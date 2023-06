«Más que una alegría, el vivir estos 20 años ha sido una pequeña sorpresa», reconoce José Antonio Ruiz, gerente de la Librería Luces.

Este malagueño de Moclinejo de 52 años, que estudió Biblioteconomía, no olvida la llamada que hace dos décadas recibió de la antigua librera y distribuidora Pilar Villasana, con quien ya había trabajado. «Yo estaba entonces de documentalista en una empresa, me dijo que se había presentado una oportunidad... y para adelante», resume.

Esa oportunidad les esperaba en el número 16 de la Alameda Principal y fue durante una reunión cuando le pusieron nombre a la criatura: Librería Luces. «No recuerdo quién se lo puso. No fui yo, pero sí que estaba relacionado con la luz, con el que los libros iluminan», destaca.

Del primer día de apertura, todavía sin libros en la planta alta por la premura, José Antonio destaca: «Abrimos en precario porque los recursos que teníamos eran limitados y lo recuerdo como una locura. Si ahora tuviésemos que abrir de nuevo la Librería Luces creo que sería imposible. A veces uno hace las cosas de forma inconsciente, con el convencimiento intuitivo de que va a salir. Hay un punto de locura en el arranque del proyecto», destaca.

Pero la locura funcionó y sigue funcionando: 20 años después, Luces sigue contando con 13 trabajadores en plantilla, los mismos que en ese arranque y muchos de ellos de esos inicios y como resalta, son los que sacan el trabajo y la librería adelante.

Quizás los buenos augurios de ese arranque queden muy bien resumidos en la frase que un malagueño pronunció en esos primeros días de la librería cuando se asomó por la puerta y dijo: «Cuánto ha cambiado Málaga».

«No queremos hacernos ricos sino que nos conformamos con un sueldito porque nos gusta lo que hacemos y la pasión alimenta un montón», explicaba en esta misma sección en 2018 Pilar Villasana, de quien esta semana José Antonio Ruiz comenta que aunque ya está jubilada, sigue siendo la socia mayoritaria de esta aventura cultural.

A los cinco años de vida, en 2008, entró la crisis económica mundial, una época «en la que no sabía qué temer más si a la crisis o al libro digital», reconoce el gerente con una sonrisa. Por suerte, resalta, las predicciones de la Feria de Francfort de que la facturación del libro de papel se reduciría de forma alarmante los siguientes años, por el avance del libro digital quedaron...en papel mojado. «El libro digital fue un contrincante que se ha desinflado», sentencia.

Más digno de recuerdo, ese mismo 2008, fue la visita para firmar ejemplares de su obra de un escritor norteamericano, por entonces sólo conocido por los lectores más frikis: George R.R. Martin, el autor de ‘Juego de tronos’.

«Nosotros comenzamos a vender libros de Martin cuando nadie lo conocía porque Berni, uno de los socios, era lector de Martin», recordaba el gerente en 2018. Tras la firma, el hoy escritor mundialmente famoso se marchó a comer por Málaga con los libreros de Luces. «Es una persona normal y corriente, nada de endiosada».

A la celebración del 15 aniversario en 2018 le siguió la mudanza en diciembre de ese año al otro lado de la Alameda Principal, a la acera sur, a un local de 400 m2 y dos plantas en el número 37. Los cuatro años de obras del metro que por entonces llevaban sufriendo hacían insostenible continuar con la sede anterior.

Y eso que, como recuerda José Antonio, a su vez al otro lado de la acera tuvieron que convivir con varios meses de retraso de las obras de semipeatonalización de la Alameda. Finalmente, en noviembre de 2019 acabaron las obras públicas pero en marzo del 2020, el confinamiento les obligó a poner en marcha un ERTE y a capear el temporal él y otro compañero, durante dos meses, con los envíos a domicilio.

Del Día del Libro de 2020 recuerda: «Eran tantos los pedidos que no dábamos abasto. Más que un acto festivo lo recuerdo como algo que no he vivido en mi vida». Eso sí, ahora reconoce que si volviera a cerrarse la librería por otro percance «estaríamos perfectamente preparados para que todo funcionase con cierta normalidad».

En todo caso, tras tantas obras, crisis y pandemias, José Antonio confía en recuperar -por descontado en una librería- el tiempo perdido.

Libros, lecturas y lectores

Ensayo, poesía, cómics, historia antigua, filosofía, la saga de Harry Potter, los libros de Laura Gallego... en Luces tienen cabida todo tipo de obras y en estas dos décadas el mundo de la lectura ha cambiado tanto, que el gerente no se atreve a dar una lista de los ‘más vendidos’. «Las cifras no son las mismas, un libro que hace 20 años vendía 300 ejemplares hoy vendería 100». El mercado se ha fragmentado, reconoce, aunque destaca sin dudar: «Ahora hay más lectores».

Y habría que decir sobre todo ‘más lectoras’, pues las mujeres suponen casi el 70 por ciento de la clientela de Luces.

A su juicio, también ha evolucionado el papel que juega la lectura: «Era un alimento cultural, después un elemento de ocio, más tarde de entretenimiento y ha llegado al momento en que puede ser un recurso para la salud mental, para problemas de atención», argumenta. Por eso, está convencido de que leer «puede ayudar a la concentración y actuar como contrapeso del mundo digital».

Pero lo digital también ha entrado en Luces con las redes sociales, en las que llevan a cabo una labor intensa y original, con Instagram, Twitter y canal de Youtube. «Al lector que entra cuatro o cinco veces al año hay que recordarle que somos una buena opción para comprar un libro, que estamos aquí».

Y ya van 20 años. Muchas felicidades.