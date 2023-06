La familia de Ezequiel vuelve a pedir ayuda a la Junta de Andalucía

Fue en la jornada de reflexión, el pasado sábado 27 de mayo, «tuvo un gesto extraño, le pegó un golpe a la cinta para andar que le compramos, se vino para Ricardo y para mí y tuvimos que escapar de la casa; a Ricardo le hirió en el brazo y un poco en el cuello».

Quien habla es Mari Carmen Rodríguez, enfermera del Clínico y quien protagonizó este ataque violento que hirió a Ricardo, su pareja, es su hijo Ezequiel, de 32 años y ya van 22 episodios de este tipo desde 2011 y el mismo número de ingresos hospitalarios - hasta este martes estuvo ingresado en las Hermanas Hospitalarias-.

Como explicó la enfermera en julio pasado a La Opinión, la vida de Ezequiel quedó truncada nada más nacer en el Hospital Clínico: una negligencia médica durante el parto le provocó parálisis cerebral y hoy tiene un 99 por ciento de discapacidad.

No fue hasta los 18 años que empezó a sufrir unos ataques violentos que no puede controlar y que en alguna ocasión necesitaron la intervención de seis policías nacionales para reducirle. Otra vez, recordaba su madre, llegó a tirarse de un coche en marcha.

«Hay personas que no toman la medicación y le dan brotes pero él la toma a rajatabla y no hay forma de controlar todo esto», lamenta Mari Carmen.

Como los ataques se sucedían, Mari Carmen Rodríguez solicitó en 2017 a la Junta de Andalucía un centro para su hijo. La administración autonómica le ofreció un primer centro a finales de 2021. Estaba en Guadix, pero la familia tuvo que descartarlo, no por la distancia, sino por miedo a dañar a terceros porque a las 2 de la tarde ya no contaba con personal sanitario. «A partir de esa hora no hay quien le ponga una medicación, cuando normalmente Ezequiel suele estar 24 o 48 horas en ese estado de agitación y requiere servicios sanitarios 24 horas», explicaba la madre en octubre pasado.

La Junta de Andalucía, sin embargo, consideró que era el sitio adecuado para el joven. Por este motivo, la administración autonómica le retiró a la familia, en febrero de 2022, la ayuda que le concedía la Ley de Dependencia y que recibía desde hacía diez años. Además, a la hora de volver a pedir un centro, el contador volvía a ponerse a cero.

Sin embargo, la Junta de Andalucía le ofreció posteriormente un piso tutelado. En esta ocasión fue Faisem, la Fundación Andaluza Para la Integración Social del Enfermo Mental, la que consideró la opción totalmente inadecuada para alguien como el joven malagueño. «No tenía ni pies ni cabeza, las personas que compartieran el piso podían estar en riesgo físico», comenta Mari Carmen.

Tras el ataque número 22, la madre de Ezequiel subraya: «No podemos vivir así; ni él ni nosotros. Se te parte el alma escucharlo cuando dice que por qué tiene que hacer daño a sus padres, con lo que nos quiere, pero es que sus reacciones no son voluntarias».

La familia está convencida de que, ahora mismo en Andalucía, los únicos centros que pueden albergar a alguien con un problema como Ezequiel son el Centro Asistencial San Juan de Dios y las Hermanas Hospitalarias de Capuchinos. «Yo no digo que tenga que ser mañana, pero por lo menos tener un horizonte de esperanza, porque he tirado la toalla, ya no me quedan más hospitales y clínicas a las que recurrir», lamenta.

Respuesta de la Junta

La llamada de auxilio de la familia fue atendida por los delegados de Salud, Carlos Bautista e Igualdad, Ruth Sarabia, quienes se coordinaron ayer. El primero contactó con la familia para recabar informes médicos sobre Ezequiel.

Ruth Sarabia por su parte manifestó que el del joven es un perfil que va en aumento y la Junta de Andalucía está trabajando para que cada provincia pueda tener en el futuro un centro especializado, en lugar de las plazas sueltas actuales de las que la administración autonómica dispone.