El grupo textil malagueño Mayoral se ha adherido a Better Cotton para mejorar a nivel mundial la producción de algodón, una de las fibras más utilizadas en la industria de la moda. Better Cotton, que ya cuenta con 2,7 millones de productores de algodón en 23 países, es una de las iniciativas más influyentes a nivel mundial para mejorar las prácticas de cultivo de algodón y promover la protección del medio ambiente.

La compañía malagueña tiene el compromiso de que el 50% del algodón que utilice sea de origen sostenible para el año 2025. Este compromiso se suma al ya adquirido para que el 50% de sus productos sean sostenibles en 2025. En 2022, la empresa fabricó más de 13 millones de prendas con materiales más sostenibles, lo que representa el 46% del total.

Mayoral afirma que la inversión en la misión de Better Cotton tiene como objetivo ayudar a las comunidades algodoneras a sobrevivir y prosperar, al mismo tiempo que protege y restaura el medioambiente. La firma utiliza el algodón como una de sus principales materias primas en la fabricación.

"Esta alianza estratégica refuerza el compromiso con la sostenibilidad y se enmarca en su programa #ecofriends, basado en el firme compromiso de la compañía con la sociedad y el medioambiente; y con la necesidad de impulsar un cambio positivo y reducir la huella ambiental, deseando ser mucho más que una empresa consciente", ha apuntado este lunes.

Mayoral añade que es una empresa "responsable del cuidado de nuestro entorno y del impacto que genera su actividad", pero que también desea "contribuir a despertar la conciencia ecológica en la sociedad".

El algodón es una fibra natural y biodegradable ampliamente empleada en la producción de prendas de vestir y otros textiles. Con el objetivo de reducir el impacto ambiental de las prendas, se ha optado por utilizar materiales más sostenibles, fibras orgánicas y recicladas, durante el proceso de fabricación.

Estas alternativas permiten disminuir el consumo excesivo de agua y productos químicos en la fabricación de tejidos, contribuyendo así a una reducción del impacto medioambiental asociado a las prendas.

Modelo "balance de masa"

El algodón Better Cotton se obtiene a través de un modelo de cadena de custodia llamado “balance de masa”. Esto implica que Better Cotton no puede rastrearse físicamente hasta los productos finales. No obstante, los productores de algodón se benefician de la demanda de Better Cotton en volúmenes equivalentes a los que obtienen los fabricantes.

Desde Mayoral afirman estar entusiasmados con esta nueva alianza y creen firmemente que es a través de colaboraciones como estas que puede transformar la industria de la moda hacia un futuro más sostenible.

Mayoral opera en más de 100 países a través de una red de 21 compañías comerciales en el exterior, 200 agentes de ventas, 330 tiendas y más de 10.000 clientes a nivel mundial. Actualmente, la compañía desarrolla su venta online en más de 21 mercados. El grupo también cuenta con las marcas de moda para adultos Boston y Hug&Clau.