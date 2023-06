Una pica musical con 'duende' en San Petersburgo

Su composición número 93 será muy especial porque se trata de un encargo del prestigioso director iraní Alexander Rahbari y porque la estrenará el próximo 14 de julio, en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo (Rusia).

Del país donde tendrá lugar el estreno mundial, Francisco Martín Jaime (Málaga, 1970) , compositor y catedrático de Dirección de Orquesta en el Conservatorio Superior de Música de Málaga, precisa que no aprueba la invasión de Ucrania y que está en contra «de todas las guerras, pero escribo música para la Humanidad e incluso en época de guerra hay embajadores de paz».

Todavía recuerda lo que en 1988 le comentó su maestro, Antoni Ros Marbá, que podía ser el heredero de Falla. «No me pudo echar una losa más grande encima, porque es muy difícil hacer flamenco con unos medios orquestales que básicamente siguen siendo los mismos y el resultado sonoro suena a Falla», detalla.

Sin embargo, explica que un día, conduciendo por Granada, «algo se encajó en su sitio y vi la forma de poder hacer flamenco sinfónico sin que sonara a Falla. No es el que puede hacer un purista: he roto el flamenco y lo he vuelto a recomponer».

Por eso, cuando en agosto pasado Rahbani le pidió una obra para la orquesta del Teatro Mariinsky -del que es director principal invitado- con la condición de que tuviera flamenco, «le dije que ahora justamente era el momento, me puse con ella y la terminé en diciembre».

‘Flamenco suite’, de unos 20 minutos de duración, compartirá programa el próximo 14 de julio con sendas composiciones de Ravel y Shostakovich y como detalla su autor, el primer número será una adaptación de una soleá de Enrique Morente, seguida de «una locura total y absoluta porque he mezclado una petenera con las Folías de España renacentista, con un guiño a Juan del Encina y el último número es un zapateado».

Director y piloto

La trayectoria del compositor y catedrático ha sido, en todo caso, absolutamente atípica pues como confiesa, «con 3 años ya quería ser director de orquesta». Discípulo en Barcelona de Ros Marbá, Salvador Mas y Albert Agudo, su vida dio un vuelco para ascender a todo lo alto pues no sólo se convirtió, con 23 años, en el director de orquesta más joven en la Historia de España, además, estudió para piloto y ha trabajado durante 15 años en una compañía, donde ha sido jefe de operaciones y ha volado por toda Europa y el norte de África. «Pero en medio gané el Premio Internacional de Composición Reina Sofía, en 1997», así que regresó a la Música.

Autor de cinco sinfonías, dos conciertos para piano y una ópera, desde 2006 está embarcado en la ópera ‘Medea’, mientras está terminando una tercera, ‘Eva’, para el barítono Carlos Álvarez.

A punto de estrenar ‘Flamenco suite’, explica que la música que compone es «decididamente atonal pero no busca ir en contra del público». Y cuando se le pregunta qué busca al crear responde sin dudarlo: «Busco mi propio placer porque tengo una visión hedonista de la vida».