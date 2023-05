tras la rebeca, el vino tinto

Como profesional y aficionado al cine o al revés, he visto y veo muchas películas de todas las procedencias, especialmente las rodadas por las productoras norteamericanas radicadas en Hollywood y subrayo lo de Estados Unidos porque más del cincuenta por ciento de las películas y las series tienen el marchamo «made in Hollywood».

En las películas norteamericanas, sin necesidad de poner una atención especial en lo que comen y beben los protagonistas, estamos habituados a verlos, sin darle mayor importancia, beber coca-cola y pedir hamburguesas. En algunas ocasiones, los protagonistas exaltan la calidad de la hamburguesa adquirida en un puesto callejero o en el restaurante de turno. Y si no piden ni coca-cola ni hamburguesa, los protagonistas de las historias se inclinan por las pizzas y las cervezas. Solamente en las películas de alta comedia o ambientes elegantes los personajes masculinos y femeninos beben champán.

He descubierto u observado que en las nuevas producciones, en los ambientes medios y pudientes, tanto los personajes masculinos como femeninos beben preferentemente vino tinto o algo de blanco. La coca-cola no es ya, al menos en las películas, la bebida preferida. Supongo que el americano medio sigue siendo adepto a la bebida de la chispa de vida, pero en las películas, no.

¿Es que de la noche a la mañana el pueblo americano ha descubierto que la mejor bebida es el vino tinto? La respuesta debe estar en alguna parte. Remontándome un poco al pasado, la justificación esté quizás en la influencia del cine sobre el americano medio.

La camiseta

En uno de los primeros capítulos de estas Memorias de Málaga (febrero de 2014) conté la historia de la aparición de Clark Gable, uno de los más admirados actores del cine mundial (fue protagonista de ‘Lo que el viento se llevó’) sin camiseta en la película ‘Sucedió una noche’, rodada en 1934 dirigida por Frank Capra; y junto al famoso galán actuaba Claudette Colbert, una de las más destacadas actrices de la época.

El actor, repito, en una escena de la película, aparece sin camiseta, con el torso desnudo. No era habitual que los actores se despechugaran, costumbre que ahora no llama la atención. Hoy, a cualquier hora, en plena calle Larios, sea en feria o no, puede pasearse un individuo despechugado para lucir sus bíceps o porque hace calor, más lo primero que lo segundo.

Las consecuencias de Clark Gable sin camiseta en la citada película no sé si levantaron protestas en la puritana sociedad americana; o quizá sí. Pero los fabricantes de camisetas de Estados Unidos fueron víctimas de las escenas de la película de marras: la venta de camisetas descendió a niveles preocupantes. Jóvenes y menos jóvenes norteamericanos, influenciados por el actor, dejaron de usar camiseta. Así de sencillo. Si el galán preferido no usaba camiseta, pues yo tampoco.

Supongo que un experto en mercadotecnia o en una de las ciencias que incitan a la compra o uso de cualquier producto, encontró la solución… con dinero, claro.

Consistió en convencer (supongo previo pago de alguna cantidad) a la productora que tenía contratado al actor para que en la próxima película apareciera luciendo camiseta en una o dos escenas. Y los americanos volvieron a comprar camisetas. He intentado, y sigo en el intento, localizar el título de la película en la que Clark Gable aparecía luciendo una camiseta para que los hombres volvieran a su uso. Estará entre las que rodara en los años 1934 o 1935. Vamos, ayer.

La rebeca y los zapatos Gilda

La influencia del cine en la vida de las personas ajenas al séptimo arte no es solo un fenómeno reservado a los habitantes de los Estados Unidos; en todas las partes de mundo (o en casi) sucede otro tanto de lo mismo.

Si una actriz o actor famoso aparece en una película con una prenda nueva o de una marca determinada, inmediatamente se produce una demanda de ese producto para estar a la moda. En el mismo capítulo citado conté varios casos parecidos y que recuerdo. El más sonado fue el de la actriz Joan Fontaine, que en la película ‘Rebeca’ lucía un jersey o chaquetilla abotonada de punto y sin cuello. Gustó tanto la prenda que muchas mujeres empezaron a usarla, moda que se extendió a la población masculina. Desde que se generalizó la prenda es conocida como rebeca, o sea, el título de la película en la que Joan Fontaine la lucía.

Otros casos de la influencia del cine en la población fueron los zapatos que calzaba la actriz Rita Hayworth en la película ‘Gilda’, modelo de zapato que se lanzó con el nombre de la película, los zapatos Gilda; otro fue el peinado de Verónica Lake, que se puso de moda. Consistía en que la melena cubriera un ojo.

Y ahora, el vino tinto

La serie televisiva americana Falcon Crest, que entre los años 1981 y 1990 tuvo millones de seguidores, tenía como marco unos vastos viñedos de California. Hasta entonces, casi se desconocía que se elaboraran vinos en Estados Unidos.

Hoy, en California, hay 250.000 hectáreas dedicadas al cultivo de la vid, y se elaboran vinos blancos, rosados y tintos. Y si la clase media norteamericana, a juzgar por las películas, no consumía vino (en las películas del oeste el güisqui y en las de piratas ron), qué destino tenía la creciente elaboración de vinos. Dudo que los vinos californianos se exporten a los países de América del Sur porque al menos, que yo sepa, hay dos (Argentina y Chile) que tienen importantes viñedos y buenos vinos. Como pensar es libre (y equivocarse también) barrunto que los expertos en mercadotecnia y otras ciencias análogas han aplicado sus técnicas a convencer a través del cine que el consumo del vino, tanto blanco como tinto, es bueno, saludable y cualquiera sabe qué más beneficios.

No me sorprendería que los cosecheros californianos se hayan puesto de acuerdo con los productores de películas para divulgar el consumo del vino, y en las películas y series que se ruedan, incluir escenas en las que los personajes de uno y otro sexo beban blanco y, sobre todo tinto, como cosa natural.

Venga o no a cuento, se incluyen escenas en las que los protagonistas escancian en una copa vino tinto; antes, lo habitual era extraer del frigorífico una coca-cola o una cerveza. Lo que sucede en las películas repercute sobre la población. Eso, en el mundo de la publicidad tiene un nombre: publicidad subliminar.

Por prescripción facultativa puedo tomar hasta dos tintos al día… pero de procedencia de cualquier provincia española porque en todas se elaboran vinos de calidad.