La Asociación de Feriantes de Málaga y Provincia seguirán ostentando la concesión para instalar sus atracciones y puestos de alimentación durante la Feria de Málaga 2023 en el Cortijo de Torres, el Real, así como en las ferias de El Palo y el Puerto de la Torre.

Después de que la concesión vigente expirase, en manos de los feriantes malagueños desde 2011, el Ayuntamiento de Málaga sacó a concurso público una nueva autorización de un año prorrogable hasta diez períodos feriales.

Un contrato al que se han presentado hasta siete licitadores y en el que la Asociación de Feriantes de Málaga y Provincia es la oferta mejor valorada, con 100 puntos. Por tanto, la Mesa de Contratación de la Gerencia de Urbanismo ha decidido proponer como adjudicataria a esta entidad, que aportará un canon de a 1.094.300,9 euros.

Ofertas

El resto de licitadoras son la Asociación de Feriantes de Andalucía (95 puntos), A. García Grupo SL (95 puntos), Orfeinte SL (95 puntos), UTE Bañuls (90 puntos), Promoción y Producción de Ferias SL (65 puntos) y Seviluc Eventos SL, que quedó excluida de la licitación por no cumplir con lo establecido en el pliego en relación a su oferta económica, que superaba en 15.718,9 euros la cantidad máxima fijada, según Asesoría Jurídica.

Así, los feriantes de Málaga se harán cargo de la instalación de las instalaciones mayores y menores, así como de actividades como casetas de tiro, tómbolas, bingos o puestos de alimentación -bares, churrerías, gofres, heladerías...- garantizando la presencia de un mínimo de establecimientos.

En la Feria de Málaga deberán instalarse 43 atracciones mayores, 48 atracciones menores y 248 puestos comerciales variados. En el caso del Puerto de la Torre deberá haber 8 atracciones mayores, 10 menores y 16 puestos comerciales. "El concesionario deberá contar con los industriales necesarios para cubrir ese número de atracciones y actividades comerciales, pudiendo si el espacio lo permite,instalar más de las especificadas", se detalla en el contrato.

Tranquilidad

Se despeja así el temor de los feriantes a perder la explotación de los terrenos del Real junto a las otras dos ferias, frente al peso económico de otras empresas inversoras, que se presentan a los concursos públicos con una oferta económica con la que no pueden competir, para después subarrendar los espacios.

Los feriantes explicaban que al subarrendar los terrenos para instalar las atracciones y los puestos, tenían que afrontar subidas de precio de entre el 100% y el 300%, empujándoles en muchos casos a no montar sus negocios. Como ya informó este periódico, esto ya ocurrió el año pasado en Marbella y Fuengirola.

A falta de que la adjudicación de la concesión demanial sea oficial, los feriantes de Málaga parecen tener asegurada la explotación de estas ferias.