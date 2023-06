Málaga ha sido el escenario elegido por Belén Esteban para la presentación de la nueva gama de gazpachos de su marca de alimentación: 'Sabores de la Esteban'.

La capital de la Costa del Sol ha vivido la presentación de su gazpacho en un formato de tetrabrik: "Este gazpacho dura 90 días y tres días si está abierto en nevera. Está hecho de productos frescos", ha asegurado Esteban. Ante la pregunta de qué diferencia al gazpacho de la Esteban de otros, Belén lo tiene "muy claro": "El mío es producto nacional, 100% español y los otros son americanos".

La colaboradora insiste en que "la Belén empresaria no es la Belén de la tele. Es una empresa que he montado con mucho esfuerzo. Lo que más orgullosa me hace es que doy trabajo a la gente", cuenta.

“En Málaga me quieren mucho paso días de verano y Navidades”, cuenta Belén a este periódico

Sabores de la Esteban es el nuevo proyecto de la popular colaboradora, que fue lanzado en el año 2021 y cuya fabricación se lleva a cabo en Alhama de Murcia. Esta gama cuenta con gazpachos, salmorejos, cremas de verduras y patatas fritas. Una marca que ha tenido una buena acogida entre los clientes.

Los productos de la conocida como 'princesa del pueblo' también tienen clientes VIP, entre ellos Rosalía o Naty Peluso: "Mis gazpachos van a llegar a tener fama internacional, que no te sorprenda verlo en el reality de las Kardashian", dice.

La Esteban adelanta que ya está trabajando en un nuevo artículo: "Queremos sacar el sofrito". Y añade "para los espetos, me gusta el gazpacho, pero el salmorejo te salva cualquier comida".

Antojo, la mítica discoteca Max, ha sido el local elegido para la presentación de este evento. Un local que ahora tiene una nueva vida y se convierte en un establecimiento en el que el flamenco es su sello de identidad.

"Sé que si mi padre estuviese aquí estaría sentado el primero", afirma Belén

Una presentación en la que no solo han estado presentes medios de comunicación e instituciones, sino también "gente de la calle": "He invitado a muchas asociaciones de vecinos. Son gente mayor que nos quieren mucho, tanto a mí como a mi programa Sálvame", asegura Belén.

Otra de las protagonistas del acto ha sido Pilar, una vecina de Málaga que "ha cogido el metro por primera vez, para venir a verme", cuenta la colaboradora.

En cuanto a su futuro laboral, Esteban es optimista y aunque se cierre una etapa en Sálvame tiene claro que "me quiero dedicar a mi empresa. Quiero hacer como 10 o 12 artículos, sobre todo de productos que sean de día a día, que se usan en las casas".

Belén habla sobre el fin de Sálvame

Tras 14 años en la parrilla televisiva, Sálvame dejará de emitirse el próximo 23 de junio: "Sálvame es el mejor programa de mi vida. Es histórico", apunta Belén. A pesar de esta noticia, Esteban es optimista y asegura que "nunca voy a dejar de trabajar en la tele, solo que ahora estará menos, hay que descansar". Y confirma que "vienen nuevos proyectos, a mí no me han echado todavía. Desde que se anunció lo de Sálvame veo el cariño de la gente multiplicado por 20".