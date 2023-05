El alcalde de Málaga en funciones, Francisco de la Torre, ha afirmado que no ha empezado a realizar llamadas para conformar el equipo de gobierno de la nueva Corporación municipal tras la mayoría absoluta lograda en las pasadas elecciones municipales y ha incidido en que "estamos en el día a día".

"Ayer hubo una reunión en Madrid, que fui como es natural; el lunes otra en Sevilla, y es lógico estar en estas dos reuniones que son de análisis, de reflexiones", ha detallado, al tiempo que ha explicado, además, que el encuentro en la capital de España también abordaron las propias elecciones generales, que fueron anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado lunes.

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, ha incidido en que "estamos en el día a día en el gobierno, en los temas que tenemos en Málaga" y ha explicado que ha dedicado tiempo en ver cómo se está en reservas de agua o la Expo 2027, entre otros. "A eso estamos dedicando el tiempo", ha sostenido.

Asimismo, cuestionado, en concreto, por si la convocatoria de elecciones generales afectará a la hoja de ruta de la formación del Gobierno local, De la Torre ha dicho que "no tiene nada que afectar".

"Haya o no haya convocatoria actuamos de la misma manera, tenemos el mismo calendario y lo haremos tratando de utilizar lo mejor posible los recursos que tenemos, los 17 concejales que tenemos, que son un equipo formidable y poder de esta manera, con un equipo más amplio que antes, dar el mejor servicio, como he dicho en campaña, a las aspiraciones de los malagueños", ha dicho.

Por último, ha asegurado que no adelantará nada de su equipo de gobierno, aunque "ya he hecho uno, el de Borja Vivas --en Deportes-- una vez que había una reunión", pero "lo normal es que lo diga todo junto y cuando corresponda, que será después del 17" de junio, día del pleno de constitución de los ayuntamientos.

Buenas sensaciones de cara a la Expo 2027

Resta menos de un mes para conocerse si finalmente la candidatura de Málaga, con el proyecto 'La era urbana: hacia la ciudad sostenible', acogerá en 2027 la Exposición Internacional. En concreto, la cita será los días 20 y 21 de junio en París, ante lo que el alcalde de Málaga en funciones, Francisco de la Torre, ha afirmado que tiene "buena sensación".

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas sobre cómo afronta estos días, ha incidido en que viajará para estar allí el 21, ya que es a primera hora de la mañana "cuando tienen lugar las intervenciones de los cinco candidaturas". Además de Málaga, están Minnesota (Estados Unidos), Phuket (Tailandia), Belgrado (Serbia) y San Carlos de Bariloche (Argentina).

Así, pese a que no ha querido entrar en más detalles para que el resto de candidaturas no sepan la estrategia, sí ha esbozado que de aquí a entonces "seguiremos en contacto con países de los que forman el Bureau y hay alguna reunión más prevista".

"Vamos a aprovechar el tiempo lo más posible todo el equipo que ha estado ahí trabajando", ha afirmado, al tiempo que ha añadido que se están preparando una intervención para el día 21 en la capital francesa, que tiene que ser de 20 minutos.

Sobre cuál es el mayor rival de la candidatura malagueña, De la Torre ha incidido en que EEUU "depende de lo que hagan ellos, su diplomacia". "No entro en ese detalle tampoco, pero no daba la impresión de que estuvieran moviéndose a fondo", aunque ha advertido de que "son capaces en una semana o dos de hacer los movimientos, tienen una diplomacia muy potente", por lo que "depende de cómo actúan en ese sentido, no cabe duda", ha concluido.