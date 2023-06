La importancia de que una calle se llame Ernesto

Tiene su encanto el callejero de Málaga cuando queda al albur de los propietarios de los terrenos o al capricho de los concejales. No tiene nada que ver la situación actual, con una comisión que estudia las propuestas para las futuras calles, jardines, parques y plazas, pero hasta no hace tanto no fue así.

Ahí tenemos el ejemplo en Pedregalejo de las calles Menita y Pepote que, al parecer, eran los apodos amistosos con los que era conocido el concejal de Fiestas Pepe Mena, el creador de la Orden del Boquerón de Plata, a quien luego además se le dedicó una plaza con su nombre junto a calle Ollerías. En cuanto a calles ligadas a su propietario, contamos con el clásico ejemplo del todopoderoso gobernador del XIX Antonio María Álvarez, que además de poner su apellido a una calle le puso a una vía vecina el nombre de su mujer: calle Purificación. De la casuarina de Nueva Málaga y los carteros Otro caso curioso es el de la barriada de Nueva Málaga, donde se encuentran los bloques conocidos como María Rosa, en homenaje a la mujer del promotor. Al parecer -contaba un vecino en esta sección- fue el Ayuntamiento quien quiso seguir el juego y le puso a las nuevas calles del entorno Rosa, Rosalía, Rosita, Rosa María y Rosaura, sin pensar en los estragos que causaría al cuerpo de carteros y también a las visitas. Hoy nos detendremos en los antiguos terrenos de Francisco Mitjana Doblas, que urbanizó el entorno del Compás de la Victoria. En 1875 propuso que varias de las nuevas calles llevaran los nombres de Paco, Conchita, Ernesto, Mitjana, Salamanca, Cánovas del Castillo... Según detallan Amelia Montiel Bueno y Alfonso Simón Montiel en su amplio trabajo para Péndulo ‘La familia Mitjana en la segunda mitad del S. XIX ‘, varias de estas calles (Paco, Conchita y María) tomaron el nombre de algunos de sus hijos. de sus hijos. Es posible, informa amablemente una portavoz de la familia Mitjana, que la calle Ernesto recordara a otro hijo, un nombre de vital importancia para Oscar Wilde pero también para este propietario malagueño. Esta callecita en zigzag entre el Compás de la Victoria y calle Amargura (por esta parte, con escaleras) es un recodo de paz que los vecinos han sabido embellecer con un buen número de plantas. Lástima, eso sí, los selváticos cables aéreos, un tercermundismo estético que quizás nos acompañe aún a lo largo de todo este siglo. A pesar de la pega, esta calle de la Victoria recuerda a muchos rincones de pueblos de la provincia. Fuera quien fuera, bravo por Ernesto.