La Junta de Andalucía ha presentado este viernes ante los empresarios de Málaga la nueva convocatoria de subvenciones para el desarrollo de programas de Formación Profesional para el Empleo que incluyan compromiso de contratación. Este año destaca como novedad que son las propias empresas que requieren contratar profesionales con determinada formación, las destinatarias de estas ayudas. El objetico es que puedan así formar a las personas que luego incorporarán a sus plantillas, ya que deben comprometerse a contratar al 40% de los alumnos que hayan completado la formación, según ha explicado la delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Málaga, Carmen Sánchez.

Durante el desarrollo de una jornada celeberada en la Cámara de Comercio de Málaga, Sánchez ha detallado que el presupuesto para las subvenciones es de 2,2 millones de euros. Se estima un alcance de unos 840 alumnos en 56 acciones formativas, lo que llevaría a la contratación, según los cálculos de la Junta, de al menos 336 desempleados. Estas personas trabajarán durante al menos seis meses, si es a jornada completa o nueve a jornada parcial. Estas subvenciones son en régimen de concurrencia no competitiva, y el plazo para solicitarlas está abierto hasta el 31 de octubre de 2023.

Las subvenciones quieren facilitar a las personas en aparo una formación ajustada a las necesidades del mercado de trabajo y que, a la vez, atienda a los requerimientos de competitividad de las empresas, Algo que resulta "clave y práctico", según la delegada, al "ofrecer una acción formativa solicitada por la propia empresa, que conoce los puestos vacantes con especial dificultad para ser cubiertos, precisamente, por la falta de cualificación".

El presidente de la Cámara de Comercio, Sergio Cuberos, ha agradecido la iniciativa de la Consejería de Empleo y ha resaltado la buena "comunicación" con el tejido empresarial. "Actuaciones como ésta mantienen esa conexión tan necesaria para favorecer la consolidación y crecimiento de nuestras empresas, y con ello, la creación de empleo", ha afirmado.

Plan de acciones

Las acciones formativas a impartir se deben corresponder con una especialidad formativa no conducente a certificado de profesionalidad incluida en el Catálogo de Especialidades Formativas en el marco del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, y han de impartirse en modo presencial.

En el caso de que la empresa requiera dar una formación que no está catalogada, desde la Consejería de Empleo se les asesorará y ayudará a diseñar ese plan formativo y a que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) lo incluya en su catálogo, para que pueda ser objeto de la subvención. Asimismo, las empresas que no están homologadas para dar formación profesional para el empleo pueden subcontratar esta formación con centros homologados, lo que, en opinión de la delegada, "facilita el acceso de pymes y micropymes a estas ayudas, pues a menudo se encuentran sin recursos al no contar con personal propio para la formación de sus trabajadores".

Los alumnos de esta formación subvencionadas han de ser personas trabajadoras desempleadas, inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que cumplan los requisitos de la especialidad formativa programada y no haya tenido vinculación laboral con la empresa beneficiara en los seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

Cada empresa deberá presentar una solicitud por cada programa formativo que estará formado por una única acción formativa. El trámite se realizará a través de la Oficina virtual de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo disponible en el enlace https://lajunta.es/46mt1 .

Otras ayudas con convocatoria abierta

La delegada de Empleo hizo también mención a otras dos subvenciones que actualmente cuentan con período de solicitud abierto: Incentivos a las microempresas y PYME para el desarrollo de proyectos de Prevención de Riesgos Laborales y la correspondiente al Fomento del Empleo el Cooperativas y Sociedades Laborales.

La primera de ellas, en régimen de concurrencia competitiva, cuenta con dos líneas, con distintos fines: por un lado, se fomenta la renovación de maquinaria y la adaptación de puestos de trabajo para empleados sensibles, mediante incentivos que van de 1.500 a 15.000 euros, por proyecto; en otra vertiente, se ofrece ayudas desde 1.200 hasta 12.000 euros para difundir buenas prácticas de Prevención de Riesgos Laborales en las empresas, subvencionando la elaboración de proyectos, auditorías o planes de formación no exigidas reglamentariamente. El plazo de solicitud finaliza el próximo 26 de junio.

La segunda, también en concurrencia competitiva, pretende fomentar el empleo en el ámbito de la Economía Social, con la contratación de personas socias trabajadoras o de trabajo en cooperativas y sociedades laborales, así como gerentes y personal técnico especializado. Con subvenciones que pueden alcanzar los 10.000 euros por persona, se puede solicitar hasta el 31 de agosto.