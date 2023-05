El sector de la logística y el transporte representa el 6,9% del PIB español. Una cifra que se eleva hasta el 10% si se añaden las actividades de carácter logístico que llevan a cabo empresas industriales, comerciales y de servicios. La cifra de negocio anual del sector alcanza los 101.000 millones de euros con casi un millón de puestos de trabajo.

Estas cifras dan una idea de la importancia que tiene esta actividad en el conjunto de nuestro país. Málaga, una ciudad que desde hace años acomete una profunda transformación económica y social, juega las fuertes bazas en este terreno de su privilegiada situación, sus magníficas comunicaciones aéreas y por carretera y la existencia del Puerto de Málaga, inmerso en una segunda transformación que tiene como protagonistas a la logística y a la sostenibilidad.

Para analizar y desmenuzar el estado actual de la logística y el transporte malagueño, La Opinión de Málaga reunió en uno de sus tradicionales desayunos a cuatro expertos profesionales que ofrecieron su visión de este pujante sector en nuestra ciudad.

Acudieron a nuestra cita Gabriel Villalobos, gerente de REDUR Málaga, empresa dedicada a los servicios integrales de logística, transporte y distribución; Pilar Fernández-Fígares, gerente de Fundación Malagaport, que representa a la comunidad portuaria del Puerto de Málaga; Antonio Rodríguez, director comercial y de Marketing de Grupo Alcazaba, empresa referente en el sector del transporte malagueño, y Ángel Jurado, delegado de Grupo GAM en Málaga, empresa dedicada a la maquinaria especializada en logística.

Los invitados empezaron haciendo un análisis del sector en Málaga, de una logística y un transporte que afronta su actividad con las luces de una efervescente actividad que mejora sus datos económicos cada año debido, entre otros aspectos, al auge del e-commerce en los últimos años, pero también con algunas sombras, como la eterna falta de personal, sobre todo en el ámbito del transporte terrestre, la falta de suelo específico dedicado a la logística, la difícil relación con las administraciones o la excesiva burocracia.

«Con la huelga del año pasado se demostró la importancia y la fortaleza del sector porque quedó patente con creces que puede llegar a paralizar un país literalmente», afirmó Antonio Rodríguez, de Grupo Alcazaba, quien señaló como verdadero problema del colectivo la falta de relevo entre las nuevas generaciones de transportistas debido a las cada vez más numerosas bajas de autónomos que no pueden hacer frente a los innumerables gastos que supone el mantenimiento de un vehículo como un camión.

«Problemas para encontrar personal»

Para Gabriel Villalobos, de REDUR Málaga, como la demanda es alta y cada vez se dan de baja más autónomos, los costes de distribución se multiplican por tres. «Estamos asistiendo a la llegada de mercenarios que cambian de trabajo en cuanto reciben una oferta mejor en sus condiciones. La entrega en la última milla se suele hacer con autónomos para soportar costes y es ahí donde tenemos problemas para encontrar personas que trabajen», explicó.

Para paliar esta situación, Pilar Fernández-Fígares, de Fundación Málagaport, apostó por una intermodalidad «que solucione el problema de la larga distancia y donde la conexión del tren con los puertos, descongestionará y agilizará la actividad, sin duda ».

Ángel Jurado, de GAM, puso encima de la mesa otro de los problemas que acucian al sector, la falta de suelo: «El suelo industrial es muy importante. Si Málaga apuesta por la industria y resulta que no hay suelo industrial, mal vamos. Tiene que haber un interés político verdadero en desarrollar Málaga como foco industrial. Nuestro sector no crecerá si no se toma en serio la industrialización de Málaga», señaló.

Y hablando de espacio, Pilar Fernández-Fígares señaló las actuaciones que están llevando a cabo en el recinto portuario que tienen por objeto mejorar su capacidad de gestión logística. «Se van a desplazar la lonja e infraestructuras pesqueras a la zona de San Andrés para ganar un espacio de 70.000 m2 para la creación del muelle 8 y una ampliación del muelle 9 para que puedan operar de manera simultánea dos buques de grandes dimensiones. De esta manera, el puerto se adapta a la nueva situación. Esta es, digamos, nuestra segunda transformación».

Una de las novedades positivas que ha traído el año 2023 al sector es la apertura de la línea marítima de mercancías entre el Puerto de Málaga y Tánger Med. «Málaga aprovecha el enorme tirón de los puertos de Algeciras y Tánger. Nosotros somos un puerto complementario y de ahí el origen de la recién inaugurada línea de Tánger, que ya ha duplicado el tránsito de camiones desde el mes de marzo», comentó la gerente de Fundación Málagaport.

El aumento global del e-commerce ha supuesto un gran impulso a la actividad logística y de transporte. Para Antonio Rodríguez «Cada vez hay más compras por internet y más distribuidores». Las empresas cada vez tienen más partners extranjeros y eso genera actividad con aumento de la demanda de transporte. «Ahora sí se están tomando en valor el precio de los costes logísticos», remarcó.

Estos nuevos hábitos comerciales han traído nuevos usos en logística y transporte. «Ya no interesa tener estocaje -señaló Gabriel Villalobos-. Ahora todo se rige con la norma de ‘lo compro y lo quiero ya ‘, y ahí el transporte es importantísimo». Acertar con la entrega de la última milla es la clave para triunfar. Ahí está el cambio de tendencia. Logística y transporte unidos, esa es la tendencia y ese es el valor añadido de una empresa como REDUR».

Nuestros expertos denunciaron como mayores debilidades del sector la tremenda lentitud en la ejecución de las infraestructuras; la excesiva burocracia y tardanza en la concesión de ayudas por parte de las instituciones, que imposibilita en muchos casos poder competir en igualdad de condiciones con otras empresas europeas del sector; la imposibilidad de conseguir financiación, y la presencia de cada vez más fondos de inversión que se dedican a comprar empresas del sector que están funcionando.

Reparto de última milla

Un aspecto muy importante que marca el éxito o el fracaso en muchas empresas de transporte es el llamado reparto de última milla (también conocido como distribución capilar). Este reparto tiene que ver con la gestión de los envíos de paquetería en el último tramo del trayecto, en el que tiene lugar la entrega final al destinatario. Es decir, corresponde a una ruta en la que se toma un grupo de paquetes y se distribuyen por una determinada zona de la ciudad.

Gabriel Villalobos lo tiene muy claro en este tema: «Se echa en falta en Málaga tener un punto desde el cual nosotros podamos recoger la mercancía y entregarla en destino, a ser posible con vehículos no contaminantes. Hay que intentar llevarlo a la práctica cuanto antes y esto se hace con un consenso de los profesionales».

En este sentido, Ángel Jurado lamentó la ausencia de un hub, como se ha hecho en otras capitales españolas como Zaragoza, que pueda servir de aglutinador y facilitador en la gestión de ese reparto de última milla.

Pilar Fernández-Fígares, por su parte, indicó que se hace imprescindible tener «una estrategia de transporte para una ciudad como Málaga», e indicó que la candidatura de Málaga a la organización de la Expo 2027 puede ser un revulsivo para este tema.

Los asistentes al desayuno coincidieron en señalar los grandes problemas que tienen actualmente los distribuidores del canal Horeca (el que surte de productos a la hostelería de Málaga), un sector muy importante en el entramado económico de la provincia malagueña.

Conclusiones

A modo de conclusión, Pilar Fernández Fígares destacó el gran esfuerzo que está llevando a cabo el recinto portuario malagueño, en lo que ella denominó como «una segunda transformación», que pasa por el fomento de la intermodalidad y del uso del ferrocarril para llegar al puerto, y se tengan en cuenta los ODS «y la descarbonizacion de nuestra actividad en la que la electrificación de los muelles es una apuesta muy importante».

Para Ángel Jurado, la época actual en logística y transporte está viviendo una revolución tecnológica a todos los niveles. «Estamos en un proceso de cambio y las empresas tienen que tener la capacidad de absorber esa tecnología en un plazo corto y adaptarla a sus costes». Jurado reivindicó la creación de mucho más suelo industrial «para que la Málaga industrial renazca con la bandera de la eficiencia energética» .

Gabriel Villalobos se mostró muy optimista para el futuro: «Vienen años buenos para nuestro sector por lo que está creciendo la ciudad. Marcamos tendencia a nivel español y tenemos que trabajar para que nuestro crecimiento sea estable y duradero». Villalobos exigió más agilidad en las relaciones con las administraciones y defendió que las empresas del sector apuesten «por la tecnología y la inversión» .

Para finalizar, Antonio Rodríguez señaló como «prioritaria» la solución del problema de la falta de personal en el transporte por carretera e indicó «la gran oportunidad» que significa establecer rutas con Marruecos , como la que recientemente se ha inaugurado entre el puerto de Málaga y el de Tánger. «Marruecos ahora es un mar de oportunidades y Andalucía se tiene que aprovechar de ello», señaló.

Digitalización y su poder transformador en el sector

Si hay un aspecto que está cambiando radicalmente el paisaje del sector de la logística y el transporte es la incorporación de los elementos digitales en todos y cada uno de los procesos que se ejecutan.

Una máxima se repitió entre los invitados a nuestro desayuno: «sin digitalización es imposible competir». En la actualidad ya es un hecho que una flota de camiones pueda estar interconectada para que circulen de forma sincronizada o que los camiones dispongan de sistemas automatizados con una tecnología que proporciona ventajas en cuanto a la seguridad, la gestión de la carga, la sostenibilidad ya que reduce la emisión de gases contaminantes y el ahorro de combustible.

«Ahora todo va en la nube, -señaló Gabriel Villalobos- hay un volcado permanente de información que se acumula en la PDA que lleva cada vehículo y que nos indica en tiempo real el lugar exacto donde está la mercancía», además de elaborar rutas exactas que optimizan el reparto en un área determinada.

En logística, un almacén con 25.000 palets es manejado por máquinas semiautomáticas que seleccionan en pocos segundos el palet requerido gracias al arduo trabajo de un amplio equipo de ingenieros informáticos. «La digitalización te hace ser más eficiente porque te hace conocer aspectos (carga, rendimiento, etc.) y te hace ser más competitivo», comenta Pilar Fernández-Fígares. Ángel Jurado cree que lo que hoy se paga es «la información de las máquinas, que ha evolucionado en los últimos años mucho más que en las tres décadas anteriores».