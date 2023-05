Cuando se piensa en un logopeda, la imagen que acude a la mente es la del profesional que ayuda a los niños a pronunciar la ‘r’. Sin embargo, estos especialistas abarcan a toda la población y multitud de trastornos, siendo claves en la recuperación de personas afectadas, por ejemplo, por un ictus o traumatismo craneal. Una realidad que resulta contradictoria si se tiene en cuenta que Málaga solo cuenta con cinco logopedas en la sanidad pública y ninguno en los centros de salud.

El Colegio de Logopedas de Andalucía (COLOAN) lleva años reivindicando la necesidad de aumentar el número de plazas de logopedas en todos los hospitales de Andalucía e incorporarlos en los centros de Atención Primaria. Y, al fin, tras años de lucha y negociaciones, han logrado que, al menos, una de sus peticiones históricas sea atendida. El pasado lunes, la Junta de Andalucía firmaba con los sindicatos un acuerdo por la Atención Primaria en el que se comprometen a incorporar 150 logopedas, el 50% antes de julio de 2024 y el 100% antes de finales de 2024. «Hemos recibido la noticia con gran alegría, pues beneficia tanto al colectivo como a los usuarios, ya que se traducirá en una mejora del servicio y atención al paciente», afirmó Adela Corrales, decana del Colegio de Logopedas de Andalucía.

La decana explica que el logopeda es el profesional más especializado y capacitado para detectar y valorar los trastornos y posibles dificultades en el habla, lenguaje, comunicación, audición y deglución. Por lo tanto, el que sea otro profesional el que deba determinar la necesidad o no de tratamiento logopédico, puede provocar que no se identifiquen dificultades o que no se haga a tiempo, lo cual puede repercutir de forma negativa en la salud y en la calidad de vida del paciente. «Cualquier usuario en cualquier edad puede necesitarnos, por lo que, cuanta más presencia tengamos a nivel de toda la carta de servicio del SAS, mucho mejor porque los logopedas son necesarios desde los neonatos hasta la geriatría», apunta Corrales.

Largas lista de espera

Actualmente, la escasa plantilla de cinco logopedas para toda la provincia malagueña hace imposible que los profesionales puedan absorber la elevada demanda existente, lo que se traduce en interminables listas de espera y que muchas familias se vean obligadas a recurrir a la privada. «Los pacientes a veces tienen que hacer largos desplazamientos y estar toda la mañana para recibir media hora de tratamiento. Y en muchos casos estamos hablando de personas con una edad avanzada que acaban desistiendo del tratamiento o buscando otras alternativas en la sanidad privada», lamenta la decana, que resalta que en casos como los ictus, la demora del tratamiento puede influir en la evolución del paciente.

Aunque aún es pronto para saber cuántos de esos 150 logopedas irán destinados a Málaga, desde el Colegio de Logopedas aseguran que esta creación de plazas es una «gran noticia». No obstante, la decana considera que estos 150 nuevos profesionales ayudan, pero son «insuficientes» para la demanda que hay, y recuerda que todavía queda un largo camino por recorrer pues los hospitales continuarán estando en la misma situación. Insiste en que un solo profesional en un hospital es muy poco, «porque el logopeda no está especializado en todas las edades, ni en todos los trastornos».

Cinco logopedas

Entre los retos que aún tienen por delante, se encuentra la tarea de concienciar a la sociedad y a las administraciones de la importancia de su profesión y la necesidad de estar presentes en todos los servicios de los hospitales y no solo en rehabilitación. Pese a todo, Málaga es de las provincias mejor dotadas de Andalucía junto a Sevilla y Cádiz, pues cuenta con cinco logopedas (dos en el Hospital Clínico y tres en el Regional), mientras que otras provincias como Jaén cuentan tan solo con uno. En total, la plantilla de la sanidad pública andaluza cuenta con 32 logopedas, según los datos del Colegio de Logopedas de Andalucía.