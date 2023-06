Hay distintos tipos de hogares, varias formas de sentirlo tuyo, aunque a veces no lo sea. También hay muchas maneras de ser padres, están los que lo son biológicamente, los que adoptan o bien los que acogen a niños de manera temporal, pero que los quieren y cuidan como si fueran propios. Y este es el caso de las familias de acogida, que son padres, pero de otra manera.

El acogimiento no es sinónimo de adopción, ya que su objetivo es totalmente opuesto: "El acogimiento sirve para cubrir las necesidades del niño", aclara Marisol Romero, coordinadora psicóloga de hogar abierto

Actualmente Málaga es la primera provincia andaluza con mayor número de menores centro de menores, un total de 333. Consciente de esta situación, tanto Junta de Andalucía y representantes de Hogar Abierto e Infania, han llevado a cabo una campaña de concienciación con el objetivo de informar y sensibilizar a los malagueños con el objetivo de que "se hagan familias de acogida, es un llamamiento masivo. Necesitamos despertar conciencias", afirma Ruth Sarabia, delegada Territorial de Inclusión Social,Juventud, Familias e Igualdad.

En esta campaña estaba presente Cristian Villegas Rueda, fue menor ptutelada, estuvo en acogimiento familiar y actualmente quiere ser también familia acogedora.

Villegas que estuvo en centros de acogida desde los 7 años y es un ejemplo de cómo el sistema ha avanzado para proporcionar mejores soluciones. A medida que avanzaban las leyes, Cristian pasó por diferentes centros hasta que, a los 17 años, Diego y Tina se convirtieron en sus padres de acogida. A pesar de haber mantenido contacto con su familia biológica, Cristian ha encontrado en su familia de acogida un hogar de referencia.

Ahora él quiere convertirse en padre de acogida, porque "ser familia de acogida es algo que siempre me he planteado, quiero darles a los niños lo que yo no tuve porque el sistema aún estaba en marcha", recalca.

Y advierte a esas familias que decidan ser familia de acogida que "es necesario tener tiempo. Las familias tienen que tener claro que no solo se involucran ellos, sino sus amigos, familiares y todo su entorno".

Málaga cuenta con 393 familias comprometidas con el acogimiento familiar. En Andalucía más del 50 por ciento de los menores tutelados por la Junta de Andalucía están con una familia (2.412 niños, niñas y adolescentes), y en el caso de la provincia de Málaga son 469 menores los que están con una familia. A pesar de ello, siguen haciendo falta más familias ya que aún hay más de 2.000 niños (2.276) en centros de protección de menores a la espera de una familia, (333 en Málaga).

Actualmente, en Málaga hay 393 familias comprometidas con acogimiento familiar. Dentro de estas últimas, 192 son familias extensas, es decir, que tienen lazos familiares con el menor, mientras que 201 son familias acogedoras ajenas, sin esos lazos.

Para ser familia de acogida se puede contactar con Hogar Abierto, al 952 122 566 o al 900 100 285

La pandemia, un punto de inflexión

En medio de un repunte preocupante en el número de menores en centros de acogida en Málaga, se han acentuado los problemas económicos y mentales debido a la pandemia. La falta de familias disponibles para brindar un hogar seguro a estos niños se ha convertido en un desafío que requiere atención urgente.

En Málaga, existen dos centros de acogida principales, el Virgen de la Victoria y el Virgen de la Esperanza, además de otros centros de fundaciones con las cuales colaboran: "Ha ido incremento la cantidad de niños en centros de menores, ahora mismo estamos al 100%, necesitamos al menos 150 familias dispuestas a brindar un hogar seguro y estable", dice Ruth.

Es importante destacar que el acogimiento familiar no implica una adopción completa, ya que los menores mantienen contacto con su familia biológica a través de visitas y otras formas de comunicación. El objetivo es proporcionarles un entorno estable y amoroso mientras mantienen ciertos lazos con su familia de origen.

Las familias interesadas en convertirse en acogedoras pasan por diversos filtros, entre ellos entrevistas psicológicas, para garantizar que estén preparadas para asumir esta responsabilidad: "Además, se ofrece un apoyo constante y urgente para atender cualquier situación que pueda surgir. No están solos", aclara Ruth.

Sin embargo, uno de los desafíos más significativos es el retorno del menor a su familia biológica una vez que cumple los 18 años, ya que a menudo quedan desamparados:

El sistema también cuenta con pisos de emancipación para los jóvenes que cumplen los 18 años: "Siempre tienen la opción de volver con su familia de acogida, a veces lo peor es volver con la familia biológica, les desestabiliza", afirma Cristian.