro de Málaga ¿Lo comparte?

No, se están haciendo las cosas bien. Somos un destino turístico consolidado, que ofrece una calidad de primer nivel de Europa tanto en hoteles como en hostelería. No tenemos por qué pensar en negativo. Sí habrá que analizar qué posibles disfunciones hay en el mercado para corregirlas.

¿Es el peaje del éxito para un enclave tan atractivo?

A mí, el debate sobre el turismo, me genera ya cierta melancolía. No tenemos que cambiar de modelo sino hacerlo más productivo. España es el segundo país más turístico del mundo tras Francia, y por delante de Estados Unidos. Pues siempre nos estamos cuestionando el modelo. Todos los países querrían ser un destino como nosotros. ¿Qué es lo que ocurre en Málaga? Que ha habido una gran eclosión económica, y eso ha tenido como uno de sus efectos el encarecimiento de la vivienda. Es lógico que haya que buscar soluciones, y lo tendrán que hacer los políticos. Los empresarios, estaremos siempre dispuestos a ayudar. Pero no creo que las disfunciones sean tan importantes como para discutir un modelo tan consolidado como el de Málaga.