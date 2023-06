Dimite la directora del CEIP Carmen de Burgos tras las protestas

La directora del CEIP Carmen de Burgos de Teatinos, María Auxiliadora Molina, ha presentado hoy su dimisión, después de que un numeroso grupo de padres de alumnos volviera a manifestarse antes del inicio de las clases a las puertas del centro, en la calle Doctor Miguel Díaz Recio, contra su decisión de no renovar para el próximo curso los convenios con los asistentes ‘de sombra’ o de apoyo.

Estos ayudantes atienden a cerca de 80 niños diagnosticados con trastornos del espectro autista (TEA), síndrome de Down y trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

Las familias, que como informó La Opinión la semana pasada, redactaron un comunicado de protesta, consideraron que la medida se había tomado «de forma unilateral y sin contar con el apoyo del profesorado, de las familias, de los órganos colegiados que los representan (claustro y consejo escolar), ni de informes técnicos» y achacaban la responsabilidad a la directora del colegio, a la que reclamaban «que rectifique esta decisión».

Una decisión «nula»

El delegado de Educación, Miguel Briones, que confirmó a este diario la noticia de la dimisión de la directora, precisó que falta que la Delegación de Educación examine «si se acepta o no».

En cualquier caso, sí recalcó que los servicios jurídicos de Educación consideran que la decisión tomada de revocar los convenios de los auxiliares de apoyo «es nula».

Miguel Briones dio la razón a las familias al recordar que este tipo de decisiones deben plantearse «escuchando al equipo de docentes y al consejo escolar» y no de forma unilateral.

En cuanto al futuro del centro, si finalmente se aceptara la dimisión de María Auxiliadora Molina, el delegado señaló que el fin de curso está «a la vuelta de la esquina» y podría seguir al frente de forma temporal hasta el 30 de junio. «Y si no buscamos un director sustituto habrá un director en funciones», informó.

Miguel Briones también recordó que la renovación o no de los convenios de estos auxiliares debe partir de la dirección del centro, contando con el consejo escolar y los profesores, aunque consideró que el que un nuevo director o directora no renovara los convenios sería «algo extremadamente remoto porque tanto los padres como el equipo docente quieren que haya ayudantes de sombra».

Reacción de las familias

El anuncio de dimisión de la directora ha sido muy bien recibida por las familias que protestaban este viernes. Para Begoña, una madre contraria a la revocación de los convenios, «ha tomado una decisión inteligente, a mí me alegra porque la relación de la dirección con las familias estaba rota y en este punto era muy difícil llegar a un entendimiento con ella», declaró a La Opinión.

Begoña criticó que la directora no contestara a dos correos electrónicos enviados por los padres. «Nos dejó muy clara su postura, no quiere saber nada de las familias y si actúa así, no es la personas más adecuada para dirigir el colegio. Espero que le vaya muy bien», manifestó.