La borrasca Óscar y sus frentes asociados seguirán poniendo en situación de riesgo (aviso amarillo) o riesgo importante (naranja) por lluvias, tormentas o viento a buena parte del archipiélago canario y el área del Estrecho, según ha avisado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). A lo largo de la mañana de este miércoles han caído las primeras lluvias en Málaga, precipitaciones que se mantendrán de manera constante durante la jornada y seguramente hasta la mañana del próximo viernes, al menos en la capital, según apunta la previsión meteorológica.

La AEMET estima que los cielos estarán cubiertos en la provincia durante toda la jornada. Las lluvias serán menos probables conforme avance el día, cuando podrán retirarse las nubes, sobre todo a partir de las 18.00 horas, aunque la jornada del jueves también podrá estar presidida por los chubascos.

Las temperaturas se mantienen estables, aunque la máxima caerá hasta los 24 grados en la capital.

Canarias, la zona más afectada

Canarias es la zona más afectada por los efectos de esta borrasca de alto impacto. En concreto, están en aviso naranja buena parte de las islas de Tenerife, El Hierro, La Gomera y La Palma a consecuencia de las lluvias fuertes y localmente persistentes y por las tormentas que podrán acumular en una hora 30 litros por metro cuadrado o incluso más.

Además, tienen aviso amarillo por lluvias el resto de estas islas y Gran Canaria. Mientras, la AEMET ha activado también el aviso amarillo por riesgo de fuertes vientos de unos 70 kilómetros por metro cuadrado en Gran Canaria, La Gomera, El Hierro, Tenerife y La Palma. El viento pondrá también en riesgo a Cádiz, ya que en la zona del Estrecho de Gilbraltar soplarán vientos de levante con fuerza 7 (de 50 a 61 kilómetros por hora) en el oeste del Estrecho y mar adentro al sur de Trafalgar.

En todo caso, la probabilidad de precipitaciones fuertes o persistentes no solo afectará a Canarias, ya que se esperan en también en los entornos de Galicia y oeste del sistema Central, y no se descartan en el este de Andalucía, aunque en este caso no se ha activado ningún tipo de aviso.

A lo largo del día, la borrasca Óscar irá influyendo en la meteorología este miércoles ya que crecerá la nubosidad de suroeste a nordeste, con precipitaciones generalizadas que se extenderán por la vertiente atlántica, cantábrica occidental y sur de la Mediterránea.

Por la tarde en Pirineos y, de forma más débil, dispersa y ocasional podrían darse en el nordeste y Baleares. Asimismo, podrán ser localmente fuertes o persistentes en los entornos de Galicia y oeste del sistema Central, sin descartar el este de Andalucía.