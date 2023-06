La concejala electa de la confluencia conformada por Izquierda Unida, Podemos, Verdes Equo, Más País, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz, Toni Morillas, criticó ayer que el borrador de decreto presentado por la Junta de Andalucía «no pondrá fin al caos de los pisos turísticos en Málaga» y exige «más garantías objetivas y medidas de control».

Morillas considera que «el decreto carece de concreción objetiva para la motivación de las zonas saturadas, lo deja todo abierto, a la voluntad de los ayuntamientos y, en última instancia, a la aprobación por parte de la propia Junta», por ello recalcó que se deben «fijar parámetros objetivos, como hace la ley de Vivienda del Gobierno de España para declarar las zonas tensionadas, de forma que no se deje lugar a interpretaciones interesadas».

La concejala electa hizo también un llamamiento directo a De la Torre para que «tome medidas ya», sin esperar a la tramitación del decreto. «Ha pasado el tiempo de los anuncios, es el momento de actuar a través de una moratoria de licencias, medidas fiscales, inspecciones o vía modificaciones del PGOU. Hay que dar pasos para acabar con los problemas de acceso a la vivienda y en la convivencia que generan».

«No podemos olvidar que el PP, tanto en la Junta como en el Ayuntamiento, es parte del problema y no puede ahora intentar aparecer como la solución. También faltan garantías de recursos para las labores de control, inspección y la preservación de la convivencia. La Junta no pone ni recursos humanos ni económicos. Ni se hace ninguna mención a los pisos turísticos que están operando al margen del registro oficial y que en Málaga se estiman en más de 6.000. Si no atajamos estas realidades no solucionares de forma definitiva el problema», advirtió Morillas.