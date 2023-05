Se terminan las lluvias en Málaga y vuelve el sol para dar paso de nuevo al tiempo veraniego. Tras las fuertes precipitaciones que ha traído la borrasca DANA, no se prevé que vuelva a llover en los próximos días. La calidad del aire se sigue manteniendo en niveles estables y no va a variar en los siguientes días. Este fin de semana, puede llegar a nublarse el cielo y que caigan algunas gotas, pero no hay una probabilidad muy alta.

Predicción para los próximos días Tanto hoy lunes como mañana martes se esperan días soleados con un aumento en las temperaturas, llegando hoy a los 26 grados de máxima y mañana pudiendo llegar a los 28 grados. Miércoles y jueves mantienen las temperaturas, pero podrían llegar a caer algunas gotas en la tarde del miércoles, aunque es poco probable. El jueves se espera un día completamente soleado con algunas nubes dispersas, desde el amanecer hasta el atardecer. Ya en el fin de semana hay un 60% de probabilidad de que caiga un pequeño chubasco en el viernes, pero no de manera torrencial como hemos vivido estos días. Rondan los 23 grados de máxima durante todo el finde y se esperan nubes que no llegarán a cubrir el cielo de la capital.